Ken Follett zeigt Werbespot statt zu lesen von Peter Helling

Es war der allerletzte Abend des diesjährigen Harbour Front Literaturfestivals: Der Bestsellerautor Ken Follett trat am Dienstag in der Hamburger Laeiszhalle auf.

Gerade ist sein neuester Roman aus der Kingsbridge-Reihe erschienen, die mit dem Welterfolg von "Die Säulen der Erde" begann. "Das Fundament der Ewigkeit" heißt sein aktuelles Werk.

"Ein Abend mit Ken Follett" lautete der Titel der Veranstaltung. Es war eine Buchvorstellung, aber der Star-Autor las kein Wort aus seinem neuen Roman. Beim Publikum kam das nicht so gut an. "Mir hat gefehlt, dass nichts gelesen wurde, ich finde zu einer Lesung gehört auch immer ein bisschen Lesung," findet eine Besucherin nach der Veranstaltung und andere pflichten ihr bei.

Film-Präsentation statt Lesung

Der Autor zog es vor, einen mehrminütigen Werbespot über sein neues Buch "Das Fundament der Ewigkeit“ zu zeigen. In dem Film sieht man Ken Follett mit weißem Haar wie ein Grandseigneur am Ufer der Seine in Paris stehen, versonnen auf die Wellen starren. Ja, Ken Follett liebt es, anlässlich seiner Romane genau zu recherchieren und auch noch - man halte sich fest - an die Originalschauplätze seiner Bücher zu reisen. Da tasten seine Finger ein romanisches Kapitell ab oder berühren scheu den Kragen eines originalen Renaissance-Hemds.

Spannende Geschichte aber schlechte Tonqualität

Nur leider kam der Inhalt des Films beim Publikum akustisch nicht an, wie eine Besucherin klagt: "Die Tonqualität von diesem Film war absolut grottenschlecht - furchtbar verzerrt und es war einfach nur schrecklich."

Paris, London, Sevilla, Antwerpen: All diese Orte sind im neuesten Roman Schauplatz eines mörderischen Krimis: Mitten im 16. Jahrhundert kommt mit Elisabeth die erste protestantische Königin auf den Thron eines Königreichs. Alle wollen ihr an den Kragen, vor allem katholische Regenten. Deshalb baut sie den wohl ersten Geheimdienst auf, der sie schützen soll. Das ist ein spannender Roman. Man will ihn kaum weglegen. Doch warum liest der Autor nicht wenigstens eine halbe Seite daraus? Dieser Abend ist eine Enttäuschung.

Huldvolles Beantworten von Publikumsfragen

Im zweiten Teil dieser kurzen Stunde bittet Follett das Publikum, Fragen an ihn zu richten. Das geschieht ein bisschen huldvoll. Ken Follett betont, dass dies der Teil sei, den das Publikum am meisten liebe, dass er froh sei, wenn er nach knapp drei Jahren einen Roman fertig habe und dass er trockene historische Biografien liebe. Dass er, um Geschichte erlebbar zu machen, spannende Individuen erfinde, um so richtig einzutauchen in frühere Zeiten. Wow.

Das langweilt dann doch. Dieser Autor ist weltberühmt. Aber er lässt es ein wenig zu sehr raushängen. Sein Roman "Säulen der Erde" sei sein Lieblingsbuch. Aha. Nach diesem enttäuschenden Abend hat man nicht unbedingt Lust, zum nächsten Ken Follett zu greifen.

