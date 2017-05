Stand: 03.05.2017 11:03 Uhr

Adler-Olsens "Selfies": Gegen den Konsumwahn Selfies von Jussi Adler-Olsen Vorgestellt von Norbert Kron

Ein exklusiver Hausbesuch in Kopenhagen. Erst vor einem halben Jahr ist der Bestsellerautor Jussi Adler-Olsen hierher gezogen. "Hallo, willkommen!" Dort wartet freundlich lächelnd seine Assistentin Elisabeth, die an seinen Büchern mitrecherchiert und ihm den Rücken frei hält. Vorbei an Dutzenden Auszeichnungen führt der Däne einen in sein Arbeitszimmer. Der Schriftsteller, der zehn Millionen Bücher in 40 Sprachen verkauft hat, ist ein höchst charmanter, gut gelaunter Mann. Dabei kennt er die dunklen Seiten des Lebens von klein auf.

Gut und böse liegen dicht beieinander

Sein Vater war Psychiater und leitete eine Nervenheilanstalt. Dort traf er als Junge einen Mann, dem er den Namen für seinen Kommissar entlehnt hat. Und nicht nur das. "Ich bin als Kind auf dem Psychiatrie-Gelände aufgewachsen", erzählt Adler-Olsen. "Da traf ich einen Mann namens Mørck, der seine Frau umgebracht hatte. An seiner Scham und seinem Kummer ist er zerbrochen. Ich wurde zu seinem Freund. Bei ihm und bei anderen habe ich erfahren, dass das Gute und das Böse untrennbar nebeneinander liegen, in jedem Menschen." Solch gebrochene Charaktere stehen natürlich auch in "Selfies", dem siebten Roman seiner Thriller-Reihe um Carl Mørck und das Sonderdezernat Q, im Zentrum. Diesmal begibt Jussi Adler-Olsen sich in die Randbereiche Kopenhagens, in die sozialen Brennpunktviertel. Die Ermittler vom Sonderdezernat entdecken bei einem Verbrechen verblüffende Parallelen zu einem früheren Mordfall. Dabei werden sie selbst in ihre Vorgeschichten verstrickt.

Nur Schminke, Styling und Selfies im Kopf

"Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?" Sie spitzte die Lippen zu einem Kussmund, ließ die Hände über ihre Hüften gleiten, über die Brüste, am Hals entlang und in die Haare. Dann schnipste sie ein paar Flusen von ihrem Pulli, tupfte etwas Make-up auf einen unzulänglich abgedeckten Fleck auf der Stirn und trat zufrieden zurück." Leseprobe

Der Ausgangspunkt: das Sozialamt von Kopenhagen. Dort, wo die Abgestürzten und Bedürftigen ein- und ausgehen, verkehren auch drei junge Frauen, die nichts anderes im Sinn haben als Schminke, Styling und - Selfies. Dafür brauchen sie Geld - und beschaffen es sich auf kriminelle Weise. Das wird ihnen zum Verhängnis. "Es ist ein neues Milieu, das ich erkunde", sagt Adler-Olsen. "Auf dem Sozialamt arbeitet eine frustrierte Sozialarbeiterin namens Anneli. Sie hat die Schnauze voll von solchen Frauen. Denn sie wollen ihr ganzes Leben immer nur haben, haben, haben, ohne etwas zurückzugeben. Als Anneli an Krebs erkrankt und nichts mehr zu verlieren hat, sagt sie sich: 'Warum bringe ich sie nicht einfach um?'"

Gnadenloser Chirurg der menschlichen Seele

Die Mordwaffe: gestohlene Autos. Mit ihnen räumt Anneli die verhassten Nichtstuerinnen von der Straße. Es macht Jussi Adler-Olsens Kunst aus, dass er diese Hassmorde mit einem lange zurückliegenden Verbrechen verwebt. Und dass er auf diese Weise in die Tiefenschichten unserer Welt vordringt. Nach und nach seziert er die sozialen und psychischen Spaltungen, die die westliche Gesellschaft durch ihren selbstbezogenen Konsumwahn überdeckt. In "Selfies" erweist sich der Autor nicht nur als gnadenloser Chirurg der menschlichen Seele, sondern auch des gesellschaftlichen Strukturzerfalls. "Liberalismus heißt in meinen Augen, dass man sich wirklich frei entfalten kann. Aber in unseren westlichen Gesellschaften hat sich seine moderne Form ins Gegenteil verkehrt. Diese Entwicklung wird in den nächsten Jahren unsere gesamte Welt völlig verändern", sagt er. "Die meisten Menschen kümmern sich nur um sich selbst. Ich mag das nicht. Das ist nicht mehr die Gesellschaft, in der ich aufgewachsen bin."

Auf dem Boden geblieben

Obwohl er seinen Welterfolg genießt - Jussi Adler-Olsen ist ziemlich am Boden geblieben. Man spürt es in der Offenheit, mit der er einen in alle Winkel seines Hauses führt, bis in die Erinnerungskammer seiner Kindheit. Da sind Pfeil und Bogen, mit denen er Robinson Crusoe gespielt hat, und alte Pfadfinder-Accessoires. Und natürlich die Gitarren des begeisterten Hobbymusikers. Alles Dinge, die ihn ans normale Leben binden. "Wenn man keinen Filter hat, also kein Problem, wie man im nächsten Jahr über die Runden kommt, dann gibt es nur noch den einen langfristigen Filter in die Zukunft. In meinem Alter heißt das Krankheit und Tod", sagt Adler-Olsen. "Deshalb sind sehr reiche Leute oft so depressiv. Ich bin das nicht. Ich vermeide es, indem ich mir immer neue Probleme als Filter zu schaffen versuche."

Selfies von Jussi Adler-Olsen Seitenzahl: 576 Seiten Genre: Krimi Verlag: dtv Veröffentlichungsdatum: 10. März 2017 Bestellnummer: 978-3-423-28107-2 Preis: 23,00 €

Dieses Thema im Programm: Bücherjournal | 10.05.2017 | 00:00 Uhr