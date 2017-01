Stand: 04.01.2017 12:40 Uhr

Geschichten von Vätern und Söhnen Wintermorgen von László Darvasi, aus dem Ungarischen von Heinrich Eisterer Vorgestellt von Joachim Dicks

Originell und vielseitig - so lässt sich die Literatur des ungarischen Schriftstellers László Darvasi in wenigen Worten beschreiben. Als Journalist und Lyriker begann er Anfang der 1990er-Jahre zu schreiben. Bald kamen Kurzgeschichten und Erzählungen hinzu. Seine Romane "Die Legende von den Tränengauklern" und "Blumenfresser" verschafften ihm auch über Ungarns Grenzen hinaus große Anerkennung. Nun liegt ein neues Buch von ihm vor. Es enthält Novellen und heißt in der deutschen Übersetzung "Wintermorgen".

Auswüchse des Fremdenhasses

"Gott. Heimat. Familie." - Dieser thematische Dreiklang bildet im ungarischen Original den Titel des Buches. In der deutschen Übersetzung bleibt er als Untertitel und als Kapiteleinteilung erhalten. "Wintermorgen" zitiert den Titel einer Novelle, die auf gerade einmal sechs Seiten gleich hineinführt ins parabelhafte Sprach- und Denkuniversum László Darvasis. Ein Sohn holt seinen Vater zu sich auf den Hof, um ihm ein schreckliches Geheimnis anzuvertrauen.

"Ich habe Lärm gehört und bin rausgegangen." Der Fremde stand noch im Hof, es dämmerte gerade erst. Nur der Hahn war lebendig, er krähte. (...) "Und?" - "Er hat was gefragt." - "Und?" - "Er redete in einer fremden Sprache oder irgendein Kauderwelsch, es war zu früh, jedenfalls habe ich ihn nicht verstanden. Er quatschte einfach nur. Und fuchtelte rum. Er kam näher", sagte mein Sohn. "Immer näher." - (...) "Hast du ihn gefragt, wer er ist und was er will?" Er nickte. "Habe ich, mehrmals sogar." - "Hat er geantwortet?" - "Er hat was gesagt." - "Und dann hast du zugeschlagen?" Leseprobe

Der Mord an einem Fremden, weil er dem eigenen Vater so ähnlich gesehen habe. Darauf läuft die Geschichte hinaus. Mit wenigen Worten erzählt László Darvasi von den Auswüchsen des Fremdenhasses, wie er längst nicht nur in Ungarn zum europäischen Alltag gehört.

Texte zwischen Witz und Brutalität

Dieses Metaphorische und Allegorische durchzieht alle diese Geschichten. Oft handeln sie von Vätern und Söhnen. In der Geschichte "Der Sturz" erzählt der Ich-Erzähler, wie er nach einem Sturz von einem Baum von seinem Sohn auf einem Markt verkauft wird. In "Der Panther schläft ein" geht es um die Angst eines Vaters, sein Sohn könne möglicherweise ein Zwerg bleiben. In "Witzige Dinge, kuriose Fälle" sorgt sich der Vater um die an den Rollstuhl gefesselte Tochter Katika. Als er aus der Kneipe kommt, ist sie verschwunden.

"Wo ist sie, verdammt noch mal?" - "Wo ist was, bitte, ich weiß doch nicht!", winselte das Kind, Blut lief ihm aus der Nase. "Wo habt ihr sie hingebracht, ich mach dich kalt!" (...) In seinen Fäusten krachte etwas. Er ließ los, das Kind sank zwischen die Mülltonnen, lag zuckend auf dem Boden. (...) Dann sah er sie. Der Rollstuhl stand ganz oben, gerade ließen sie ihn los. Eines der Kinder lief nebenher und hielt die Armlehne, der Stuhl hüpfte gefährlich. Unten angekommen, kippte er beinahe um, doch unter großem Gelächter hielten ihn die Jungen fest. (...) Und aus dem Gesicht des Mädchens sprudelte das Gelächter, als würde es jetzt immer so bleiben. Leseprobe

Parabelhaft, poetisch, mal erschreckend-brutal, dann wieder zärtlich-einfühlsam erzählt László Darvasi seine Geschichten. An verblüffenden und überraschenden Wendungen ist in diesen Novellen kein Mangel. So ist "Wintermorgen" ein ebenso kurzweiliges wie tiefsinniges Lesevergnügen.

Wintermorgen von László Darvasi, aus dem Ungarischen von Heinrich Eisterer Seitenzahl: 348 Seiten Genre: Roman Verlag: Suhrkamp Verlag Bestellnummer: 978-3-518-42552-7 Preis: 24,00 €

