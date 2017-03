Stand: 28.03.2017 14:00 Uhr

Beobachtungen und Kontrolle Ich bin niemand von Patrick Flanery, aus dem Englischen von Reinhild Böhnke Vorgestellt von Jan Ehlert

Nicht erst seit den Enthüllungen des ehemaligen amerikanischen Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden haben Romane über die Überwachung der Gesellschaft Hochkonjunktur. Yvonne Hofstetter gelang mit ihrem Sachbuch "Sie wissen alles" ein Bestseller, Michael Lüders beschrieb in seinem Thriller "Never say anything" auf erschreckend drastische Weise ein Bespitzelungssystem, und das Buch "1984" - der Klassiker von George Orwell - war selbst bei Amazon zwischenzeitlich ausverkauft. Nun kommt aus Großbritannien ein neuer Überwachungsroman. "Ich bin niemand" heißt er, geschrieben von Patrick Flanery.

Im Visier geheimer Ermittlungen

Der Geschichtsprofessor Jeremy O'Keefe glaubt zunächst an einen Zufall, möglicherweise an eine beginnende Demenz. Dann stellt er fest, dass sich jemand in seinen Computer gehackt hat und in seinem Namen Mails verschickt. Schon bald häufen sich die merkwürdigen Ereignisse - und O'Keefe fühlt sich zunehmend verfolgt.

"Als ich dort stand und auf die Stadt blickte, bemerkte ich auf dem Gehsteig einen Mann, der stehen blieb und zu meinem Fenster hochsah. Diesmal gab es für mich keinen Zweifel. Er starrte mich an und war sich bewusst, dass ich zurückstarrte. Das Zimmer war dunkel, also konnte ich ihn deutlich sehen, aber es gab keine Möglichkeit, das Gesicht des Mannes zu erkennen, weil er eine Skimaske trug, die nur die Augen freiließ, die in der frostigen Nacht glitzerten." Leseprobe

Trotzdem will O'Keefe lange Zeit nicht glauben, dass er ins Visier von geheimen Ermittlungen geraten sein könnte - auch dann nicht, als er merkwürdige Pakete zugestellt bekommt, mit Dokumenten, die seine Vergangenheit dokumentieren.

Das ist umso überraschender, als er sich selbst als weltweit führenden Experten für staatliche Überwachung bezeichnet. Er hat über die Methoden der Stasi in der DDR geforscht. Wie sich später herausstellen wird, gibt es einen guten Grund dafür, dass er beobachtet wird. Dieser Ich-Erzähler ist nicht der Unschuldige, der ohne jeden Grund die Aufmerksamkeit der Geheimdienste erregt hat. Nicht der "Niemand" im Titel, der er gern sein würde.

"Dieser Text könnte ein Eigenleben entwickeln jenseits von allem, was ich mir vorstellen kann - und wenn auch nur, um meine Gewöhnlichkeit und meine Bedeutungslosigkeit zu beweisen, und dass ich letztlich bin wie jeder andere, wie Du, der Du nun am Ende dieser Seite angelangt bist." Leseprobe

Überwachung gibt es überall

Wie schnell man zum Beobachteten werden kann, das hat der Autor Patrick Flanery selbst festgestellt. Eines Tages habe er gesehen, dass bei einer Freundin Licht in der Wohnung brannte und man genau erkennen konnte, was sie tat. Das habe den Ausschlag für dieses Buch gegeben, sagte er in einem Interview. So gibt es auch in seinem Buch immer wieder den spontanen Blick durchs Fenster. Auf kopulierende Paare genauso wie auf telefonierende Studentinnen.

Doch es geht Flanery nicht nur um die zufällige Beobachtung. Er beschreibt viel grundlegender die gegenseitige Kontrolle, die wir Menschen übereinander ausüben. Ein Prozess, der bereits in der Kindheit beginnt.

"Die prüfenden Blicke der Mitschüler gehören natürlich auch zu diesem Prozess, sich an Beobachtung zu gewöhnen; ich wusste, Kelly und Jason und Emily und Chad beobachteten mich genauso, wie ich sie beobachtete, und wenn ich etwas Ungezogenes oder Unzivilisiertes tat, das meinen Lehrern entging, dann war es sehr wahrscheinlich, fast gewiss, dass einer meiner Klassenkameraden zur Petze wurde und dem nächsten Erwachsenen erzählte, was ich getan hatte." Leseprobe

Umständliche Beschreibungen

So ist auch der erwachsene Jeremy immer Beobachteter und Beobachtender zugleich. Allerdings: Er ist kein zuverlässiger Erzähler, leider wohl eher durch Nachlässigkeit des Autors als durch dezidierten Kunstwillen. Ein junger Mann, den er mehrfach trifft, wird mal als "typisch für den mittleren Westen" beschrieben, dann als Gesicht wie aus Arkansas, also im Süden der USA, später wie aus einer Ostküstenfamilie. Das macht die Bilder im Kopf nicht schärfer, sondern beliebiger. Selbst die Beschreibung eines Kleides, das eine Studentin trägt, wird bei Flanery zu einer umständlichen, endlos scheinenden Schleife von immer neuen Details und Relativierungen.

"Das Kostüm, das sie an diesem Montag trug, war von guter Qualität, möglicherweise hatten ihre Eltern oder Großeltern es gekauft, und doch umgab sie ein Hauch von Professionalität und Ehrgeiz, als wisse sie, dass sie sich anstrengen müsse, um eine dieser begehrten Festanstellungen zu bekommen, die immer schwerer zu haben sind, weil Institutionen wie die New York University und die Columbia weniger davon ausschreiben und sich stattdessen auf Assistenten verlassen, die so eingeschränkte Verträge haben, dass sie, um über die Runden zu kommen, kaum anders können als an drei oder vier Universitäten gleichzeitig zu arbeiten." Leseprobe

Dieses ständige umständliche Abschweifen verhindert, dass die Romanhandlung Fahrt aufnehmen kann. Jeder Hauch von Spannung wird durch Exkurse über lateinische Deklinationen, nicht weiterführende Rückblenden in die Vergangenheit oder Beschreibungen von Filmszenen zunichte gemacht. So finden sich in diesem Roman viele kluge Gedanken über das Wesen der gesellschaftlichen Überwachung - aber leider keine glaubwürdige Geschichte.

Ich bin niemand von Patrick Flanery, aus dem Englischen von Reinhild Böhnke Seitenzahl: 400 Seiten Genre: Roman Verlag: Hoffmann und Campe Bestellnummer: 978-3-89667-578-1 Preis: 22,99 €

