Paul Auster begeistert Publikum im Thalia von Claudia Sarre, NDR Info

Paul Auster ist einer der ganz großen Schriftsteller aus den USA. In Deutschland hat der Autor besonders viele Fans. Auch deswegen reist Paul Auster derzeit durch die Lande, um sein neuestes Werk "4 3 2 1" vorzustellen. In seinem "Opus Magnum" geht es um die Lebensgeschichte eines jungen Amerikaners - erzählt in vier verschiedenen Varianten. Am Dienstagabend war Paul Auster im Hamburger Thalia Theater zu Gast.

Repräsentant des "guten Amerikas"

Schlichter dunkelgrauer Wollpulli, eine hagere, schlanke Gestalt und die silbergrauen Haare elegant zurückgekämmt. Der New Yorker Autor Paul Auster verkörpert das, was viele dem US-Präsidenten Donald Trump absprechen: Stil, Bescheidenheit und Intelligenz. Zumindest klang dieser Eindruck an bei vielen Besuchern seiner Lesung im schon seit Wochen ausverkauften Hamburger Thalia Theater. "Sehr ehrlich, sehr wahrhaftig", beschreibt eine Besucherin Auster. "Es hat mich sehr gefreut, noch mal das 'gute Amerika' zu hören. Paul Auster ist einer, der das für mich sehr repräsentiert."

Roman beschreibt Schicksal eines jüdischen Jungen

Dabei geht es in Paul Austers neuem Roman "4 3 2 1" gar nicht um das "gute Amerika", sondern um das Schicksal eines jüdischen Jungen in den New Yorker Suburbs in den 60er-Jahren, erzählt in vier Versionen und mit auffällig vielen Parallelen zu seiner eigenen Lebensgeschichte. Paul Auster - gerade 70 geworden - bestreitet jedoch, dass dieses knapp 1.300 Seien umfassende Werk eine Autobiografie ist.

"Ich erzähle die Geschichte eines jungen Mannes, aber ich schreibe über vier verschiedene Lebensentwürfe. Er hat immer die gleichen genetischen Anlagen, entwickelt sich aber durch die Umstände immer anders", erklärt Auster. Humorvoll und charmant plaudert der Schriftsteller über seine furchtbar strenge jüdische Großmutter, seinen früh verstorbenen Vater und seine schärfste Kritikerin - seine Ehefrau, die Schriftstellerin Siri Hustvedt, mit der er seit Jahrzehnten in Brooklyn lebt.

Gespräch dreht sich bald um Trump

Auster ist ein echter New Yorker: kritisch, wach, linksintellektuell. Kein Wunder, dass sich das Gespräch binnen kürzester Zeit um den neuen US-Präsidenten dreht. "Trump ist wahrscheinlich eine der gefährlichsten Figuren, die je ein öffentliches Amt in Amerika innehatten“, meint Auster. "Umgeben von einer rechtsradikalen, unfähigen Gang, die Begriff ist, die amerikanische Gesellschaft zu demontieren." Er sei nicht der einzige, der das glaube, fügt der 70-Jährige plötzlich nachdenklich und ernst hinzu - und kündigt an, im kommenden Jahr für den Vorsitz im amerikanischen PEN-Club kandidieren zu wollen. Auch, um politisch ein Zeichen zu setzen. "Die amerikanische Realität hat sich verändert. Und damit muss ich mich auch verändern und aktiver werden. Wenn sie mich also wollen, würde ich es machen", sagt Auster.

Auster begeistert Hamburger Publikum

Das Hamburger Publikum ist sichtlich beeindruckt - und begeistert von dem angenehmen und zugänglichen Gast aus Amerika. "So wie er schreibt, so spricht er auch - und das fand ich total klasse", schwärmt ein Besucher. Eine andere Besucherin beschreibt Paul Auster als "starke und großartige Persönlichkeit mit einem wachen, fitten Geist, die viel zu sagen hat" - eine andere, junge Frau aus dem Publikum findet den Schriftsteller "einfach nur sympathisch".

