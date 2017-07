Stand: 21.07.2017 10:36 Uhr

Literaturfest erinnert an Hans Fallada von Birgit Steinfeldt, Susann Moll

Hans Fallada wurde am 21. Juli 1893 in Greifswald geboren. Jedes Jahr um seinen Geburtstag herum erinnert die Hans-Fallada-Gesellschaft an seinem einstigen Wohnort in Carwitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) an den Schriftsteller und Dichter. Bei den diesjährigen 27. Hans-Fallada-Tagen gibt es bis Sonntag Filmvorführungen, Puppentheater und Lesungen.

Literaturfest erstmals mit zwei Fallada-Biografen

Gleich zwei Autoren von Fallada-Biografien stellen ihre Arbeiten bei einer Podiumsdiskussion vor: André Uzulis und Peter Walther. Zudem präsentiert der Greifswalder Literaturwissenschaftler Gunnar Müller-Waldeck das Buch "So fang es heimlich an", in dem Autorin Marianne Wintersteiner (1920-2003) ihre über Jahrzehnte unbekannte Liebesgeschichte mit Fallada in verfremdeten Namen beschrieb.

Mit Jenny Erpenbeck und Jonas Lüscher werden auch zwei Preisträger des Hans-Fallada-Literaturpreises in Carwitz zu erleben sein. Erpenbeck liest aus ihrem Roman "Gehen, ging, gegangen". Das Buch widmet sich dem Umgang mit afrikanischen Flüchtlingen und war 2015 auch für den Deutschen Buchpreis nominiert. Am Sonnabend stellt Jonas Lüscher sein Buch "Kraft" vor.

Zudem stehen eine musikalische-literarische Schlagerreise von 1929 bis 1969 sowie der Film "Der Trinker" im Programm.

Wiedereinweihung des Bienenhauses

Außerdem wird am Sonntag das sanierte Bienenhaus im Museumsgarten eingeweiht. Es sei nun wieder in seinem Originalzustand und biete so einen weiteren Einblick in Hans Falladas Lebensrealität, so Stefan Knüppel, der Leiter des Museums in Carwitz.

Veranstaltungen jedes Jahr sehr gut besucht

In Carwitz bei Feldberg lebte Fallada mit seiner Familie von 1933 bis 1945. Alljährlich kommen rund 13.000 Besucher in das Hans-Fallada-Museum in seinem ehemaligen Wohnort. In dem umgestalteten Anwesen des Schriftstellers sind Dokumente des Autors und Texte über ihn archiviert. Zur Sammlung gehören Manuskripte, Briefwechsel, Filme und Fernsehsendungen sowie wissenschaftliche Arbeiten.

Auch in diesem Jahr werden wieder mehr als 1.000 Besucher zu den Fallada-Tagen in Carwitz erwartet.

Literaturfest erinnert an Hans Fallada Vor 124 Jahren wurde Hans Fallada geboren. Alljährlich werden zu seinem Geburtstag die Fallada-Tage in Carwitz organisiert. In diesem Jahr wird das sanierte Bienenhaus des Autors eingeweiht.

