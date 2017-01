Stand: 03.01.2017 07:20 Uhr

Martin Walsers literarisches Hakenschlagen Statt etwas oder Der letzte Rank von Martin Walser Vorgestellt von Annemarie Stoltenberg

Seinen 90. Geburtstag möchte er nicht feiern. Lieber nur den Namenstag und dann an den Heiligen Martin denken. Martin Walser ist der vermutlich produktivste Autor seines Jahrgangs. Nun erscheint sein neuer Roman "Statt etwas oder Der letzte Rank", das Hörbuch dazu hat er selbst gesprochen.

Ein neues Buch ist bereits in Planung, denn sein Leben bedeutet Schreiben, sagt er, seit dem ersten Erfolg mit "Ehen in Philippsburg" 1957. Als Schriftsteller ist er also im 60. Berufsjahr. Er hat sich in all diesen Jahren nie gescheut, sich auf den Bühnen des Kulturlebens Feinde zu machen und jedes seiner Bücher hat große, öffentliche Aufmerksamkeit bekommen.

Was bedeutet nun Rank - die Frage wird gleich zum Einstieg durch ein Zitat aus Grimms Wörterbuch beantwortet:

1. schweizerisch rank: wendung, krümmung des weges. 2.rank, namentlich auch im wettlaufe und bei der jagd die wendung, die der verfolgte nimmt, um dem verfolger zu entgehen"

Da will also jemand einen letzten Haken schlagen. Im Zweifelsfall ist das der fast 90-jährige Schriftsteller selbst, in seinem Buch mit dem seltsamen Titel "Statt etwas oder Der letzte Rank".

Arten und Orte des Unrechts

Meine Großmutter sagte zu mir in ihrer letzten Lebensphase einmal, wenn man älter würde, sei nicht mehr so wichtig, was einem angetan worden sei im Leben, sondern eher, was man selbst anderen angetan habe. Bei Martin Walser muss es irgendwie gerade andersherum sein. So als ob da einer Tag und Nacht darüber grübelt, wo und wer ihm Unrecht zugefügt habe. Da gibt es einen, der ihm so übel mitgespielt hat, dass er den Namen nie mehr nennen möchte:

Das ist XY. Ich werfe ihm vor: alles. Und werfe mir vor, dass ich XY falsch wahrgenommen hatte. Und ich wusste, wenn ich ihm gegenüber im Gefühl des Vorwurfs verharrte, würde diese Vorwurfs-Unruhe bleiben. Und sie ist geblieben.

Man mag das oder auch nicht

In einer großzügig mäandrierenden Sprache umreißt der Ich-Erzähler das Skandalon:

Wir waren zu fünft oder sechst in einem überfüllten Lokal. Tranken und redeten über Gott und die Welt. Einmal auch über den Staatssekretär Hallstädter. Ich soll gesagt haben, wurde mir dann vorgehalten: Dem seine Hosen möchte ich nicht anhaben. Darauf sei ich gefragt worden: Was das heißen soll. Ich soll gesagt haben: Was soll das heißen bei dieser schwulen Obersau.

So wurde es dem Staatsekretär hinterbracht, er zeigte ihn wegen Beleidigung an. Fünf der Anwesenden konnten sich nicht mehr erinnern, wer was gesagt haben soll an diesem Abend, aber XY wusste es noch ganz genau. Schwere, narzisstische Kränkungen auf allen Seiten. Man könnte in diesem Buch für jede einzelne Facette und Episode eigene Beobachtungen und Ereignisse beisteuern und Walser wäre nicht Walser, wenn seine Sätze nicht wie vom Himmel donnerten, als seien sie für Kalenderblätter geschrieben. Entweder mag man das oder nicht. Fest steht immer als Subtext: "Mir geht es ein bisschen zu gut."

Zwischen zimperlich und robust

Martin Walser schwingt mit seinem Text zwischen köstlichem Größenwahn und verzweifelten Minderwertigkeitsgefühlen. Zwischen zimperlich und robust. Zwischen Weisheit und Plattitüden. Das erzeugt Gefühlswirbel. Der Text wirkt immer noch wie eine Verteidigung gegen all die Anwürfe nach seiner Rede in der Paulskirche 1998, für die er zu Unrecht und in beispielloser Maßlosigkeit attackiert worden ist. Vielleicht erholt man sich von so etwas nie mehr wirklich, wenn man das Nervenkostüm eines Schriftstellers hat und nicht eines Konzernvorstandes. Gewiss gibt es noch mehr Lesarten für "Statt etwas oder Der letzte Rank“. Es ist ein listiges, literarisches Hakenschlagen.

Martin Walser liest BücherLeben 07.01.2017 18:00 Uhr NDR Kultur Martin Walser liest im Literaturhaus Hamburg 25.01.2017 09:57 Uhr NDR Info Der vielfach ausgezeichnete Schriftsteller Martin Walser ist zu Gast im Literaturhaus Hamburg. Am 25. Januar liest er aus seinem neuen Roman "Statt etwas oder Der letzte Rank". mehr

Statt etwas oder Der letzte Rank von Martin Walser Seitenzahl: 176 Seiten Genre: Roman Verlag: rowohlt Bestellnummer: 978-3-498-07392-3 Preis: 16,95 €

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Neue Bücher | 03.01.2017 | 12:40 Uhr