Stand: 07.04.2017 12:09 Uhr

John von Düffel liest "Klassenbuch" vor Schülern von Heide Soltau

Das Klassenbuch war Jahrzehntelang der Schrecken vieler Schülerinnen und Schüler. Ob es um Fehltage ging, Stundenausfälle oder ungebührliches Benehmen im Unterricht, im Klassenbuch wurde alles vermerkt, was im Laufe eines Schultages passierte. "Klassenbuch" nennt der Schriftsteller John von Düffel seinen neuen Roman.

Sein Klassenbuch allerdings hat mit dem altmodischen DIN-A4-Heft aus Pappe wenig zu tun. Bei ihm geht es um digitale und virtuelle Tagebücher und um einen Aufsatz von Schülern. Heide Soltau stellt das Buch vor und hat mit Schülern darüber gesprochen.

"Klassenbuch" ist kein Jugendbuch, sondern ein Roman über Jugendliche. Man merkt ihm an, dass sich der Autor viel Mühe gegeben hat, Erwachsenen die Welt moderner Jugendlicher nahezubringen. Das ist seine Schwäche, man spürt die Arbeit, die in diesem Buch steckt. Es wirkt stellenweise überambitioniert. Die 16- bis 17-Jährigen im "Klassenbuch" sind arg durchgeknallt und kaputt. Eingeflossen in den Roman sind Erfahrungen aus einem Projekt mit Schülern, in denen sie Geschichten erzählen sollten, erzählt John von Düffel. "Ich habe natürlich nicht versucht, die Sprache dieser Schüler so 1: 1 nachzuahmen, sondern ich habe versucht, denen eine Art innere Stimme zu geben, auch wenn sie sich auf ganz verschiedene Art äußern", erklärt der Autor.

Spiel mit der Identität als wichtiges Motiv des Buches

Im ersten Teil des Romans lernen die Leser die meisten Schüler als coole netzaktive Jugendliche Internetwesen kennen. Erst im zweiten Teil erfährt man auch mehr über ihr reales Leben: die hochintelligente, schöne, allseits bewunderte Emily, die unter schwerer Magersucht leidet. Stanko, der einsame Sohn bosnischer Flüchtlinge, der Trost in einer virtuellen Parallelwelt sucht. Beatrice, die einen Suizidversuch hinter sich hat. Erik, den erotische Fantasien umtreiben, aber Pornos und nackte Haut deprimieren. Das spielsüchtige Internetgenie Lenny und schließlich Vanessa, die sich im Netz Nina oder Katze Marylin nennt. "Dieses Spiel mit der Identität ist ein wichtiges Motiv des Buches", sagt von Düffel. "Eigentlich spielt jeder so ein bisschen mit sich und der Art und Weise, wie er wirkt oder wie sie wirkt. Es gibt den Satz, der fast so ein bisschen ein Motto ist: 'Meine Identität macht, was sie will!'"

Diskrepanz zwischen Schein und Sein kommt an

John von Düffel scheint damit einen wunden Punkt getroffen zu haben. Bei einer Lesung vor Schülern kam dieser Aspekt des Romans, die Diskrepanz zwischen Schein und Sein, besonders gut an. "Die Leute posten zum Beispiel Sachen, die sie gar nicht sind. Sie zeigen eine zweite Persönlichkeit, die sie im echten Leben gar nicht sind, und sie tun halt im Netz immer so, als wären sie die Größten", meint einer der Schüler. Ein anderer fügt hinzu: "Das ist halt der Druck, immer positiv sein zu müssen - aber innerlich sind sie vielleicht total kaputt. Weil: Das Leben ist halt nicht immer schön, sondern es geht hoch und auch runter."

"Dieser Blick hat mich in gewisser Weise schockiert"

In "Klassenbuch" erzählt John von Düffel, wie sich Jugendliche hinter ihren Netzaktivitäten verstecken, weil sie dort die Anerkennung zu finden glauben, die sie sonst vermissen. Doch je häufiger sie sich in die virtuelle Welt flüchten, desto mehr verlieren sie den Zugang zur Realität. "Ich muss sagen, dieser Blick hat mich in gewisser Weise schockiert. Ich getraue mich, das Wort Cyborg in den Mund zu nehmen. Das zeigt wirklich, dass der Mensch langsam mit Technik immer mehr verbunden wird, dass das mehr in sein Privatleben mit einwirkt", sagt ein Jugendlicher.

Ein weiterer schildert ein Erlebnis, das er kürzlich in diesem Zusammenhang hatte: "Ich war auf einem Konzert, da saßen zwei Mädchen hinter uns, die sich nur mit ihrem Handy beschäftigten und das Konzert komplett nicht genossen haben. Das ist sehr traurig zu sehen. Manche Leute in Cafés sitzen sich gegenüberüber und gucken nur auf ihr Handy."

Wem vertrauen sich Jugendliche an?

Aber wem mögen sich die Jugendlichen anvertrauen und von ihren Schwächen, Selbstzweifeln und Stimmungsschwankungen erzählen? Auch das ist Thema des Romans: die Scham der Jugendlichen, ihre Gefühlen zu zeigen, weil es uncool ist.

Es sind diese Passagen, die berühren. Wenn zum Beispiel Erik zum Geburtstag von seiner Mutter und deren Freund Rüdiger ein neues Tablet bekommt, auf dem schon die Musik seiner Lieblingsband drauf ist, zieht er sich überwältigt vor Glück in sein Zimmer zurück. Später heult er sich dann bei Rüdiger aus. "Bin ich schwul, weil ich Dekolletés mag, aber vor Brüsten Angst habe und Sex mit Männern genauso undenkbar finde wie mit Frauen?" fragt er ihn. Von diesen Szenen hätte man sich mehr gewünscht.

Einige Romanfiguren sind zu künstlich

Einige Figuren sind John von Düffel zu künstlich geraten, als wollte er den Lesern und vor allem dem jugendlichen Publikum demonstrieren, wie gut er Bescheid weiß über die Generation Smartphone. Und so liest sich "Klassenbuch" ein wenig wie der Roman eines Strebers, der alles richtig machen will.

John von Düffels "Klassenbuch" NDR Kultur - 01.04.2017 18:05 Uhr Autor/in: Annemarie Stoltenberg Der neue Roman "Klassenbuch" von John von Düffel ist ein sehr schwer zu lesender, wie Wackersteine auf der Seele liegender Text, der erschöpft, sprach- und mutlos macht.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen Download

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Infoprogramm | 06.04.2017 | 20:20 Uhr