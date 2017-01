Stand: 29.01.2017 08:51 Uhr

Safran Foers Blick auf Steven Spielbergs Penis von Jan Ehlert

In den USA zählt er zu den wichtigsten Stimmen der Gegenwartsliteratur - und auch in Deutschland ist Jonathan Safran Foer spätestens seit seinem Sachbuch "Tiere essen" einem großen Publikum bekannt. 2016 erschien sein neuer Roman, "Hier bin ich". Am Sonnabend war Safran Foer in der Laeiszhalle in Hamburg zu Gast, um das Buch vorzustellen.

Zu Hause bei Jonathan Safran Foer Bücherjournal - 23.11.2016 00:00 Uhr Autor/in: Christine Gerberding "Hier bin ich": Der US-Autor legt sein neues Buch vor. Darin räsoniert er über die moderne Familie und die Kluft zwischen dem Leben, das wir führen und dem, das wir führen wollten.







Lesung als schlechtes Omen?

Wenn Safran Foer nach Hamburg kommt, dann steht es schlecht um die Welt. Bei seinem letzten Besuch seien am Vortag amerikanische Truppen in den Irak einmarschiert, erinnerte er sich. Und damals habe er sich gefragt, wie er vor diesem Hintergrund noch mit gutem Gewissen als Repräsentant der USA auftreten könne. Beruhigt habe ihn damals ein Gedanke: Schlimmer kann es ja nicht werden.

Vielleicht wäre es für die Welt aber besser, wenn er nicht mehr nach Hamburg kommen würde, sagte Safran Foer mit einem Seitenhieb auf den neuen US-Präsidenten Donald Trump. Das aber wäre eindeutig schade - und die Sorge ist auch unbegründet. Denn Safran Foers Erinnerung trügt: Sein letzter Besuch in Hamburg war im September 2005, nicht zu Beginn des Irakkriegs 2003.

Ein Abend, zwei Bestsellerautoren

Doch wozu es so genau nehmen, wenn man dafür eine gute Pointe verpassen würde - und dafür ist der Autor schließlich bekannt. Auch sein neues Buch "Hier bin ich" strotzt vor solchen Pointen, auch wenn es hier ebenfalls um ein eigentlich ernstes Thema geht: den Zerfall einer Familie. Jener von Jacob und Julia Bloch.

Die deutschen Textstellen aus dem Buch las Saša Stanišić. Auch er ist ein Bestsellerautor: Mit "Vor dem Fest" hatte er 2014 den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen. Aber auch als Vorleser fremder Texte konnte Stanišić begeisterten.

Mitreißend, wie er die Dialoge zwischen Jacob, Julia und ihrer Familie zum Besten gab - egal, ob es dabei um die richtige Kindererziehung ging, um sexuelle Details eines Seitensprungs oder um eine Begegnung mit Regisseur Steven Spielberg auf dem Männerpissoir, bei der Jacob versucht, möglichst unauffällig einen Blick auf Spielbergs Penis zu erhaschen - um zu schauen, ob auch der Hollywood-Regisseur beschnitten ist.

Unterhaltend und nachdenklich zugleich

Aufgeklärt wird das nicht, aber großartig vorgetragen. Gefühlt war daher Stanišić der eigentliche Star des Abends. Jonathan Safran Foer mag mitreißend schreiben. Auf dem Podium wirkte er viel nüchterner, durchdachter, abgeklärter. Wobei das, was er sagte - besonders über das Wesen von Beziehungen - fast immer druckreif war, auch wenn es weniger zum Lachen als zum Nachdenken anregte.

Schade, dass Moderator Daniel Beskos auf eine Übersetzung des Gesprächs verzichtete - und so vermutlich nicht alle Zuschauer die ganze Zeit folgen konnten. Dennoch: Es war ein gelungener Abend. Mit der richtigen Mischung aus lauten und leisen Tönen und einem gut aufgelegten Jonathan Safran Foer, der hoffentlich noch oft nach Hamburg kommen wird - egal, wie die Welt dann aussieht.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 29.01.2017 | 14:20 Uhr