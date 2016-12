Hellmuth Karasek: "Nach dem Krieg"

Stand: 28.12.2016 10:35 Uhr

Erinnerungen an das "Pfefferminzzeitalter" Nach dem Krieg von Hellmuth Karasek Vorgestellt von Claudio Campagna

Im September 2015 starb Hellmuth Karasek. Am 4. Januar 2017 wäre er 83 geworden. Der Hamburger Journalist und Kritiker, bekannt geworden an der Seite Reich-Ranickis im Literarischen Quartett, war auch Autor mehrerer Bücher. Nun ist im Europa-Verlag postum sein Erinnerungsbuch erschienen: "Nach dem Krieg. Wie wir Amerikaner wurden". Ulrich Wickert hat als guter alter Freund ein Nachwort beigesteuert. In 53 kurzen Kapiteln erzählt das Buch, wie der American Way of Life sich seinerzeit im Westen Deutschlands durchsetzte.

Die Flucht in den Westen war damals noch einfach

Nach dem Krieg findet sich Hellmuth Karasek in der Kleinstadt Bernburg wieder. Doch lange hält es der junge Mann im russisch besetzten Sachsen-Anhalt nicht aus. Nach dem Abitur macht er zusammen mit ein paar Freunden nach dem Westen rüber. Die Mauer steht noch nicht.

"Um von Ost nach West zu fliehen, brauchte man Anfang der Fünfziger nur heimlich und verschwiegen seinen Koffer zu packen, mit der Bahn nach Berlin (Ost) zu fahren, sich dort in die S-Bahn zu setzen und über den Bahnhof Friedrichstraße hinaus nach Westberlin zu fahren. ...

...Wir hatten den Polizisten, die uns in der Eisenbahn kontrollierten, erzählt, wir wollten nach bestandenem Abitur Ferien an der Ostsee machen, auf eigene Faust, bei Freunden und Verwandten, und diese fadenscheinige Lüge hatte genügt. Und auch in der S-Bahn hätte man sofort erkennen können, dass drei 18-Jährige mit Koffer und verbissen-unbeteiligtem Gesicht nur ein Ziel haben konnten - den Westen." Leseprobe

Hinwendung zum "American Way of Life"

Es ist eine persönlich gefärbte Kultur- und Sozialgeschichte Deutschlands etwa zwischen '45 und '68. Der Autor erinnert sich: An die anfängliche allgemeine Armut, an den Schwarzmarkthandel mit Zigaretten, an die tüchtigen Trümmerfrauen, die nach der Heimkehr der Väter auf rätselhafte Weise zu biederen Hausmütterchen mutieren, an Währungsreform und Wirtschaftswunder, Fresswelle und verschämt-verschwiemelte Sexualität. Doch vor allem: an den American Way of Life. Die Jugendlichen saugen ihn mit dem Rauch der Lucky Strikes lässig ein, schmachten ihn verkörpert in den schicken Pan-Am-Stewardessen heimlich an und lassen sich von ihm mitreißen, wenn er als Jazz, Blues und Bigbandsound rhythmisch aus dem Radio swingt.

"Wie ein unwiderstehlicher Schwall ging diese Musik über junge Leute nieder, machte sie zu ihren Fans, zu ihren Gläubigen, zu Gläubigen des American way of life. Sie schied sie von den Alten, die Sonntagnachmittag auf dem Sofa lagen und 'Wer uns getraut' hörten oder den 'Donauwalzer'. Sie schied sie von den Kommunisten, die mit Ernst Busch markige Arbeiterlieder sangen. ...

... Dann kam noch, Mitte der Fünfzigerjahre, der Film 'Ein Amerikaner in Paris', der die Inszenierung der GIs mit europäischem Flair, die Erotisierung Europas durch die GIs zum Thema hatte. Wer hätte da widerstehen können?" Leseprobe

Beschwörung einer vergangenen Zeit

Ganz ähnlich wie Florian Illies in seinem Nostalgie-Bestseller über die 1980er-Jahre "Generation Golf", verfährt auch Hellmuth Karasek beim Zeichnen der Generation Chewing Gum. Auch er wandert assoziativ von Erinnerung zu Erinnerung und beschwört eine vergangene Zeit herauf über die Lieder, die man damals hörte - Caprifischer, die Kleider, die man damals trug - Cordhosen und Kreppsohlen, das Design, das damals als schön empfunden wurde - Tütenlampe und Nierentisch - und die Marken, die in aller Munde waren: Coca-Cola, Camel, Klosterfrau Melissengeist. Durchaus fundierte Analyse-Momente hält Karasek bewusst eher knapp: "Die 50er-Jahre waren eine Zeit der Lüge - zwischen Gedanken und Ausgesprochenem war die Kluft schmerzhaft."

Stattdessen vertraut er auf Anekdoten, Schlagertexte oder Witze, um den Geist der Epoche zu fassen. Immer wieder gelingen ihm dabei treffende Bilder. Statt umständlich von Verdrängungskomplexen zu sprechen, sagt Karasek: "Die Fünfzigerjahre waren ein Pfefferminzzeitalter."

Ärgerliche Neuauflage eines vor 20 Jahren erschienenen Buchs

Diese etwas betuliche Art der Geschichtsschreibung ist Geschmackssache wie das Pfefferminzbonbon Vivil ja auch. Jedenfalls gelingt es Karasek, die 50er-Jahre plastisch darzustellen; und zwar so, dass er Generationsgenossen einen Ach-ja-so-war-das-Effekt beschert und Nachgeborenen Erkenntnisgewinn. Störend ist an dieser postumen Veröffentlichung etwas anderes. Im Vorwort erfahren wir von Karaseks Witwe Armgard Seegers-Karasek, ihrem Mann sei die Idee zu einem Buch "Wie wir alle Amerikaner wurden" kurz vor seinem Tod gekommen; ein Freund, Michael Seufert, habe es dann ganz in dessen Sinne fertig gestellt.

Das ist gelinde gesagt, sehr verkürzt. Genau genommen hat er ein 20 Jahre altes Buch Karaseks neu aufgelegt. "Go West. Eine Biografie der 50er-Jahre" ist 1996 bei Hoffmann und Campe erschienen und bis auf ein paar zusätzliche Kapitel und eine leicht veränderte Reihenfolge mit "Nach dem Krieg" identisch. Dass dies mit keinem Wort erwähnt wird, ist ärgerlich. Dass die Neuauflage alle Erinnerungs-, Rechtschreib- und Datier-Fehler des Originals mit übernommen hat, auch.

