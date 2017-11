Stand: 07.11.2017 19:22 Uhr

Plattdeutsche Lügengeschichten durchleuchtet von Rainer Schobeß

An einem 7. November wurde Fritz Reuter in Stavenhagen geboren. Und dieses Datum feiert die Reuterstadt seit 1999 auf ganz besondere Weise: Immer an diesem Tag wird der Fritz-Reuter-Literaturpreis verliehen. Die Auszeichnung geht - verbunden mit 2.000 Euro - an den Journalisten Hartwig Suhrbier für seine jüngsten Publikationen über niederdeutsche Dichter aus Mecklenburg.

Aufgewachsen mit Plattdeutsch

Mit Literatur op Platt ist Hartwig Suhrbier aufgewachsen, und niederdeutsche Schriftsteller beschäftigen ihn bis heute. In seiner Kindheit las ihm der Vater aus Reuters "Läuschen un Rimels" vor, der Sohn sitzt mittlerweile im Beirat der Fritz-Reuter-Gesellschaft. Immer wieder hat Suhrbier sich in den vergangenen Jahren mit den Werken Reuters und anderer Autoren des 19. Jahrhunderts auseinandergesetzt. So beschäftigte er sich mit norddeutschen Lügengeschichten wie John Brinckmans "Peter Lurenz bi Abukir". Der Rostocker Lurenz behauptete ja, er habe Lord Nelson durch Rat und Tat zum Sieg verholfen in der Seeschlacht bei Abukir.

Der Witz an der Sache sei, dass die Genies der Zeit niedergemacht und als Dilettanten dargestellt werden. "Der große Kleinbürger aus Rostocker ist viel größer als die. Das ist auch ein Aufblähen eines frustrierten deutschen Kleinbürgers in einer Seestadt, in einem kleinen Land, im zersplitterten Deutschland, die nie sowas von Deutschen erzählen können und sich dann selbst aufblasen in ihrem Frust zu solchen säkularen Lügenbolden", erklärt Suhrbier.

Aufgedeckte Text-Unterschlagungen

In diesem Jahr veröffentlichte Suhrbier einen Band über John Brinckmans Hauptwerk "Kasper-Ohm un ick". Darin zeigt er zum Beispiel, wie spätere Bearbeiter eine Schilderung des Rostocker Pfingstmarktes bereinigt oder besser gesagt zensiert haben. Brinckman beschreibt, wie Prostituierte extra aus St. Pauli anreisen. In späteren Ausgaben nach dem Tode des Autors fehlt diese Passage.

Eine echte Wiederentdeckung sind die "Neun Plattdeutschen Göttergespräche" des Boizenburger Lehrers Ludwig Reinhard, 2016 neu herausgegeben und kommentiert von Hartwig Suhrbier. Reinhard übersetzte die Texte des altgriechischen Autors Lukian ins Plattdeutsche und versetzte die olympischen Götter nach Mecklenburg.

Zeitkritik mit plattsprechenden Göttern

Porträt Fritz Reuter - Ein plattdeutscher Bestsellerautor Erst mit Mitte 40 schaffte der Exhäftling und gescheiterte Jurist aus Stavenhagen den Durchbruch. Millionen weltweit lieben seine originellen Typen wie Onkel Bräsig. mehr

Reinhard sei nicht nur ein guter Lehrer, sondern er sei auch witziger Journalist gewesen. Er habe als erster im Plauderton des Feuilletons Missstände im Mecklenburgischen beschrieben. Wenn er das direkt gemacht hätte, wäre er angreifbar gewesen. Dieses Buch mit den Götterngesprächen sei massive Zeitkritik, stellt Suhrbier fest.

Die Zustände im antiken Götterhimmel sind bei Reinhard nichts gegen politische, kirchliche und soziale Missstände im rückständigen Mecklenburg. Herkules hätte wohl auch hier einen Augiasstall zum Ausmisten gefunden. Aber warum nur schnacken Götter und Helden Platt? Reinhard wollte den alten griechischen Text und die altgriechischen Göttergeschichten plastischer machen für seine Zeitgenossen und sie nach Mecklenburg geholt haben durch die plattdeutsche Sprache, erklärt der Autor.

Platt begleitet Suhrbiers Leben

Hartwig Suhrbier, Jahrgang 1942, hat die plattdeutsche Sprache sein Leben lang begleitet. Aufgewachsen ist der Preisträger in Roggenstorf bei Grevesmühlen. Nach der Flucht aus der DDR kam er 1953 mit der Familie ins Rheinland, wo er heute noch lebt. Platt blieb Familiensprache. Als Journalist arbeitete er für die "Frankfurter Rundschau" und den Westdeutschen Rundfunk. Die Verbindung nach Mecklenburg aber ist nie abgerissen. Die Jury des Fritz-Reuter-Literaturpreises würdigt Suhrbier denn auch als Kenner, Bewahrer und Vermittler norddeutscher Literatur und Geschichte.

Preis erinnert an Stavenhagener Dichter

Der Fritz-Reuter-Literaturpreis wird in Erinnerung an den Dichter von der Stadt Stavenhagen und dem Fritz-Reuter-Literaturmuseum vergeben. Bisherige Preisträger waren unter anderem Lisa Milbret, Manfred Brümmer und Siegfried A. Neumann, die Herausgeber der ostfriesischen Literaturzeitschrift "Diesel" (ostfriesisch für Distel), Hans-Hermann Briese und Carl-Heinz Dirks, sowie der Münsterländer Klaus-Werner Kahl, für sein plattdeutsches Wörterbuch auf der Website "Plattdeutsch.net".

Mehr Platt Die Welt snackt Platt Alles rund um das Thema Plattdeutsch bei NDR.de: plattdeutsche Sendungen in Radio und Fernsehen im Überblick, das Wörterbuch oder aktuelle Nachrichten. Alles auf einem Blick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Kulturjournal | 07.11.2017 | 19:30 Uhr