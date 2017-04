Stand: 19.04.2017 12:00 Uhr

Angela Merkel - eine ganz normale Frau Die Kanzlerin von Konstantin Richter Vorgestellt von Claudio Campagna

Der Flüchtlingskrise - sie ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Wie sie ausgeht, ist noch offen. Doch wie fing alles an? Darüber hat der Journalist und Autor Konstantin Richter nun einen Roman geschrieben - und zwar aus der Sicht keiner Geringeren als der deutschen Regierungschefin Angela Merkel. "Die Kanzlerin" heißt folgerichtig auch das Werk.

Aus dem Leben einer Kanzlerin

Die Geschichte beginnt in Bayreuth.

Die Kanzlerin hatte sich vorgenommen, die ruhigeren Passagen von Tristan und Isolde zu nutzen, um über ein paar Dinge nachzudenken. Im Ersten Aufzug wollte sie das Griechenland-Hilfspaket behandeln. Im Zweiten Aufzug würde sie sich den hohen Asylbewerberzahlen widmen. Und im Dritten Aufzug hätte sie vor dem Liebestod bestimmt noch ein paar Minuten, um ein weiteres Mal die Minsker Vereinbarung durchzugehen, die den Frieden in der Ostukraine sichern sollte. Leseprobe

"Eine Fiktion" hat Konstantin Richter seinen Roman extra genannt, um sonnenklar zu machen: Alles erfunden, bitte nicht allzu ernst nehmen. Doch natürlich soll der Witz des Buches darin bestehen, dass man beim Lesen immer an Angela Merkel denkt.

Die Kanzlerin presste den Po gegen die Lehne des Stuhls, um aufrecht zu sitzen, wenn das Vorspiel begann. Ihr Kleid spannte. Leseprobe

Flüchtlinge werden zum beherrschenden Thema

Es ist der Sommer 2015. Zehntausende Flüchtlinge haben sich über die sogenannte Balkanroute aufgemacht, um in Europa Schutz zu suchen. Die Kanzlerin arbeitet ihren Terminkalender ab: Startups besuchen und eine Grundschule, ...

Dann stieg sie in einen Hubschrauber. Irgendwo zwischen Essen und Köln, in 150 Metern Flughöhe, sah sie auf ihrem Tablet die Bilder aus Ungarn. Etwa 1.000 Flüchtlinge hatten den Budapester Ostbahnhof eigenmächtig verlassen. Sie marschierten auf dem Seitenstreifen der Autobahn, die von Budapest nach Wien führte. "Jetzt kommen sie!", dachte die Kanzlerin. Leseprobe

Sie beschließt, die Grenzen für diese Menschen zu öffnen. Den besorgten Bürgern ruft sie zu: "Wir schaffen das." Ein historischer Entschluss. Wie mag er zustandegekommen sein? Richter versucht das zu ergründen, indem er sich in den Kopf der Kanzlerin hinein fantasiert, ihre Gedanken denkt und ihre Gefühle fühlt.

Sie schaute hinunter auf die Straßenbahnschienen, auf die im Laternenschein matt glänzende Spree, auf das dahinter liegende Pergamonmuseum, düster und monumental, und sie stellte sich vor, wie sie in einer Ansprache lauter Dinge sagen würde, die ihr als Bundeskanzlerin zu sagen nicht möglich waren: "Heute war mal wieder echt anstrengend. Mein Beruf erfüllt mich nicht. Jedes Mal, wenn ich ein Problem gelöst habe, taucht ein neues auf. Ich hab's satt. Ich weiß nicht, ob es überhaupt sinnvoll ist, was ich tue." Leseprobe

Die Flüchtlingskrise als Merkels Identitätskrise

Angela Merkel - eine ganz gewöhnliche, arbeitsmüde Frau. Angela Merkel - eine Suchende. So stellt Richter sich das vor. Für sein Porträt hat der Autor einige Details verwandt, die in Biografien und Medienberichten zu finden sind. Ja, Merkel ist wirklich mit einem Chemieprofessor verheiratet, ja, ihre jüngere Schwester hat wirklich Ergotherapeutin gelernt. Richters Hinzudichtungen sind mal mehr, mal weniger gut gelungen. Ziemlich absurd wird es, als die Kanzlerin beschließt, sich persönlich eines ausgewählten Flüchtlings anzunehmen. Aus dem Bauch heraus. Gleichsam als Therapie.

Als geheime Gönnerin versorgt sie also einen bildungsbeflissenen Syrer mit klassischen Schmökern, ... bis plötzlich - nichts. Der Handlungsstrang versandet. Sein Zweck ist vor allem eine kleine Pointe gegen Ende des Romans. Im Grunde hat Konstantin Richter eine etwas längere Glosse zu Merkels Flüchtlingspolitik verfasst. Die, so stellt er es dar, ist narzisstisch motiviert und in ihrem Kern irrational. Die Flüchtlingskrise ist in Wahrheit eine Identitätskrise der Kanzlerin. Das ist als Analyse doch eher schlicht. Einigermaßen unterhaltsam vielleicht, aber nicht übermäßig erhellend.

