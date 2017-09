Stand: 28.09.2017 10:55 Uhr

Donna Leon: 75. Geburtstag ohne Venedig von Tassilo Forchheimer

Für Donna Leon ist ihr 75. Geburtstag ein Tag wie jeder andere. Und so wird es ganz sicher keine große Geburtstagsparty geben. Erst recht nicht am Canale Grande in Venedig: Tatsächlich lebt die US-Amerikanerin schon seit Jahren in der Schweiz und will dort demnächst die eidgenössische Staatsbürgerschaft beantragen.

Venedig ja, aber nicht im Sommer

Literarisch bleibt sie aber fest mit Venedig verbunden. Ihr Commissario Brunetti soll hier weiter ermitteln. Im Frühjahr kam sein 26. Fall in die Buchhandlungen, und auch der nächste Band, der 2018 erscheinen wird, ist bereits geschrieben. Gier, Bosheit, Korruption, gesellschaftliche Zwänge und politische Machenschaften - das sind Donna Leons Themen.

Die Kulisse ist und bleibt ihr geliebtes Venedig. "Ich möchte gern oft dorthinfahren, aber ich sollte nicht im Sommer dort leben", sagt sie. "Denn von Ende April bis Oktober macht es mich wütend, mich durch die Massen schieben zu müssen, um meinen Alltag zu organisieren. Deshalb meide ich die Stadt so oft ich kann in diesen Monaten."

"Ich bin eine unglückliche Gans"

Das klingt nach einer enttäuschten Liebe. Meist fährt sie alle paar Wochen in die Lagunenstadt, um dort Freunde und Bekannte zu treffen und um sich inspirieren zu lassen für neue Geschichten. Gleichzeitig ist jede Reise nach Venedig für Donna Leon mit Schmerzen verbunden: "Es ist, weil ich wie die Gänse von Konrad Lorenz bin. Ich bin in den 60er- und 70er-Jahren auf Venedig geprägt worden. Das, was ich jetzt sehe, ist so unglaublich anders als das, worauf ich geprägt wurde. Deshalb bin ich eine unglückliche Gans, wenn ich dort bin."

Schon als Studentin war sie nach Italien gekommen. Der Tourismus habe damals in Venedig noch nicht die entscheidende Rolle gespielt. "Die Stadt lebte davon, wovon alle Städte lebten: Es gab Fabriken, Büros, Arbeit, Schulen, eine Bevölkerung von 100.000, vielleicht sogar 150.000 Einwohnern, ganz viele Handwerksbetriebe. Es war eine Stadt, die ohne den Massentourismus funktionierte. Wenn die Leute sagen, ohne Tourismus geht es nicht, dann ist das sprachlich und historisch anfechtbar. Bis in die jüngere Zeit lebte Venedig ganz gut ohne den Massentourismus", kritisiert sie.

Brunetti-Stadtführungen - auf Deutsch

Zu dem, wenn man ehrlich ist, auch Donna Leon ihren Teil beigetragen hat. Ihre Bücher und die Verfilmungen der Brunetti-Romane wirkten wie ein Magnet für Touristen, erzählt eine Stadtführerin. Ihre speziellen Brunetti-Stadtführungen verkauften sich ganz hervorragend, sagt sie. Mindestens zwei, drei Führungen pro Woche fänden statt. Wohlgemerkt in deutscher Sprache. Viele Italiener haben dagegen noch nie von Commissario Brunetti gehört. Auf Wunsch der Autorin dürfen ihre Bücher bis zum heutigen Tag nicht in Italien erscheinen. Und auch die Fernsehkrimis werden dort nicht ausgestrahlt.

