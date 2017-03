Stand: 23.03.2017 10:00 Uhr

Ein armseliges Leben Jürgen von Heinz Strunk Vorgestellt von Claudio Campagna

Zuletzt hat der Musiker, Schriftsteller und Tausendsassa Mathias Halfpape, besser bekannt als Heinz Strunk, vor allem mit etwas ambitionierteren Projekten von sich reden gemacht. Er hat eine Botho-Strauß-Anthologie herausgegeben und den melancholischen Kindheitsroman "Junge rettet Freund aus Teich" verfasst. Sein Tatsachenroman über den Frauenmörder Fritz Honka und sein Milieu wurde mit dem Wilhelm-Raabe-Preis ausgezeichnet.

Nun meldet sich der Humorist Heinz Strunk zurück. "Jürgen" heißt sein neuer Roman. Und wie die Hauptfiguren seiner früheren Bücher weist auch dieser Jürgen gewisse Parallelen zum Autor auf.

Wenn man Jürgen so zuhört, könnte man meinen, er sei Mitarbeiter eines äußerst anspruchsvollen wissenschaftlichen Projekts:

"Ich betreue als einer von insgesamt dreizehn Berufspförtnern eine Tiefgarage mit nahezu 1.400 Stellplätzen. Durch Vernetzung mit anderen Tiefgaragen sind es sogar 2.100 Stellplätze. Sie zählt somit zu den Top Zehn in ganz Europa. Um sich in dem hochkomplizierten System von Gängen, Buchten, Schächten, Aufzügen, Zu-, Ausgängen und Parkebenen zurechtzufinden, müsste man wohl einen Großteil seiner Zeit opfern. Ich schätze, dass ein einzelner Mensch die Garage in allen Einzelheiten gar nicht kennen kann." Leseprobe

Auf der Suche nach der Frau fürs Leben

Jürgens knifflige Aufgabe besteht vor allem darin, 14 Monitore im Blick zu behalten. Während er in seinem düsteren Kabuff sitzt, wird er dabei von seinem Chef per Kamera beobachtet und manchmal auch angeschnauzt. Jürgen pflegt zu Hause seine bettlägerige Mutter. Er streitet viel mit Bernd, seinem im Rollstuhl sitzenden Freund und er versucht mit inzwischen über 40 Jahren unverzagt, eine Frau fürs Leben zu finden.

"Als ich um Punkt achtzehn Uhr vor der U-Bahn-Station eintreffe, wartet Manuela schon mit einem Gesicht wie sieben Tage Regenwetter und schaut zur Begrüßung demonstrativ auf die Uhr." Leseprobe

Das Date mit Manuela beim Italiener endet im Desaster. Ein Speeddating-Abend und eine Brautschau-Reise nach Polen mit dem Unternehmen Eurolove sind auch nicht von Erfolg gekrönt. Im Grunde ist Jürgen ja ein bemitleidenswerter Tropf. Nur scheint er selbst das nicht zu merken. Im Gegenteil: Er doziert wie ein gewiefter Pick-up-Artist und gibt Tipps:

"Abends in der Kneipe auf eine Frauengruppe zugehen mit den Worten: 'Hallo' - alle schauen mich verdutzt an - 'Keine Angst, ich will euch nicht anbaggern, sondern nur mal ein Kompliment loswerden: Ihr seid die mit Abstand attraktivsten Mädels in dem Schuppen hier. Ich wünsche euch noch einen tollen Abend.' Direkt nach diesem Satz umdrehen und weggehen." Leseprobe

Parodie auf Männer und deren Realität

Wie schon sein Buch "Das Strunk-Prinzip" ist auch "Jürgen" über weite Strecken eine Parodie auf die wuchernde und letztlich lächerliche Ratgeber-Literatur. Wie unseriös diese ist, zeigt sich im Kontrast zwischen den Reden der sämtlich armseligen Männer und der Realität. Auch Jürgen bleibt wirklich nichts erspart. In der Schule macht er sich selbst zum Mobbing-Opfer, bevor die anderen es tun und er wird von den seltensten und seltsamsten Krankheiten heimgesucht.

Das Hörbuch spricht Heinz Strunk selbst. Er nuschelt und ist eher Kabarettist als schauspielerisches Talent. Doch könnte wahrscheinlich kein anderer seine Texte origineller und authentischer lesen.

All die Pannen, Peinlichkeiten, Demütigungen, Gebrechen und Unzulänglichkeiten, von denen Jürgen erzählt - sie sind natürlich furchtbar; aber auch lustig und befreiend. Vor allem dank des Sprachwitzes von Heinz Strunk. Mit "Jürgen" erweist er sich einmal mehr als wirklich großer deutscher Humorist. Sein Erfolgsrezept: "Weiter, weiter, weiter, immer nachsetzen, bohren, sägen, bis die Kiste fliegt."

Jürgen von Heinz Strunk Seitenzahl: 256 Seiten Genre: Roman Verlag: Rowohlt Verlag Bestellnummer: 978-3-498-03574-7 Preis: 19,95 €

