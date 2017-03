Stand: 22.03.2017 10:00 Uhr

Die pflaumenblauen Schuhe Hagard von Lukas Bärfuss Vorgestellt von Heide Soltau

Lukas Bärfuss zählt zu den bekanntesten Autoren der Schweiz. Mit seinem Roman "Hagard" hat er es unter die fünf Belletristik-Nominierten des Leipziger Buchpreises geschafft. Der 45-Jährige feierte zunächst als Dramatiker Erfolge mit Stücken wie "Die sexuellen Neurosen unserer Eltern", "Der Bus" und "Öl". 2008 erschien sein erster Roman: "Hundert Tage" über den Völkermord in Ruanda.

Eine spontane Faszination

Man könnte ihn einen Verblendeten nennen: Philip, Ende Vierzig, Immobilienmakler, BMW-Fahrer, Vater eines Sohnes im Kindergartenalter, gerät ins gesellschaftliche Abseits und fällt aus dem System heraus. Darum geht es in dem Roman von Lukas Bärfuss.

Ein Kunde hat Philip versetzt und so streunt er an einem sonnigen Frühlingsnachmittag durch die Stadt, als er plötzlich ein Paar pflaumenblaue Ballerina-Schuhe im Pulk vor der Drehtür eines Warenhauses entdeckt. Viel kann er nicht von der Frau erkennen, sie ist jung, "klein, zierlich, verletzlich", aber er folgt ihr. "Ein Zauber hatte sich seiner bemächtigt", heißt es an einer Stelle. Wie im Rausch gibt er sich ihm hin und innerhalb von 36 Stunden kommt ihm sein Leben abhanden.

"Der fällt aus einem System raus und in ein anderes. Ich habe das eigentlich gar nicht als so schlimm empfunden. Der Moment vor der Katastrophe ist ein sehr lichter und sehr heller, ein sehr wahrnehmungsgesättigter. Und die Frage ist schon, was man zu opfern bereit ist, um einen solchen Moment zu haben. Und dieser Philip stürzt tatsächlich, aber er sieht da auch, es gibt jeden Tag etwas zu begreifen und zu sehen", findet Bärfuss.

Aus dem System fallen

Überscharf, wie durch eine Lupe, nimmt er seine Umgebung wahr, während er die Spur der Frau aufnimmt, ihr in den Vorortzug hinein folgt, sich nachts vor ihrem Haus postiert und erst sein Geld und dann einen Schuh verliert. Schließlich ist auch noch der Akku seines Mobiltelefons leer. Hungrig, übernächtigt und zunehmend ungepflegt, ähnelt er bald den Obdachlosen im feinen Zürich, wo Lukas Bärfuss die Geschichte ansiedelt.

"Es braucht wirklich sehr wenig, um den Halt zu verlieren. Ich wurde einmal, als ich ein Bad im Zürcher See nehmen wollte, bestohlen und stand dann in den Unterhosen an den Gestaden des Zürichsees und hatte nichts mehr. Kein Geld, kein Schlüssel, kein Telefon und war auf Gedeih und Verderb den Mitmenschen ausgeliefert. Die Art und Weise, wie wir in unserer Gesellschaft gehalten werden, liegt ganz unbedingt an unseren persönlichen Effekten."

Eine mysteriöse Frau

Aber wer ist die Frau, für die Philip seine Existenz aufs Spiel setzt? Lukas Bärfuss lüftet das Geheimnis nicht, sein Protagonist sieht sie immer nur von hinten. Anders als im griechischen Mythos von Orpheus und Eurydike dreht er sich nicht um, als er sich einmal vor ihr befindet. Er weiß, dass er damit den Zauber zerstören würde. Denn darum geht es unter anderem in diesem Roman, um das unberechenbare Begehren, vielleicht das letzte Stück Anarchie in unserem ansonsten durchgetakteten, von Maschinen bestimmten Leben. Was passiert, wenn die ausfallen oder zerstört werden, zeigt überspitzt das Schicksal Philips.

Lukas Bärfuss lässt die Geschichte im März 2014 spielen, zwei Tage nach dem bis heute rätselhaften Verschwinden der Boeing 777 der Malaysia Airlines. "Mir war es wichtig, eine Topografie eines bestimmten Tages und auch eines bestimmten zeitgenössischen Bewusstseins zu erkunden", sagt Bärfuss. "Herauszufinden, was uns eigentlich bewegt, und woher diese Verunsicherung kommt in unserer Zeit? Dieser Verlust an Zuversicht in die Zukunft?"

Manchmal kommt der Falke nicht zurück

Hagard nennt Lukas Bärfuss seinen Roman. Ein altes Wort, das unter anderem Dämon und Hexe bedeutet, im Französischen 'hagard' verstört und seltsam heißt und auf Englisch 'hagard' schäbig und zerlumpt. Das Wort stammt aus der Jägersprache und der Falknerei.

"Der Hagard ist ein Falke, den man wild gefangen und dann abgerichtet hat für die Jagd", erklärt der Autor. "Und ein solches Tier ist ein wunderbarer Jäger, weil er es in der freien Wildbahn gelernt hat, und gleichzeitig ist er - handscheu, nennt man das. Das heißt, der fliegt manchmal davon und kommt nicht wieder zurück."

All diese Bedeutungsebenen fließen in den Roman ein. Lukas Bärfuss erzählt die Geschichte aus der Ich-Perspektive. Das Ich ist eine Art Ermittler, es kennt die Fakten, steht aber ebenso vor einem Rätsel wie der Leser. "Ich weiß alles, und ich begreife nichts", heißt es gleich auf der ersten Seite. Man liest diesen Roman mit wachsender Spannung, folgt Philip auf seiner Suche nach dem Licht - so erlebt er die Frau mit den pflaumenblauen Ballerinas - und stellt am Ende fest, dass man wieder am Anfang angekommen ist. Bärfuss erkundet in Hagard das Geheimnis des Lebens. Und dem kann man sich nur nähern, indem man davon erzählt.

Hagard von Lukas Bärfuss Seitenzahl: 174 Seiten Genre: Roman Verlag: Wallstein Verlag Bestellnummer: 978-3-8353-1840-3 Preis: 19,90 €

