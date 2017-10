Gewinnen Sie Tickets für "Der Norden liest"!

Ab dem 10. Oktober ist "Der Norden liest" wieder auf Lesereise durch Norddeutschland. In diesem Jahr freuen wir uns unter anderem auf Hannelore Hoger, Katja Riemann, Sven Regener, Günter Märtens und Oliver Bottini. Station machen wir in insgesamt acht Städten.



Sie haben die Gelegenheit, für eine Lesung Ihrer Wahl Karten zu gewinnen - ausgenommen ist die Auftakt-Lesung in Cuxhaven mit Stefan Gwildis. Beantworten Sie einfach unsere fünf Fragen und geben Sie im Antwortformular den Austragungsort ein, für den Sie Karten gewinnen möchten. Eine Mehrfachnennung ist leider ausgeschlossen. Unter allen Teilnehmern verlosen wir 3x2 Eintrittskarten.



Teilnahmeschluss ist Sonntag, 17. Oktober 2017, 23 Uhr.



Die Gewinner werden am 18. Oktober per Mail benachrichtigt.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Der Gewinn beinhaltet nur den Eintritt zur Veranstaltung. Gegebenenfalls anfallende Reise- und/oder Übernachtungskosten werden vom NDR nicht übernommen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

