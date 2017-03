Stand: 27.03.2017 16:11 Uhr

Verleger aus dem Norden "auf Trüffelsuche" von Anke Jahns

Mit einem Besucherrekord ist die Leipziger Buchmesse zu Ende gegangen. Unter den 285.000 Besuchern waren auch viele Buchhändler, Autoren, Künstler und Besucher aus Mecklenburg-Vorpommern.

Autoren zum Anfassen, hautnah im Gespräch mit Lesern, Verlagen, Buchhändlern, das ist Leipzig. Lebendig - anders als bei der größeren Buchmesse in Frankfurt, wo eher internationale Bestsellerautoren streng als VIPs abgeschirmt werden. Buchhändler wie Holger Brandstädt aus Ueckermünde oder Manfred Keiper aus Rostock sind mit leuchtenden Augen unterwegs. "Ich bin hier auf Trüffelsuche und habe gerade eine Trüffel gefunden." - Iris Wolf heißt die Entdeckung, die Keiper auf einer Lesung ausgemacht hat. Hautnah sind die Autoren zu erleben.

Die Kinderbuchautorin und Illustratorin Kristina Andres zum Beispiel wurde ausgezeichnet auf der Buchmesse mit dem Lesekompass, für ihr Kinderbuch "Nun schlaft mal schön" - elfeinhalb Gute-Nacht-Geschichten vom Fuchs und Hasen. "Ich habe irgendwann den Fuchs auf dem Cover gezeichnet, dann kam der Hase dazu, und dann wuchsen die Geschichten", erinnert sich die Autorin. Kristina Andres, die bei Dobbertin auf dem Land lebt, freut sich darüber, dass ihr Buch den jungen Lesern empfohlen wird, sie habe ihre Schreibfreude in Lesefreude übertragen, so die Jury.

Geldverdienen mit Büchern ist schwer

Es ist jedoch schwer, mit Büchern Geld zu verdienen. Auf der Messe sind Heerscharen von Autoren unterwegs auf der Suche nach einem Verlag. Doch bei 90.000 Neuerscheinungen jährlich in Deutschland sind ihre Chancen nicht besonders groß.

Buchtipp Norddeutsche Vielfalt von Cloppenburg bis Celle Der Bildband von Karl Johaentges und Hans Werner Dannowski aus dem Hinstorff-Verlag gibt einen Überblick über eine geschichtsträchtige Region: "Niedersachsen - Eine Fotoreise durch das Land der Vielfalt". mehr

Auch beim größten Verlag Mecklenburg-Vorpommerns, Hinstorff, tauchen Menschen mit Manuskripten auf, so Verlagsschefin Eva Maria Buchholz: "Da nutzen viele die Gelegenheit, um Texte, Manuskripte, Illustrationen vorzustellen. Die sehen wir uns dann in Ruhe genauer an."

Daraus entwickeln sind dann oft lange Verhandlungen zwischen Verlag und Autoren, auch ums Geld. Fünf bis acht Prozent bekommen die Autoren vom Verkauf. Den wenigsten gelingt es mit monatelanger Arbeit überhaupt im Plus zu landen.

Die Autorin und Fotografin Rosemarie Fret, hat schon viele Foto- und Lyrikbände veröffentlicht, der Demmler Verlag hat gerade einen schönen Bildband mit lyrischen Texten herausgebracht. "Sehwege auf Usedom" heißt er, und verkauft sich schon in der dritten Auflage gut. Eine Liebhaberei für die Autorin. Fret "Ich war in der glücklichen Lage, dass mein Elternhaus auf Usedom verkauft wurde, und ich mir damit eine Arbeit ermöglichen konnte, die mehr kostet als sie einbringt".

Erfolgsautoren mit zweitem Standbein

Buchmesse Litauen präsentierte sich auf Leipziger Buchmesse Fast 2.500 Aussteller aus 43 Ländern präsentierten auf der Leipziger Buchmesse ihre Neuerscheinungen. Mit den Autoren, Titeln und Buchtrends beschäftigten sich auch Sendungen im NDR Programm. mehr

Manche kleine Verlage, die selbst ums Überleben kämpfen zahlen kaum Geld, sie verrechnen stattdessen das Honorar mit Freiexemplaren. Auf der Buchmesse in Leipzig hatten auch deshalb die sogenannten Self-Publishing-Verlage Konjunktur, Book-on-demand-Spezialisten wie Amazon waren vertreten und zeigten, wie man durch Rubrizierung mit Schlüsselbegriffen die Suchmaschinen füttert, um an möglichst viele Leser zu kommen.

Doch klar ist, wer kein Bestsellerautor ist, wird auch durch Suchmaschinenoptimierung vom anspruchsvollen Schreiben nicht leben können. Selbst die Autorin Kerstin Preiwuß, die in Mecklenburg aufgewachsen ist und aktuell zu den besten Lyrikerinnen zählt, braucht Lehraufträge als zweites Standbein. "Deutschland ist ja sowieso schon das Land in dem die Strukturförderung für die Autoren sehr hoch ist. Und es gibt die Unerbittlichkeit des Marktes. Das lässt sich schwer ändern. Es gibt Wenige, die sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, und da sind die Verdienste ganz anders. Was ich mir immer vergegenwärtige, ist, wofür und warum ich schreibe. Und das darf nichts mit dem Markt zu tun haben. Es ist immerhin meine freie Entscheidung gewesen. Ich muss mir eben einen Plan B oder eine Mischkalkulation überlegen, wie alle, die schreiben und auch alle Verlage."

Persönliche Kontakte werden wichtiger

Auch bei den Verlagen geht es darum, dass sie in die Buchläden kommen, sonst können sie nicht überleben. Für kleinere wie den Mückenschweinverlag aus Stralsund, der sich auf der Messe mit vier maritimen Neuerscheinungen im Bereich Buchkunst präsentierte, sei die Leipziger Messe wichtig, um in die Buchhandlungen zu kommen, erklärt Leiter Fred Lautsch.

Es gibt immer mehr Autoren und Illustratoren, die ohne Verlag versuchen zu überleben, die ihre Kunstbücher zum Beispiel in Galerien und bei Ausstellungen oder auf Messen verkaufen, wie die Druckgrafikerin Barbara Wetzel aus Katelbogen bei Güstrow: "Man steht dann eben selbst auf der Messe und das ist eine Möglichkeit, mit ganz normalen Leute ins Gespräch zu kommen und nicht in einer Blase zu sitzen."

Das ist es, was die Leipziger Buchmesse so einzigartig macht: der direkte Austausch, der Spaß macht und Leselust vermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Kulturjournal | 27.03.2017 | 19:00 Uhr