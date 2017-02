Stand: 06.02.2017 14:20 Uhr

Greifswald erinnert mit Festival an Fallada von Juliane Voigt

"Wer lebt, wird erleben!" Das hat Hans Fallada gesagt. Und tatsächlich: Sein ganzes Leben glich einem aufregendenden Roman. Den Irrsinn wie die Normalität des Alltags hat er schließlich in große Geschichten übersetzt.

Das Geburtshaus als Treffpunkt

Rückblick Verein will Fallada-Geburtshaus beleben Im Geburtsthaus von Hans Fallada in Greifswald hat die Pommersche Literaturgesellschaft ihren Sitz. Doch der Verein hat Mühe, den Unterhalt für das Haus aufzubringen. (Meldung vom 06.03.2015) mehr

Fallada bleibt im öffentlichen Bewußtsein: In Greifswald rettete ein Verein in den 90er-Jahren sein Geburtshaus. Die englische Übersetzung seines letzten Romans "Jeder stirbt für sich allein" wurde vor wenigen Jahren ein Bestseller, zu seinem 70. Todestages sind gerade zwei neue Biografien erschienen. Und sein Geburtshaus in Greifswald, da wo alles begann, ist Treffpunkt für Fallada-Experten und Interessierte - ganz speziell am vergangenen Wochenende. Mit einem Festival wurde dort das Leben und Schreiben des Autors gefeiert.

Hans Fallada wurde als Rudolf Ditzen in Greifswald geboren. Unter einem strengen Vater hatte er hier keine glückliche Kindheit. Obwohl er als Schriftsteller seine Geburtsstadt, eine verunglückte Jugend und sogar seinen Namen hinter sich ließ, hat sich Greifswald seit den 90er-Jahren zu einem Fallada-Forschungs-Zentrum entwickelt.

Alltag und Untergründiges

"Fallada ist zunächst einmal sehr unterhaltsam", sagt Fallada-Forscher Roland Ulrich: "Ich denke, das ist auch die Hauptattraktion seiner Bücher. Es wird oft gesagt, dass er den Alltag der kleinen Leute beschreibt. Er beschreibt aber auch das Untergründige, die Dunkelseiten, die Schattenseiten des Lebens. Das nicht Akkurate, das eben nicht Preußische."

Dass Fallada eine wichtige Persönlichkeit der Stadtgeschichte ist, zeigt auch das Bemühen der Stadt um das Geburtshaus des Autors. Eine kleine Stadtvilla aus der Gründerzeit in rosigem Beige, mit einer großen Fensterfront und einem seitlichen Wintergarten. In den 80er-Jahren besetzten es Studenten, um es vor dem Abriss zu schützen. Nach der Wende richtete der Fallada-Verein eine Dauerausstellung und eine Bibliothek ein. Heute heißt der "Pommersche Literaturgesellschaft".

Puppenspiele und Lesungen

"Wir sehen das Zimmer, in dem er geboren ist. Das ist das heutige Büro", sagt die Vorsitzende des Vereins, Josefine Schönbrodt: "Es ist natürlich für uns ein ganz besonderer Raum, in dem er das Licht der Welt entdeckt hat. Seinen ersten Schrei getan hat." Seit Januar leitet Schönbrodt mit Jan Maria Meissner das Fallada-Haus.

Die jungen Leute versprühen einen frischen Geist und haben viel vor, sagt Schönbrodt: "Wir kommen mit sehr vielen Ideen und einem Netzwerk von Leuten von Künstlern hier in das Haus und möchten vielen Künstlern eine Plattform bieten und selber hier Sachen anbieten. Das heißt, dass es ein sehr vielfältiger Kulturort ist, der hier entsteht oder wiederbelebt wird. Wir freuen uns auf junge Autoren, die hier ihr Lesepodium haben. Auf Puppenspiele, Lesungen von Schauspielern aus Falladas Werk zum Beispiel."

Die beiden leiten aber nicht nur das Fallada-Haus. Sie sind auch Puppenspieler. Als "Theater Phoebus", wie sie sich nennen, spielen sie auch Märchen und Geschichten von Hans Fallada. "Mäuseken Wackelohr" zum Beispiel. Mit Livemusik und einer lustigen grauen Filz-Maus.

Zum 70. Todestag war in Greifswald einiges los. Achim Ditzen las aus den Briefen seines Vaters. In Vorträgen ging es um den Autor und seine Konflikte zwischen Anpassung und Widerstand. Natürlich gibt es Puppenspiel und auch Kinderprogramm. Aber auch Lesungen aus seinen Romanen. So las der Schauspieler Hannes Rittig aus "Jeder stirbt für sich allein." Am Sonntag vor 70 Jahren ist Hans Fallada gestorben. In Greifswald ist er an diesem Wochenende gerade noch einmal ziemlich lebendig.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 06.02.2017 | 19:00 Uhr