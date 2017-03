Stand: 06.03.2017 15:59 Uhr

"Für Luther entzündet sich alles am Wort"

Der in Kiel lebende Schriftsteller Feridun Zaimoglu pflegt eine Besonderheit beim Schreiben: Gern verwandelt er sich in seine jeweiligen Protagonisten. Der Sprach-Berserker von einst kann auch klassisch-konventionell erzählen. Das hat er mit Romanen wie "Leyla" oder zuletzt "Siebentürmeviertel" bewiesen. Mit seinem Luther-Roman "Evangelio" schlägt er einen deftig-derben, lutherischen Ton an. Woher stammt diese Luther-Begeisterung? Das erzählt der Autor im Gespräch mit NDR Kultur.

Nach der Lektüre dieses Romans könnte es passieren, dass sich die Sprechweise des Lesers vorübergehend verändert. Statt zu fragen: "Herr Zaimoglu, wie sind Sie auf den Gedanken gekommen, einen Roman über Martin Luther zu schreiben?", könnte die Frage jetzt lauten, "Zappament, Potztausenblitz, welch jüdischer Beelzebub und römischer Satansdiener, welch lendenverführendes Hexengebräu hat Sie nortteutschen Türkensohn verführt, den reformationswütigen Germanen einen Luther-Roman unterzujubeln?" Anders gefragt: Können Sie das nachvollziehen, dass diese Sprache einen so ins Wüten bringt, dass sich normale Fragen in eine ganz andere Richtung lenken lassen?

Feridun Zaimoglu: (lacht) Es freut mich natürlich, wenn die Worte nicht nur klingen, nicht nur auf dem Blatt stehen, sondern sich so einbrennen, dass man hinauskommt aus den Worten der einfachen Verständigung. Darum ging es mir bei diesem Buch - wie bei jedem anderen. Für mich zählt es wirklich, dass ich die Bilder, die mir vorschweben, in Worte übersetzen kann. Bei so einer Geistesgröße wie Martin Luther war es klar, dass ich mich in die Welt der mächtigen, prächtigen, brausenden Worte der damaligen Zeit schicke. Es ist der Furor eines Gottesfürchtigen, eines in Acht und Bann geschlagenen Mannes, der in schmetternden Worten dem Ausdruck verleihen will, dass es nur um zwei Dinge geht: entweder Gottes Wort oder Teufels Gespinst.

Dennoch fällt diese Romanfigur sehr stark heraus aus Ihrem bisherigen Werk. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, über Luther zu schreiben? Und aus welcher Perspektive?

Zaimoglu: Es ist bei mir auch bei diesem Buch nicht so plötzlich entstanden. Ich war wegen einer anderen Sache in Eisenach und habe mich umgeschaut. Im Gespräch mit meinem Lektor habe ich gesagt, ich will das Alte begraben und habe Lust auf Neues. Dann fiel die Idee: Luther! Im Grunde genommen war es da beschlossen. Ich hatte danach Tage, Wochen, Monate, um das Ganze aus unserer heutigen Zeit zu beschauen. Für Luther entzündet sich, wie für uns Schreiber, alles am Wort. Sinn und Glaube entzünden sich am Wort. Ihm war die Schrift der Heilige Geist. Seit ungefähr 35 Jahren beschäftige ich mich mit dem Christentum. Andere sammeln Briefmarken, machen Urlaub, ich lese theologische Bücher. Ich kannte auch die Bibelübersetzung von Luther. Insofern war mir das Ganze nicht unvertraut. Es kam eines zum anderen. Es war sehr schnell entschieden, ich habe große Lust das zu machen, es ist eine Herausforderung. Ich will es bewältigen.

Ich bin gewissermaßen der Ich-Erzähler, der katholische Landsknecht Burkhard, der so nahe bei Luther ist, dass er ihn beschreiben kann: die Worte, die Welt, die Zeit. Also habe ich schnell entschieden, die Geschichte größtenteils auf der Wartburg anzusiedeln. Ich verwandelte mich in zwei Personen: Martin Luther und den Ich-Erzähler, den katholischen Landsknecht Burkhard. Es entstanden immer mehr neue Worte. Auch darüber, dass ich die Bibel immer und immer wieder las. Plötzlich konnte ich in diese von mir fantasierte Welt, die Welt Luthers, eintreten. Da war es um mich geschehen.

In "Evangelio" geht es um einen ganz kurzen Zeitraum, nämlich um die Zeit, die Luther auf der Wartburg zu seinem eigenen Schutz eingeschlossen worden ist. Er war vom Papst als Ketzer verurteilt worden, war vogelfrei, musste also hinter jeder Straßenecke mit seiner Ermordung rechnen.

Zaimoglu: Er ist behandelt worden wie ein fehlbarer Ritter. Auch die kamen für kurze Zeit in den Karzer, aber in bessere Haftbedingungen. Die sogenannte Schergenstube, in der Luther fast den ganzen Tag sein musste, hat man sich nicht anders vorzustellen als eine Mönchszelle, die er kannte. Er war Augustinereremit. Er war in Gefahr. Jeder, der ihn eher tot als lebendig ergriff, würde nicht nur mit Silberlingen, sondern auch im Jenseits mit einem ziemlich guten Platz im Paradies belohnt werden.

Das Buch ist im Jahr 1521 angesiedelt. Martin Luther ist zwar auf der Wartburg, macht aber auch Ausflüge mit seinem Schutzgenossen Burkhard. Bei diesen Ausflügen begegnen die beiden einer Außenwelt, wo der Aberglaube vorherrscht, wo Menschen in ihrer Armut geschildert werden. Wie haben Sie sich in diese Welt hineingedacht?

Zaimoglu: Das deutsche Mittelalter interessierte mich immer. Aber es ging mir auch zur Vermeidung logischer Fehler darum, mir nicht nur Sachwissen anzueignen, sondern mir die Lebenswelten vom Bauern, der Ritter, der Fürsten, des Adels, der Geistigen, also Brauch und Sitte dieser Zeit genau anzuschauen. Ich habe nicht nur alles zusammengetragen, sondern ich lebte in dieser Zeit (lacht). Man muss sich Folgendes vorstellen: Die christlichen Bilder waren in allen Ständen gesetzt. Das heißt, man hatte nicht nur Tod und Teufel, sondern man hatte auch Möglichkeiten der Abwehr des Bösen. In der Zeit, in der so wenig Licht war, hatte man natürlich vor den vielen Finsternissen Angst, vor den Wesen, die in diesen Finsternissen hausten. Alle glaubten damals, es ist die Zeit des Zerfalls, "unsere Tage sind gezählt, das Weltende steht bevor, der Himmel wird einbrechen und es wird nicht ausreichen, dass wir den Kopf einziehen." Alle Menschen waren geängstigt, auch deswegen, weil sie Angst hatten vor Gottes Zorn. Ein Martin Luther, wenn er in ein Gotteshaus ging, sah in der Kuppel Jesus als Weltrichter, in seinem Mund die weiße Lilie, aber auch das Schwert. Die Lilie stand für das ewige Leben, das Schwert für die ewige Verdammnis. In diese Zeit muss man, egal wie interessiert man an der Reformation ist, einen Martin Luther nicht nur hineinsetzen, sondern hineinpflocken. Das tat ich.

Das Gespräch führte NDR Kultur Moderator Joachim Dicks.

