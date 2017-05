Stand: 05.05.2017 19:51 Uhr

"The Family Imprint": Das Leben vor dem Sterben The Family Imprint. A Daughter's Portrait of Love and Loss von Nancy Borowick Vorgestellt von Andreas Lueg

Die Eltern der Fotografin Nancy Borowick sind an Krebs gestorben. Erst Howard Borowick, dann Laurel - im Abstand von nur einem Jahr. Ihre Tochter hat mit der Kamera zugesehen: beim Leben vor dem Sterben. "Als Fotografin, Journalistin und als Tochter war ich geradezu besessen von der Idee, alles festzuhalten, was mit ihnen zu tun hatte", sagt Nancy Borowick. "Das, was sie im Innersten waren, ihre Erinnerung. So etwas kann man auf verschiedene Weise tun. Für mich hieß es: Sie fotografieren, mit ihnen sprechen - und der Angst vor dem Tod nicht so viel Raum zu geben."

Fotos voller Mitgefühl und Respekt













Eine ausgelassene Familie

Hatten die Eltern nicht getanzt und gelacht, hatten sie sich nicht alles genommen an Leben, das sie zu fassen kriegen konnten? Wie um den Schatten zu vertreiben, ein Wissen, das von Anfang an über ihrem Glück liegt. Nach der Heirat bekommen Laurel und Howard drei Kinder, Nancy Borowick hat eine Schwester und einen Bruder. Nichts scheint diese ausgelassene Familie von anderen zu unterscheiden. "Meine Eltern wussten um die Zerbrechlichkeit des Lebens", erzählt Nancy Borowick. "Mein Vater verlor seine eigenen Eltern an den Krebs, bevor er 15 war. Nie hätte er gedacht, dass er selbst so lange leben würde. Und ich glaube, deshalb hatten wir als Familie so eine wunderschöne Zeit miteinander."

Gemeinsam zur Chemotherapie

Erst erkrankt sie, dann er unheilbar. Zur Chemotherapie gehen Howard und Laurel gemeinsam. Wer von beiden sich gerade stärker fühlt, chauffiert den anderen. Nancy Borowick dokumentiert das alles voller Mitgefühl und Respekt. Auch den Moment im Bad, die Reaktion, wenn die Klinik anruft mit aktuellen Werten: Undenkbar, wenn er ein gutes Ergebnis hörte und sie ein schlechtes. Oder umgekehrt. Ein Bild zeigt die beiden Eltern in inniger Umarmung. "Dieses Bild bedeutet mir viel, sagt Nancy Borowick. "Es erinnert mich daran, wie sehr sie das zusammen durchgestanden haben. Hier sind sie beide schon in Krebstherapie. Und in einer seltsamen und magischen Weise erscheinen sie mir wie ein und dieselbe Person - so eins, so innig waren sie miteinander."

Manchmal ein Augenzwinkern

Liebe, Verbundenheit, Verlust - und manchmal ein Augenzwinkern im Angesicht des Todes. Wenig Tragik, dafür viel Wehmut liegt in den Bildern von Nancy Borowick. Ihr hilft die Kamera, mit ihren Gefühlen klarzukommen. "Ich wollte ihnen nah sein und musste doch auch mich selbst schützen. Meine Eltern bei ihrem Abschied von Leben zu fotografieren,/fernsehen/sendungen/buecherjournal/borowick116_v-original.jpggab mir Halt und eine Sprache", sagt sie. "Als Fotografin bin ich ja gewohnt, die Welt durch die Linse zu sehen. So konnte ich auch hier die Balance halten und auf mich selbst aufpassen."

Den Augenblick feiern

Ihre eigene Hochzeit legt Nancy Borowick so, dass Laurel und Howard noch dabei sein können. Die Braut hört nicht: "Wie gut du aussiehst!", sondern: "Toll, wie deine Eltern das schaffen!" Mut, so lernt sie von ihnen, ist nicht die Freiheit von Angst, sondern es trotzdem tun: das Leben, den Augenblick feiern - doch auch den Tod besser würdigen. "Meine Mutter lächelte bei der Trauerfeier und ich fragte sie: 'Warum lachst du, es ist doch die Trauerfeier deines Mannes?' Und sie antwortete: 'Ich sehe ihn vor mir - er hat keine Schmerzen mehr, das tröstet mich. Und guck ihn dir an: Er ist der Mittelpunkt von allem, am liebsten würde er jetzt mitfeiern: sein Leben, oder: wie er gelebt hat.'"

Die Fotos berühren sehr

Ein Jahr nach Howard stirbt auch Laurel. Krebs ist so demütigend für den Menschen wie die Sterblichkeit selbst - und erst der Tod gibt allem Sinn. Das ist banal - Nancy Borowicks Fotos aber berühren sehr. "Meine Eltern hatten das Talent, in allem etwas Gutes zu sehen", sagt sie. "Eben das, was ihnen blieb. Ich weiß, das Bewusstsein davon, dass die Zeit begrenzt ist, hat das Leben für meine Familie so groß und schön gemacht."

