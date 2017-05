Stand: 09.05.2017 09:57 Uhr

Kutschers "nasser Fisch" als Kunstwerk Der nasse Fisch von Arne Jysch Vorgestellt von Mathias Heller

2009 landete Volker Kutscher mit seinem 20er-Jahre-Krimi "Der nasse Fisch" einen Überraschungsbestseller. Fünf weitere Bände um den Mordermittler Gereon Rath folgten, drei weitere sind geplant. Ende des Jahres kommt der erste Teil mit dem Titel "Babylon Berlin" unter der Regie Tom Tykwers ins Fernsehen. Wer auf Bilder zur Geschichte nicht warten möchte, für den gibt es jetzt eine Graphic Novel nach dem Buch von Volker Kutscher: "Der nasse Fisch" von Arne Jysch ist eine Reise in die Berliner Unterwelt der Weimarer Republik.

Alles fängt mit einem Auto und einem Toten im Landwehrkanal an. Der zuständige Kommissar kommt jedoch bei den Ermittlungen nicht voran und holt sich den erfahrenen Gereon Rath in sein Team. Der selbst hat durch Zufall Insider-Informationen. Er dringt in die russische Schmuggler- und Drogenszene ein und kommt dabei nicht nur einmal in höchste Gefahr.

"Kardakov und die Gräfin tauchen jedenfalls unter, kaum hat es ihren Landsmann erwischt. Haben sie einen Mitwisser um seinen Anteil betrogen und beseitigt, und dann sich mit dem Gold aus dem Staub gemacht?"

Die Buchvorlage von Volker Kutscher hat alles, was ein guter Krimi braucht - üble Gangster, Action-Szenen und eine Liebesgeschichte vor der goldenen Kulisse der 20er-Jahre. Illustrator Arne Jysch erkennt sofort die Stärke des Stoffes: "Volker Kutscher hat es eben geschafft, die Elemente, die es gesellschaftlich damals gab, zu verbinden mit einer ganz klassischen genrehaften Thriller-Krimi Geschichte, sehr konzentriert auf eine Person, die das so durchlebt - stellvertretend für uns. Das hat mich so daran gereizt."

Nicht nur illustriert, sondern ganz neu inszeniert

Beim Lesen entstehen sofort Bilder in Jyschs Kopf. Schließlich zeichnet er hauptberuflich Storyboards, entwickelt also Bild-Ideen als Vorlage für Werbespots und Filme. Doch einfach das über 500 Seiten dicke Buch illustrieren - für Arne Jysch ausgeschlossen: "Beim 'nassen Fisch' hatte ich das Problem, dass es sehr plotlastig ist, also ein Krimi, der viel Information transportieren muss, damit sich die Geschichte auch erzählt und ich die einzelnen Figuren charakterisieren kann."

Anders als in so mancher anderer Adaption kürzt Arne Jysch aber nicht nur und lässt Figuren weg. Er inszeniert Volker Kutschers Geschichte ganz neu und lässt den Kommissar selbst seine Geschichte erzählen, manchmal auch im Zeitraffer: "Das ist der entscheidende Unterschied zum Roman, eine Entscheidung, die ich sehr früh gefällt habe, diese Ich-Erzähler-Stimme zu nehmen, und das habe ich mal bei ein paar Seiten getestet. Das ging sehr gut zusammen."

Großer Aufwand für perfekten Look

Herausgekommen ist eine temporeiche Geschichte. Jysch zeichnet mit Tusche und bearbeitet die Seite anschließend am Computer. Er bleibt aber bei Schwarz-Weiß. Er schattiert gekonnt und lässt so unterschiedliche Stimmungen entstehen, ob düster oder gefährlich. Auch seine kantigen Typen entsprechen der Zeit, ganz zu schweigen von der Kleidung.

Diese Genauigkeit kommt nicht von ungefähr. Akribisch setzt Jysch sich mit der damaligen Mode, der Architektur, Inneneinrichtung und der Musik auseinander. Liest Dutzende Bücher, blättert in alten Magazinen und stöbert in Archiven, um den perfekten Look der 20er-Jahre zu treffen. Mit Erfolg. Doch dieser Prozess dauert lange. Nach zwei Jahren Textbearbeitung geht es ab 2015 an die zeichnerische Umsetzung: "Da hab ich zum Beispiel dann erst mal das Spiel der Figuren gemacht. Hab teilweise die Szenen selbst durchgespielt, für die Kamera, vor dem Computer, um mich selbst in Stimmung zu bringen."

Liebevoll kleinteilig gezeichnetes Kunstwerk

Arne Jyschs "Der nasse Fisch" NDR Kultur - 09.05.2017 10:50 Uhr Autor/in: Heller, Mathias







Auch Zeit spielt im Buch eine wichtige Rolle, wenn zum Beispiel Kommissar Rath in seinem Büro Akten recherchiert. Doch wie stellt man es bildnerisch am besten dar, wenn sie nur langsam vergeht? Im Film kann man so etwas mit einem langen Schwenk oder langen Einstellungen lösen. Im Comic wird das schon schwieriger: "Ich hab mit collagenhaften Seiten gearbeitet, um zu zeigen, wie Zeit vergeht, während er sich in Akten vergräbt. Da dachte ich, da wäre eine Collage ideal, um zu zeigen, was in seinem Kopf passiert."

Nicht nur Kutscher-Fans werden diese 212 Seiten dicke Version des Bestsellers verschlingen. Wer die Romanvorlage gelesen hat, wird sich über neue und andere Perspektiven freuen. Wer den Roman nicht gelesen hat, blättert in einem spannenden, mühe- und liebevoll kleinteilig gezeichneten Kunstwerk, das sich lohnt, immer wieder in die Hand genommen zu werden.

Der nasse Fisch von Arne Jysch Seitenzahl: 216 Seiten Genre: Graphic Novel Verlag: Carlsen Bestellnummer: 978-3-551-78248-9 Preis: 17,99 €

