Stand: 22.03.2017 13:31 Uhr

Litauen präsentiert sich auf Leipziger Buchmesse

Die Leipziger Buchmesse feiert vier Tage lang - vom 23. bis zum 26. März 2017 - ein großes Fest der Literatur. Fast 2.500 Aussteller aus 43 Ländern präsentieren ihre Titel.

Die diesjährige Buchmesse widmet sich aktuellen Themen wie Demokratie und Freiheit. Schwerpunktland ist Litauen. In rund 60 Veranstaltungen präsentiert der baltische Staat seine Literatur. Ein besonderer Fokus liegt dieses Mal auf neuen Formen der Literaturvermittlung. Dazu starten zwei Pilotprojekte: die Social-Media-Kampagne "Autoren-Shelfie mit deinem Buch" und ein transmediales Erzählprojekt.



Um den Preis der Leipziger Buchmesse konkurrieren in diesem Jahr 15 Finalisten in drei Kategorien. Das dazugehörige Lesefestival "Leipzig liest" lockt mit 3.400 Veranstaltungen an 571 Leseorten. Dort werden Autoren wie Martin Suter, Jostein Gaarder und Zsuzsa Bánk erwartet.

Über die aktuellen Trends und wichtige Bücher berichten auch Sendungen im NDR Programm.