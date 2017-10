Stand: 29.09.2017 14:12 Uhr

Enthüllungsautor Günter Wallraff wird 75

Vor 32 Jahren kam in Deutschland ein Buch heraus, das so viele Wellen schlug, wie kaum eines vorher oder nachher: "Ganz unten" von Günter Wallraff - die Schilderungen und Beobachtungen des Reporters Wallraff als Arbeiter Ali bei Thyssen. Das Buch wurde ein Bestseller. "Ganz unten" wurde in Deutschland über fünf Millionen Mal verkauft und erschien in 38 Übersetzungen. Es ist damit das erfolgreichste deutsche Sachbuch seit Kriegsende.

Begründer eines neuen Recherchestils

1942 wurde der Enthüllungsjournalist und Schriftsteller im nordrhein-westfälischen Burscheid geboren. Zunächst absolvierte er aber eine Buchhändlerlehre. Seit Mitte der 60er-Jahre erscheinen Wallraffs Reportagen - unter anderem im damaligen "Hamburger Abendecho".

"Ganz unten": Drei Jahrzehnte danach ist nicht alles gut NDR Info - Kultur - 21.10.2015 06:54 Uhr Autor/in: Koßmann, Liane 1985 erschien das Buch "Ganz unten" von Günter Wallraff. Was der Autor als Türke "Ali" damals bei Thyssen erlebt hat, erleben heute Rumänen und Bulgaren in deutschen Schlachthäusern.







Begonnen hat er mit Berichten aus seiner Zeit in der Bundeswehr, in der er es ablehnte, den Umgang mit der Waffe zu erlernen. Die Armee sperrte Wallraff zunächst in die Psychiatrie, um ihn schließlich zu entlassen - mit dieser Begründung: "abnorme Persönlichkeit - für Krieg und Frieden untauglich."

Bekannt wurde Wallraff dann mit seinen Industriereportagen, die 1966 unter dem Titel "Wir brauchen Dich - Als Arbeiter in deutschen Industriebetrieben" erschienen. Berühmt machte ihn der gemeinsam mit Bernt Engelmann verfasste Band "Ihr da oben - wir da unten" 1973 - Spektakulär gerieten seine Beobachtungen und Erfahrungen als Mitarbeiter der Bild-Zeitung in Hannover unter dem Namen Hans Esser, 1977. Spätestens von diesem Zeitpunkt an musste Wallraff seine Methoden rechtfertigen und etliche juristische Anfechtungen bestehen.

Nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa ist er inzwischen zu einem Vorbild im Journalismus geworden. In Schweden wird für seinen Recherchestil sogar der Begriff "wallraffing" benutzt. Am 1. Oktober 2017 wird er nun 75 Jahre alt. Was er an seinem Geburtstag vorhat, weiß der Kölner Autor bereits: Er plane eine "sinnvolle Angelegenheit, die am Ende mit Risiko verbunden ist."

