Stand: 13.06.2017 12:27 Uhr

Margaret Atwood erhält Friedenspreis 2017

Die Kanadierin Margaret Atwood erhält den Friedenspreis des deutschen Buchhandels 2017. Das teilte Heinrich Riethmüller, Vorsteher des Börsenvereins des deutschen Buchhandels am Dienstag in Berlin mit. Die 77-jährige kanadische Schriftstellerin, Essayistin und Dichterin zeige in ihren Romanen und Sachbüchern "immer wieder ihr politisches Gespür und ihre Hellhörigkeit für gefährliche unterschwellige Entwicklungen und Strömungen", heißt es in der Begründung der Jury. Atwood wird der mit 25.000 Euro dotierte Preis am 15. Oktober 2017 zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse in der Paulskirche verliehen.

In der Begründung heißt es weiter: "Humanität, Gerechtigkeitsstreben und Toleranz prägen die Haltung Margaret Atwoods, die mit wachem Bewusstsein und tiefer Menschenkenntnis auf die Welt blickt und ihre Analysen und Sorgen für uns so sprachgewaltig wie literarisch eindringlich formuliert. Durch sie erfahren wir, wer wir sind, wo wir stehen und was wir uns und einem friedlichen Zusammenleben schuldig sind."

Bekannteste Autorin Kanadas

Die in Toronto lebende Autorin ist bereits mit Preisen wie dem Booker Prize (2000), dem Prinz-von-Asturien-Preis (2008) oder dem PEN Printer Prize (2016) ausgezeichnet worden. Eines ihrer bekanntesten Bücher war der 1985 erschienene utopische Roman "Der Report der Magd" in der Tradition George Orwells. Darin beschreibt Atwood eine totalitäre Gesellschaft, in der Frauen als Gebärmaschinen benutzt werden. Ihre Bücher sind in mehr als 30 Sprachen übersetzt worden.

