Hamburg, meine Perle

Günter Zint ist eine Institution auf der Hamburger Reeperbahn. Über viele Jahrzehnte porträtierte der Bildjournalist die Menschen auf dem Kiez und setzte sich für sie ein. In den 60ern dokumentierte er den Aufstieg zahlreicher Musiker im legendären Star Club. Als offizieller Hausfotograf kam er zukünftigen Stars wie den Beatles oder Jimi Hendrix ganz nah.

In den 1970er-Jahren begleitete Zint mit der Kamera vor allem soziale und umweltpolitische Themen wie die Anti-Atom-Bewegung. Bei Protesten gegen Castortransporte im Wendland stand Zint mit seiner Kamera in der ersten Reihe. Zusammen mit Günter Wallraff schlich er sich bei der "Bild"-Zeitung ein und lieferte die Fotos für Wallraffs Enthüllungsbuch "Ganz unten".

Noch immer wieder zieht es den heute 76-Jährigen zurück auf die Reeperbahn. Seine umfangreiche Sammlung von Fotografien und Dokumenten des Stadtteillebens ist im kleinen, von Zint gegründeten St.-Pauli-Museum in der Davidstraße zu sehen.