Die Qualen des unbekannten Genies William Sidis Das perfekte Leben des William Sidis von Morten Brask, aus dem Dänischen von Peter Urban-Halle Vorgestellt von Juliane Bergmann

Der Wissenschaftler William Sidis galt als einer der intelligentesten Menschen der Welt. Er soll einen IQ zwischen 250 und 300 gehabt haben. Trotzdem kennt heute kaum jemand seinen Namen. Warum? Das hat sich auch der dänische Autor und Historiker Morten Brask gefragt und sich mit der Biografie des Genies befasst. "Das perfekte Leben des William Sidis" ist sein erster Roman, der ins Deutsche übersetzt wurde.

Ein geniales Wunderkind

1910 an der Universität von Harvard: Auf einem Podium steht der elfjährige William Sidis, blickt in die Reihen aus Anzugträgern: Gelehrte, brillante Köpfe, sensationsgierige Journalisten. Er hält einen Vortrag über vierdimensionale Körper und definiert geometrische Begriffe grundlegend und visionär neu. Das Publikum ist von den Socken:

"Minuten vergehen, ehe der Beifall nachlässt, aber dann kommt die Kakophonie der Stimmen jäh wieder, die Professoren diskutieren über den Vortrag und über William. Einer nach dem anderen kommt und schüttelt Williams Hand und redet und redet, sie seien überwältigt, sagen sie, sie hätten nie etwas Derartiges erlebt; 'ein Licht', 'ein Genie' sind die Worte, die sie in Sätze flechten." Leseprobe

Basierend auf Artikeln, Tagebüchern, Briefen und Gerichtsprotokollen erzählt Morten Brask sehr bildlich und szenisch die wahre Geschichte von William Sidis, einem Sohn jüdischer Einwanderer aus der Ukraine. Mit achtzehn Monaten liest das Wunderkind die New York Times, mit sechs Jahren beherrscht es zehn Sprachen, erfindet sogar eine eigene Kunstsprache. Nach seinem großen Auftritt in Harvard beginnt William dort das Studium - wie erwähnt: Er ist zu diesem Zeitpunkt elf Jahre alt.

Verlorene Kindheit

In etlichen Momentaufnahmen kreiert der Autor ein bedrückendes Bild. Denn hinter Williams Erfolg steckt harte Arbeit, lernt der Leser schon bald. Ein Kind, das nie Kind sein durfte. Stets unter der Fuchtel des Vaters. Ein Psychologe, der die Erziehung seines Sohnes als Experiment versteht. Schon dem Säugling William mutet er seinen Drill zu und holt mit emotionskalten Argumenten seine Frau mit ins Boot:

"Die Einschulung kommt viel zu spät, um anzufangen. Wenn die Kinder sechs sind, ist der kritische Punkt längst vorbei, die mentalen Funktionen des Kindes sind dann schlichtweg atrophiert und degeneriert. Und diesen Fehler dürfen wir nicht begehen. Ich finde, wir sollten Billy schon jetzt wie einen Erwachsenen behandeln, so als könnte er alles, was wir auch können." Leseprobe

Unsensible Mitmenschen

Recht schnell kommt die bittere Erkenntnis: Nicht Williams Intellekt ist das Absurde oder Unfassbare an dieser Geschichte, nein, seine unangenehmen Mitmenschen sind es. Wie sie mit ihm umgehen, ihn vorführen wie ein dressiertes Hündchen, ihn begeistert anhimmeln. Aber niemand ist da, der ihm wirklich nahe kommen will. Außer vielleicht Martha, seine erste und einzige Liebe, für die er sich der kommunistischen Bewegung anschließt:

"Das Erste, was er beim Aufwachen verspürt, ist dieser starke Sog im Körper, dieses Gefühl des Lebens, der Lust auf alles, was in der Welt geschieht, die Gedanken, die um Martha kreisen." Leseprobe

Doch Martha erwidert die Liebe nicht lange und so bleibt es ein bedauernswert einsames Leben, das William führt. Zur Familie bricht er den Kontakt ab. Er zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück. Die große Karriere als Genie hängt er an den Nagel. Trocken und unverschnörkelt ist die Sprache des Romans, erfrischend die Dramaturgie. Elegant verknüpft der Autor die verschiedenen Zeitebenen: Kindheit, Erwachsenenalter, Erfolge, Niederlagen, Kriegstraumata der Eltern, Liebesverwirrungen von William. Alles greift ineinander.

Ein versöhnliches Ende

Allerdings will der Funke nicht wirklich überspringen. Der Leser kommt William emotional nicht nah. Immerhin: Das, was man beim Lesen vor allem fühlt, ist Ekel gegenüber der Welt. Letztlich lässt einen der Roman nicht völlig frustriert zurück, denn der Protagonist scheint mit sich und der Welt im Reinen. So könnte es gewesen sein, das Leben des William Sidis, der treffend resümiert:

"'Es gibt wohl kein Leben, das richtiger ist als ein anderes. Man soll danach streben, das Leben zu wählen, das man selber für richtig hält, und wenn man das getan hat, ist das sicher eine Art Lebensperfektion.'" Leseprobe

Das perfekte Leben des William Sidis von Morten Brask, aus dem Dänischen von Peter Urban-Halle Seitenzahl: 368 Seiten Genre: Roman Verlag: Nagel & Kimche / Hanser Bestellnummer: 978-3-312-01013-4 Preis: 24,00 €

