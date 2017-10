Stand: 18.10.2017 13:30 Uhr

Lautes Hassen, leises Versöhnen Liebesroman von Ivana Sajko, aus dem Kroatischen von Alida Bremer Vorgestellt von Juliane Bergmann

Die Kroatin Ivana Sajko zählt zu den wichtigsten Performance-Künstlerinnen und Theaterautorinnen Südosteuropas. 2016 war sie Stipendiatin des Berliner Künstlerprogramms des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Seit einem Jahr lebt sie in Berlin. Jetzt erscheint ihr erster Roman in deutscher Übersetzung: "Liebesroman".

Genau das Gegenteil von dem, was der Titel erahnen lässt, nämlich ein Anti-Liebes-Roman ist es, was Ivana Sajko hier vorlegt. Zwei Menschen unter einem Dach, im ständigen Kampf miteinander. Die mit einer Wucht hassen, dass es beim Lesen weh tut.

"Die Worte verwandeln sich zwischen den Zähnen zu Krümeln und werden zu schleimigem Sand zermahlen, sodass sich an den Lippen nur schlammige Blasen ohne jeden Inhalt bilden. Sie werden sich die Spucke vom Kinn und die zerflossene Wimperntusche unter den Augen entfernen, das Haar kämmen, die Kleidung glätten, ein- und ausatmen und sterben. Sie werden auf tragische Weise an den Schweinereien ersticken, in die sie regelmäßig treten wie zwei leidenschaftliche Selbstmörder." Leseprobe

Verlierer des Kapitalismus'

Ein namenloses Paar, vermutlich irgendwo im ehemals kommunistischen Osteuropa. Sie ist Schauspielerin, er Autor. Sie sind verheiratet, haben ein kleines Kind und kommen kaum noch über die Runden. Ihre oftmals fragwürdigen Werbejobs bleiben letztlich ganz aus. Er verwächst in Lethargie mit dem Sofa - stets mit einer Flasche Wein in der Hand. Draußen tobt der Kapitalismus, der für beide keine Verwendung findet. Und auch drinnen wird sich zerfleischt.

An seinem Alkoholismus, ihrer Hysterie und dem gemeinsamen Schuldenberg zerbricht die fragile Beziehung immer mehr. Der allwissende Erzähler nimmt mal ihre Perspektive ein, mal seine und mitunter sogar die des Kleinkindes. Ein recht wilder Ritt - flott, dynamisch, dramatisch. Dass es vor lauter Aneinanderreihungen und Schachtelsätzen manchmal seitenweise keinen Punkt gibt, macht die Sache nur noch unmittelbarer.

Erleichternde Antworten

Der Leser ist dabei, geradezu gepackt. Und er ist erleichtert über manche Antwort, die das Buch gibt. Wie zum Beispiel auf die Frage: Warum, verdammt, sind diese beiden Menschen überhaupt ein Paar?

"Es hat wirklich einen Sommer gegeben und irgendwelche Ersparnisse, irgendwelches Harz in den Zypressen, eine untergehende Sonne, irgendwelche violetten Strände, an denen sie bis zum Umkippen vögelten und wo dem Menschen die Seele aus dem Mund rutschte, da der Blick aufs Meer einen befreite, der Blick auf die nackte Haut, auch der Wein, den er mitgebracht und auf leeren Magen getrunken hatte, befreite ihn." Leseprobe

Ein Roman wie ein Kammerspiel

Dass Ivana Sajko aus der Theaterwelt kommt, liegt nahe. Der Roman hat etwas von einem Kammerspiel - erzählerisch dicht und überspitzt. Der Autorin gelingt ein sehr bemerkenswerter Spagat. Zwischendurch verstört sie mit ihrem Katastrophenpaar, ekelt einen regelrecht an, bedient den Voyeurismus des Lesers und tröstet: 'So schlimm wie die Zwei hat es dich nicht getroffen'. Dann wieder wünscht man den Protagonisten, dass sie die Kurve kriegen, ob zu zweit oder alleine.

Wir identifizieren uns und erkennen: So oder so ähnlich entgleiten uns allen manchmal die Dinge - Kommunikation, Ideale, Liebe. Wunderbar ist die schlichte, knackige Sprache des Buches, die laut hasst - und leise versöhnt:

"Auch er liegt schon auf der Couch, wie angenäht. Sie löst ihn vorsichtig vom Bezug und schleppt ihn ins Bett. Sie legt den halb Schlafenden nieder, zieht ihm die Hose aus, küsst seine Wange und legt sich neben ihn. Er öffnet die Augen im Halbdunkel und sieht, wie sie ihn anlächelt. Du stinkst, flüstert sie ihm zu, aber zärtlich, als wünsche sie ihm eine gute Nacht." Leseprobe

Dieser zwischenmenschliche Zauber, der abhanden gekommen ist, oder zumindest vergessen wurde, vor allem aber: vergiftet vom Übel "da draußen". Kraftvoll und intensiv feiert Ivana Sajko diesen traurigen Umstand. Das ist unbedingt lesenswert.

Liebesroman von Ivana Sajko, aus dem Kroatischen von Alida Bremer Seitenzahl: 176 Seiten Genre: Roman Verlag: Voland & Quist Bestellnummer: 978-3-863911-89-8 Preis: 18,00 €

