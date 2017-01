Jojo Moyes: Im Schatten das Licht

Stand: 30.01.2017 12:40 Uhr

Flucht mit Pferd Im Schatten das Licht von Jojo Moyes, aus dem Englischen von Silke Jellinghaus Vorgestellt von Annkathrin Bornholdt

Seit dem großen Erfolg ihres 2013 erschienenen Romans "Ein ganzes halbes Jahr" gehört die Britin Jojo Moyes zu den internationalen Bestseller-Autoren. Seit dieses Buch über Liebe zwischen der etwas schrägen Lou und dem schwerbehinderten Will Millionen Leser begeisterte, versucht der Rowohlt Verlag an den Erfolg anzuknüpfen und bringt in Deutschland jedes Jahr gefühlt mindestens ein neues Buch von Jojo Moyes auf den Markt. Viele dieser Romane sind allerdings schon lange vor dem großen Bestseller entstanden. So auch "Im Schatten das Licht" - ein Roman aus dem Jahr 2009, der heute auf Deutsch erscheint.

Eine neue Aufgabe für Anwältin Natasha

Die Liebe eines Mädchens zu seinem Pferd steht im Mittelpunkt dieser Geschichte:

Boo war ein Vollblüter, ein Selle Français mit kräftigen Knochen. Seine Beine waren stämmiger und sein Rücken stärker als für seine Rasse üblich. Er war athletisch, aber trittsicher. Sein kurzer Rücken machte ihn zu einem guten Springer, sein sanftes, beinahe hundeähnliches Wesen sorgte dafür, dass er geduldig und freundlich war. Im größten Verkehrschaos blieb er gelassen, und er war äußerst gesellig. […] Die anderen Jugendlichen in Sarahs Schule oder Wohnblock holten sich ihre Kicks in kleinen Papierpäckchen oder Plastiktüten oder indem sie in gestohlenen Autos über leerstehende Grundstücke bretterten. Sarah hatte damit nichts am Hut. Leseprobe

Jojo Moyes entführt uns in die Hinterhofställe Londons - dorthin, wo man Pferde am wenigsten vermuten würde. Hier trainiert die 14-jährige Sarah ihr Pferd Boo. Das Mädchen lebt bei seinem Großvater. Von ihm hat sie die Liebe zu Pferden geerbt. Er stammt aus Frankreich und war als junger Mann Reiter beim "Cadre Noir", der berühmten französischen Dressur-Reitschule. Als der alte Mann mit einem Schlaganfall ins Krankenhaus kommt, steht Sarah alleine da und stolpert zufällig im Supermarkt der Anwältin Natasha vor die Füße.

"Wo sind deine Eltern, Sarah?"

"Meine Mum wohnt hier nicht. Nur ich und Papa - mein Großvater", sagte sie betreten.

"Wo ist er?"

Sie zögerte. "Im Krankenhaus."

"Und wer kümmert sich um dich?"

Sie antwortete nicht.

"Wie lange bist du schon allein?"

"Ein paar Wochen."

Natasha stöhnte innerlich auf. Es gab wirklich genug Dinge in ihrem Leben, die sie auf Trab hielten, und nun hatte sie sich das hier eingebrockt. […]

Sie hätte zu Hause bleiben und mit ihrem Exmann streiten sollen. Leseprobe

Workoholic mit privaten Problemen

Natasha, die sich als Anwältin um benachteiligte Jugendliche kümmert, ist ein Workaholic und hat privat gerade eine ziemlich große Baustelle zu bearbeiten. Sie lebt mit ihrem Noch-Ehemann Mac im gemeinsamen Haus. Das Paar hat sich auseinandergelebt, die Stimmung ist angespannt, und die Scheidung steht kurz bevor.

Jojo Moyes: Im Schatten das Licht Das Hörbuch erscheint in gekürzter und bearbeiteter Fassung beim Argon Verlag - gelesen von der Luise Helm - für 19,95 Euro.

Eigentlich ist da kein Platz für ein pubertierendes Mädchen mit großen Problemen und einem Pferd. Doch weil Sarah niemanden hat, der sich um sie kümmert, springen Mac und Natasha als Pflegeeltern ein. Das ist der Beginn turbulenter Wochen, denn Sarah lügt und stiehlt und will dabei eigentlich nur das Beste für ihr Pferd und den geliebten Großvater. Die Geschichte, die sich natürlich zum Guten wendet, mündet in einer Art Verfolgungsjagd durch Frankreich:

Die Felder in Frankreich waren größer als die, an denen sie auf dem Weg nach Dover vorbeigekommen war - flache, ausgedehnte Flächen mit keinen sichtbaren Begrenzungen. Die Erde dagegen wirkte genauso wie die in England: ein sattes, klebriges Braun, zu groben Klumpen gepflügt, die aussahen wie raue See. Boo schritt frisch erholt auf den grasbewachsenen Straßenrändern daher, die Ohren nach vorn gerichtet, offensichtlich glücklich darüber, festen Boden unter den Hufen zu haben. Sie bewegten sich durch ein fremdes Land, und doch auch nicht: Es war das Land aus Papas Geschichten, das Land einer Sprache, die sie von frühester Kindheit an gehört hatte. Leseprobe

Der letzte Schliff fehlt dem Buch

Jojo Moyes gelingt es durch ihre anschaulichen Szenen-Beschreibungen, Bilder im Kopf entstehen zu lassen. Die schmuddeligen Hinterhöfe Londons, die Welt des Dressurreitens, die komplizierte Beziehung zwischen Natasha und Mac - alles sieht man ganz deutlich vor sich. Immer wieder gibt es rührende Szenen, durch die einem die Protagonisten nahekommen.

Allerdings hat diese Geschichte Längen, bietet wenig Überraschendes und wäre gut mit zweihundert Seiten weniger ausgekommen. Statt der vielen langatmigen Dialoge, hätten ein paar mehr Zeitsprünge in die Vergangenheit von Henri Lachapelle der Geschichte gutgetan. "Im Schatten das Licht“ ist eine schöne Geschichte, der der letzte Schliff fehlt.

Im Schatten das Licht von Jojo Moyes, aus dem Englischen von Silke Jellinghaus Seitenzahl: 576 Seiten Genre: Roman Verlag: Rowohlt Verlag Bestellnummer: 978-3-499-26735-2 Preis: 14,99 €

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Neue Bücher | 30.01.2017 | 12:40 Uhr