Stand: 09.10.2017 19:00 Uhr

Deutscher Buchpreis geht an Robert Menasse

Der österreichische Autor Robert Menasse erhält den Deutschen Buchpreis des Börsenvereins des deutschen Buchhandels. Das gab die Jury im Kaisersaal im Frankfurter Römer bekannt. Menasse setzte sich gegen fünf weitere Autorinnen und Autoren durch, die auf der Shortlist für den Preis standen: Gerhard Falkner, Franzobel, Thomas Lehr, Marion Poschmann und Sasha Marianna Salzmann.

Robert Menasse: Die Hauptstadt Kulturjournal - 09.10.2017 23:15 Uhr Der beste deutschsprachige Roman des Jahres ist "Die Hauptstadt". Der Deutsche Buchpreis des Börsenvereins geht dieses Jahr an den österreichischen Autoren Robert Menasse.







3 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Robert Menasse verwebt Zeiten, Nationen und Institutionen zu einer einzigartigen Panoramaaufnahme von Europa - kriminalistisch angetrieben, philosophisch durchdrungen und dabei immer grundironisch", heißt es in der Begründung der Jury. Das Buch stehe ganz in der Tradition von Balzacs Vorstellung kritischer Zeitgenossenschaft und sei "ein Roman, der alles über unsere Zeit enthält, ohne je zeitgeistig zu werden".

Ein Schwein macht den Auftakt

Interview mit Video "Menasse ist ein besonders guter Preisträger" Der deutsche Buchpreis 2017 geht an Robert Menasse. "Einen besseren Buchpreisträger hätte man gar nicht finden können", meint NDR Kultur Literaturredakteurin Ulrike Sárkány. mehr

In "Die Hauptstadt" erzählt Menasse vom Leben in der europäischen Hauptstadt Brüssel, in der nicht nur trockene Bürokratie herrscht, sondern schon gleich zu Beginn die Gefühle hochschlagen: Ein Schwein läuft durch die Stadt und sorgt für Verwirrung. Es rennt vorbei an allen Protagonistinnen und Protagonisten der späteren Handlung: An Fenia Xenopoulou, Beamtin in der Generaldirektion Kultur der Europäischen Kommission, die die undankbare und schwer lösbare Aufgabe hat, das Image ihrer Kommission aufzupolieren. An David de Vriend, einem Holocaust-Überlebenden, der in einem Altenheim vor sich hindämmert. An Mateusz Oswiecki, einem Mörder, der aus Versehen den Falschen umgebracht hat, und an vielen weiteren. Das Buch, das nicht zuletzt eine bitterböse Satire auf den Brüsseler Betrieb ist, gilt als der weltweit erste EU-Roman.

Der Deutsche Buchpreis gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen im deutschen Literaturbetrieb. Als Preisgeld erhält der Gewinner Robert Menasse 25.000 Euro, die weiteren fünf nominierten Romane der Shortlist werden vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels mit 2.500 Euro honoriert.

Die Shortlist für den Deutschen Buchpreis 2017 Gerhard Falkner : Romeo oder Julia (Berlin Verlag, September 2017)

: Romeo oder Julia (Berlin Verlag, September 2017) Franzobel : Das Floß der Medusa (Paul Zsolnay, Januar 2017)

: Das Floß der Medusa (Paul Zsolnay, Januar 2017) Thomas Lehr: Schlafende Sonne (Carl Hanser, August 2017)

Schlafende Sonne (Carl Hanser, August 2017) Robert Menasse: Die Hauptstadt (Suhrkamp, September 2017)

Die Hauptstadt (Suhrkamp, September 2017) Marion Poschmann: Die Kieferninseln (Suhrkamp, September 2017)

Die Kieferninseln (Suhrkamp, September 2017) Sasha Marianna Salzmann: Außer sich (Suhrkamp, September 2017)

Veranstaltung Robert Menasse liest in Hamburg NDR Info Am 26. Oktober ist Robert Menasse zu Gast im Literaturhaus Hamburg. Der österreichische Schriftsteller liest dort aus seinem neuen Roman "Die Hauptstadt". mehr

Schriftsteller Robert Menasse im Gespräch NDR Kultur - Klassik à la carte - 11.09.2017 13:00 Uhr Autor/in: Solloch, Alexander Vom Leben, Streben und Trachten der EU-Beamten erzählt Robert Menasses neuer Roman "Die Hauptstadt"; und von einem Schwein. Ein Gespräch mit dem Schrifststeller Robert Menasse.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen Download

Programmtipp mit Audio Christian Berkel liest Robert Menasse NDR Kultur: Am Morgen vorgelesen Ein Hausschwein wird im Zentrum Brüssels gesichtet - oder sind es sogar mehrere? In "Die Hauptstadt" erzählt Robert Menasse eine süffige Geschichte aus der belgischen Hauptstadt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 09.10.2017 | 19:00 Uhr