Wenn die Bienen verschwinden Die Geschichte der Bienen von Maja Lunde, aus dem Norwegischen von Ursel Allenstein Vorgestellt von Ulrike Sárkány

Jedes Jahr kommen Tausende neuer Bücher heraus. Und dazwischen ist dann ganz gelegentlich - allerdings wirklich selten! - ein Buch, das jedem, der es liest, gleich ganz besonders bedeutend erscheint und richtig und passend für die Zeit, in der wir leben. So ein Buch ist in diesem Frühjahr der Roman "Die Geschichte der Bienen", geschrieben von der norwegischen Autorin Maja Lunde.

Fragen einer besorgten Mutter

Maja Lunde, Jahrgang 1975, hat drei heranwachsende Söhne und fragt sich entsprechend, wie die Welt für nachfolgende Generationen wohl aussehen wird. Sie hatte bereits mehrere Kinder- und Jugendbücher geschrieben und war auf der Suche nach einem Thema für Erwachsene, als sie einen Dokumentarfilm über CCD, Colony Collapse Disorder im Fernsehen sah, das Verschwinden der Bienen.

Sie wusste gleich, aus Furcht und Faszination, dass sie darüber mehr wissen wollte, und machte sich an die Recherche. Im ersten halben Jahr forschte sie nur und dachte sich erst einmal die unterschiedlichen Stimmen ihrer drei Charaktere aus.

Maja Lundes Roman geht auf drei Fragen zurück. Die erste war: Warum sterben die Bienen? Um das herauszufinden, musste sie mit der Vergangenheit beginnen. Wo setzt die moderne Imkerei ein? Also ist ihre erste Geschichte über William, der Mitte des 19. Jahrhunderts in England einen neuartigen Bienenkorb erfindet, leider zur selben Zeit wie andere das in anderen Ländern auch tun.

Maßnahmen gegen das Bienensterben

Dann fragte sie sich, wie sich das für einen Imker anfühlen muss, wenn er seine Bienenvölker verliert. So kam sie auf George, der 2007 in den Vereinigten Staaten lebt, wo zu jener Zeit der Kollaps der Bienenkolonien seinen Anfang nimmt.

Und die dritte Frage: wie wird die Welt aussehen, wenn es keine Bienen und keine bestäubenden Insekten mehr geben wird? Vieles von dem, was wir essen, hängt von Bestäubung ab und ohne sie sind wir verloren. So entstand die dritte Geschichte über Tao, die 2098 in China lebt. Die Bienen sind verschwunden, und die Menschen müssen die Bestäubung selber vornehmen.

Wie verwachsene Vögel balancierten wir auf unseren Ästen, das Plastikgefäß in der einen Hand, den Federpinsel in der anderen. (...) Das kleine Plastikgefäß war gefüllt mit dem luftigen, leichten Gold der Pollen, das zu Beginn des Tages exakt abgewogen und an uns verteilt wurde, jede Arbeiterin erhielt genau die gleiche Menge. Nahezu schwerelos versuchte ich, unsichtbar kleine Mengen zu entnehmen und in den Bäumen zu verteilen. Leseprobe

Prekäres Verhältnis von Mensch und Natur

Auch in Europa sind die Bienen und überhaupt alle bestäubenden Insekten bedroht. Aber Maja Lunde hat China als Zukunftsszenario gewählt: "Weil man dort bereits mit der Hand bestäubt. In Sichuan, wo die Geschichte spielt, begann man damit bereits in den 80er-Jahren, nachdem der Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln die Bienen hatte verschwinden lassen. Sie kamen sogar noch einmal wieder, aber die Handbestäubung erwies sich, zumal bei niedrigen Löhnen, als sehr effektiv. Das hat mich also zu meiner Zukunftsgeschichte inspiriert."

Bibiana Beglau, Markus Fennert und Thomas M. Meinhardt lesen auf

NDR Kultur in Am Morgen vorgelesen

14 Auszüge aus dem Roman "Die Geschichte der Bienen" von Maja Lunde

vom 29. Mai bis zum 16. Juni 2017,

immer montags bis freitags um 8.30 Uhr.

Maja Lunde verwebt die drei Szenarien so kunstvoll miteinander, dass daraus wirklich eine Geschichte der Bienen wird. Aber im Vordergrund steht nicht die Umwelt-Botschaft, sondern das Schicksal der drei Menschen, von denen sie erzählt. Das ist große Kunst, ein reales Anliegen in eine packende Story zu kleiden. Das prekäre Verhältnis von Mensch und Natur auf diesem Planeten ist Maja Lundes großes Thema geworden. Weil sie so besorgt ist, will sie mehr darüber schreiben.

Die Geschichte der Bienen von Maja Lunde, aus dem Norwegischen von Ursel Allenstein Seitenzahl: 512 Seiten Genre: Roman Verlag: btb Bestellnummer: 978-3-442-75684-1 Preis: 20,00 €

