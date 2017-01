Stand: 10.01.2016 18:15 Uhr

Mara-Cassens-Preis für Katharina Winkler von Heide Soltau

Das literarische Jahr beginnt Anfang Januar traditionell mit der Verleihung des Mara-Cassens-Preises im Hamburger Literaturhaus. Der seit 1970 verliehene Preis für den ersten Roman wird von einer Leserjury ausgelobt, nicht von Profis des Literaturbetriebs. Das ist einmalig in Deutschland. Die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung geht in diesem Jahr an die Österreicherin Katharina Winkler für ihr Debüt: "Blauschmuck".

Nichts für empfindsame Seelen

Der Roman "Blauschmuck" ist nichts für empfindsame Seelen. Katharina Winkler erzählt die Geschichte einer Frau, die von ihrem Ehemann regelmäßig verprügelt wird und das über Jahre erduldet. Filiz kennt es nicht anders.

In unserem Tal leben hundert blauen Frauen. Es gibt hellblaue Frauen wie Neclas Mutter und dunkelblaue Frauen wie die Mitter von Fidan, es gibt blau-rote Frauen und blau-schwarze. Es gibt Frauen, die ihr Blau um den Hals tragen wie ein Medaillon... Buchzitat

In dem kurdischen Dorf, in dem die Ich-Erzählerin aufwächst, gehört Gewalt zum Alltag der Frauen. Wenn sie groß ist, wird auch sie blaue Flecken haben - "Blauschmuck" tragen, wie Katharina Winkler es nennt.

Poetische Sprache für Gewalt

"In dem Titel Blauschmuck, der so schön klingt und dann so Schreckliches bedeutet, spiegelt sich wieder, was in dem gesamten Buch passiert, dass ich nämlich versucht habe, in einer poetischen Sprache Gewalt und brutale Realität aufzuheben", erklärt die Autorin.

Aus diesem Kontrast bezieht der Roman der Mara-Cassens-Preisträgerin seine Kraft. Katharina Winkler hat die Geschichte lange mit sich herumgetragen. Sie beruht auf einer wahren Begebenheit: "In der Realität war so, dass die Frau in die Landarztpraxis meines Vaters kam, als ich noch ein Kind war, und dass sie damals in einer absoluten Notsituation war und sich ganz langsam eine Beziehung entwickelt hat zu meiner Mutter, die mit meinem Vater zusammengearbeitet hat. Und meine Mutter war dann auch die Impulsgeberin für ihre Emanzipation."

Emanzipation in der Fremde

Da lebt Filiz mit ihrem brutalen Mann in Österreich. Dort schafft sie es schließlich, sich von ihm zu lösen. Zuflucht findet sie mit ihren drei Kindern zunächst in einem Frauenhaus und baut sich dann ein neues Leben auf. "Für mich ist der entscheidende Punkt die Emanzipation in ihrer Urzelle, nämlich in der eigenen Psyche: Du schlägst mich, aber du kommst mir nicht nahe", erklärt die Autorin.

Das habe sie ergründen: die emotionale Abhängigkeit der jungen Frau, die trotz der Gewalt immer wieder zu ihrem Mann zurückkehrt.

Das Unmögliche vollbracht

"Es ist die Geschichte einer Frau mit unfassbarem Lebensmut und unfassbarer Lebenskraft, die letztendlich das Unmögliche vollbringt", sagt Winkler. Ohne das glückliche Ende hätte sie den Roman nicht schreiben können, erzählt die 36jährige Autorin. Es sollte ein Mut machendes Buch werden, keine Leidensgeschichte. Deshalb enthält es auch einen Nachtrag, in dem sie die Leserinnen und Leser über das weitere Schicksal der jungen Frau und ihrer drei Kinder informiert.

Für sie sei Filiz eine Heldin. Sie lernt einen Beruf, ermöglicht ihren Kindern eine gute Schulbildung und bringt es selbst bis zur akademischen Fachkraft in einer Sozialeinrichtung.

Auf Umwegen zur Autorin

Katharina Winkler ist erst auf Umwegen Schriftstellerin geworden. Sie hat viel ausprobiert: Klavier studiert, um Konzertpianistin zu werden, eine Schauspielschule besucht und ein Studium der Germanistik und Theaterwissenschaft absolviert und mit einer Promotion abgeschlossen. "Und irgendwann denkt man, nein, das mach ich jetzt auch nicht. Im Schreiben hat sich dann alles zusammengefügt. Und ich habe überall einen Profit mitgenommen", erinnert sie sich.

Drei Jahre hat sie an ihrem Roman "Blauschmuck" gearbeitet. Die Gespräche mit Filiz aber liegen Jahre zurück, die hat sie als junge Erwachsene geführt. Eine Woche hätten sie damals zusammen gesessen und am Ende waren es 60 Stunden Tonmaterial. Sie habe immer gewusst, dass daraus mal ein Buch werden würde, aber ihr habe die Sprache gefehlt, erzählt Katharina Winkler, "und wahrscheinlich auch noch Lebenserfahrung."

Um zu einem Roman zu werden, musste der Stoff erst in ihr reifen. Aber Zeit und Arbeit haben sich gelohnt. "Blauschmuck" wird heute zu Recht mit dem Mara-Cassens-Preis ausgezeichnet.

Veranstaltungen Verleihung des Mara-Cassens-Preises in Hamburg 10.01.2017 09:57 Uhr NDR Info Am 10. Januar wird das beste deutschsprachige Romandebüt des Jahres 2016 mit dem Mara-Cassens-Preis ausgezeichnet. In diesem Jahr wird Katharina Winkler für ihr Buch "Blauschmuck" geehrt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 10.01.2016 | 15:55 Uhr