"In der Schule fand ich Geschichte langweilig" von Daniel Kaiser

Er kann es einfach. Ken Follett hat aus historischen Fakten wieder ein spannendes Drama gestrickt, das man einfach nicht aus der Hand legen kann. Sein neues Buch "Das Fundament der Ewigkeit" spielt in den Wirren der Reformation in Europa. Im Zentrum steht der Machtpoker um die Thronfolge in England. Fast 1.200 Seiten dick ist der Roman. Daniel Kaiser hat mit Ken Follett anlässlich seiner Buchvorstellung in Hamburg gesprochen.

Welche Idee stand ganz am Anfang?

Ken Follett: Die Idee, die mich zu diesem Buch brachte, war, dass Königin Elisabeth die erste war, die einen richtigen Geheimdienst gründete, der sie vor Attentaten schützen sollte, und zwar zu einer Zeit, als die mächtigsten Menschen in Europa sie töten wollten. Das faszinierte mich. Schon der allererste Satz des Romans "Wir hängten ihn vor der Kathedrale." gibt den Ton vor. Er zeigt, dass diese Geschichte voller Gewalt und voller Religion steckt.

In dem Buch findet sich immer wieder auch ungeheure Brutalität. Es geht um Folter, Hinrichtungen und Menschenversuche. Warum die Details?

Follett: Ich schildere zum Beispiel, wie der französische König Henri bei einem Sportunfall durch ein Holzstück in seinem Auge starb. Es ist historisch belegt, dass für den Versuch, ihn zu heilen, verurteilten Verbrechern ebenfalls Holz in die Augen gestochen wurden, um zu sehen, ob sie es überleben. Das ist wirklich passiert. Ich versuche in meinen historischen Romanen eben auch, eine Ahnung davon zu vermitteln, wie es war, damals gelebt zu haben. Einer der großen Unterschiede ist die schiere Brutalität im Leben damals.

Auch in diesem Roman gibt es Fakten und Fiktives. Es geht um die historischen Persönlichkeiten Elisabeth und Maria Stuart, aber auch um die ausgedachten Spione Ned und Rollo. Wo verläuft bei Ihnen die Grenze?

Follett: Ich bediene mich fiktiver Figuren, damit wir uns heute mit ihnen identifizieren können und mit ihnen Hoffnungen und Ängste gemeinsam haben. Dann setze ich sie in ein historisches Drama. Das Drama ist wahr. Meine Regel ist dabei, dass ich die historische Wahrheit nicht beuge. Wenn eine Schlacht an einem bestimmten Tag stattgefunden hat, würde ich das nie verändern. Alles Geschichtliche in diesem Buch ist wahr. Alles, was Sie über die fiktiven Charaktere lesen, habe ich erfunden.

Wenn Sie so einen großen Roman planen, machen Sie das allein oder haben Sie ein Team, das Ihnen dabei hilft?

Follett: Es gibt kein Team. Da bin nur ich. Ich nehme nur die Hilfe anderer in Anspruch, wenn ich den ersten Romanentwurf fertig habe und ihn dann Historikern zeige, die ihn nach Fehlern durchsuchen sollen. Diese Leute bezahle ich wirklich gut, denn ich möchte, dass sie die Aufgabe ernst nehmen.

Eine besonders dramatische Szene in ihrem Roman ist, als puritanische Bilderstürmer die katholische Kathedrale verwüsten und auch den Jesus am großen Kruzifix herunterreißen und mit Messern attackieren - ein starkes Bild für die Gottvergessenheit religiöser Extremisten. Das ist ja bis heute so. Warum ist religiöser Fundamentalismus immer noch ein Problem?

Follett: Es ist immer noch ein Problem, aber nicht mehr so wie vor 500 Jahren. In Europa und Nordamerika bringen sich Christen nicht mehr gegenseitig um. Da, wo es geschieht, ist es offiziell ein Verbrechen. Also haben wir durchaus Fortschritte gemacht. Aber es stimmt: Es ist noch nicht vorbei. Es gibt immer noch religiös motivierte Gewalt und Kriege. Das wichtigste am 16. Jahrhundert war, dass zum ersten Mal jemand sagte: "Lasst uns einfach zusammenleben!" Zum ersten Mal in der Geschichte ist damals von religiöser Toleranz die Rede. In meinem Buch geht es letztlich um den Beginn der Religionsfreiheit.

Ihre Eltern gehörten zur konservativen christlichen Gruppierung "Plymouth Brethren". Was haben Sie aus dieser Zeit über religiöse Freiheit und Toleranz gelernt?

Follett: Als Teenager hinterfragte ich den Glauben meiner Eltern und lehnte ihn danach total ab. Heute bin ich ein Atheist. Dieser Bruch war ein traumatisches Erlebnis. Meine Eltern hatten es irgendwann akzeptiert, aber die Diskussionen gingen weiter. Meine Mutter besuchte mich in Chelsea, und da sagte sie einer meiner Angestellten, die katholisch war, sie käme in die Hölle, weil sie katholisch sei. Das ist erst 30 Jahre her. Und ich sagte ihr dann: "Angenommen du kommst in den Himmel, würde dann Gott nicht zu dir sagen 'Warum habe ich Dir eigentlich ein Gehirn gegeben? Warum glaubst Du nur an das alte Buch? Ich habe dieses alte Buch nicht geschrieben.'"

Ihr Roman zeigt auch, dass die Briten von je her einen besonderen Blick auf Europa hatten. Wo liegen die tiefen historisch-psychologischen Gründe für den Brexit?

Follett: Einmal bin ich davon überzeugt, dass die Menschen die im Referendum für den Brexit stimmten, nicht wussten, wie viel ärmer sie danach sein würden. Zum anderen kommt noch dazu, dass manche Briten einfach Fremde nicht mögen. Es gibt viele, die sagen, dass wir niemand anderen brauchen. Aber wenn man die moderne Welt versteht, dann ist einem doch klar, dass wir natürlich andere brauchen, um mit ihnen Geschäfte zu machen zum Beispiel. Sie sagen: "Wir sind Briten. Wir sind uns selbst genug." Ich glaube, sie haben Unrecht.

Ich konnte es kaum glauben, als ich hörte, dass sie in der Schule ausgerechnet mit Geschichte nichts anfangen konnten.

Follett: (lacht) Ich habe mich gelangweilt und habe mich immer nur gefragt, warum ich über diesen ganzen toten Leuten Bescheid wissen musste. Heute sprechen Geschichtslehrer häufig freundlich über mich und empfehlen ihren Schülern, wenn sie so 15 oder 16 sind, meine Bücher. Es kommt auch vor, dass ich von einem Erwachsenen höre, der sagt: Ich habe ihre Bücher gelesen und bin jetzt Archäologe oder Geschichtsprofessor.

Wie fühlt sich das an, wenn man so einen Einfluss auf das Leben anderer Menschen hat?

Follett: Besorgniserregend. Ich sage ihnen dann: "Ich hoffe, Ihr seid glücklich." (lacht) Ich glaube aber, dass meine Romane vielleicht einen Funken entzünden können. Aber den Rest macht dann die Sache selbst.

