Von Geheimdiensten gejagt Die lachenden Ungeheuer von Denis Johnson, aus dem Englischen von Bettina Abarbanell Vorgestellt von Stefan Maelck

Denis Johnson, Jahrgang 1949, gilt als eine der wichtigsten literarischen Stimmen der US-amerikanischen Gegenwart. Auch in Deutschland hat er ein festes und wachsendes Publikum, besonders seit sich Alexander Fest zunächst in seinem eigenen Verlag und später bei Rowohlt um Johnsons Werk kümmert. "Jesus' Sohn", "Schon tot", "Train Dreams" oder "Ein gerader Rauch", so ein paar Titel des Autors, dessen Texte als nicht leicht rezipierbar gelten. Nun hat Denis Johnson einen Spionageroman vorgelegt: "Die lachenden Ungeheuer".

Denis Johnson ist in den Augen vieler der legitime Nachfahre von Don DeLillo und Thomas Pynchon. Johnsons Stil ist ähnlich geheimnisvoll, fordernd und mitunter verstörend wie die Texte der beiden amerikanischen Literatur-Ikonen. Wenn nun also Denis Johnson eine Geschichte über Spione erzählt, dann ist eigentlich schon vorher klar, dass dabei kein genretypischer Spionageroman herauskommt, obwohl der Einstieg zunächst klassisch daherkommt.

Am Anfang läuft alles schief

Elf Jahre seit meinem letzten Aufenthalt, und der Flughafen von Freetown immer noch chaotisch, einer von denen, wo eine Treppe ans Flugzeug gerollt wird und man aus den geregelten Temperaturen Europas direkt in die Bruthitze Westafrikas tritt. Der Shuttle zum Terminal war passabel, aber nicht klimatisiert. Drinnen der übliche Pulk Idioten. Ich musterte die glänzenden Gesichter, aber das von Michael sah ich nicht. Die PA-Anlage ertönte. Nur die Vokale drangen durch. "Wurde da gerade ein Mr. Nair ausgerufen?", fragte ich laut über die Köpfe der am Schalter wartenden Leute hinweg. "Nein, Sir. Nein!" Leseprobe

Das erinnert an Klassiker des Genres und könnte auch der Beginn eines James Bond-Romans sein. Gleich am Flughafen geht erst einmal alles schief, um dem Leser zu zeigen, dass der Held sich zu helfen weiß. Aber den typischen Helden gibt es bei Johnson nicht. Er erzählt die Geschichte zweier Spione, die sich nach zehn Jahren wiedersehen.

Freunde mit fragwürdiger Vergangenheit

Roland Nair, Däne mit amerikanischem Pass und Michael Adriko, Afrikaner aus Uganda, von den Israelis geschult und mit vielen Pässen ausgerüstet, haben im Bürgerkrieg in Sierra Leone mit schmutzigen Geschäften viel Geld verdient. Jetzt wollen sie dort wieder ansetzen: Gold, Diamanten, Drogen - egal. Beide sind sich ähnlich in ihrer charakterlosen Söldnermentalität und beide stehen auch weiterhin auf der Gehaltsliste von Geheimdiensten. Roland ist auf Michael angesetzt, und auch dem geht es nicht nur ums Geschäft. Zudem hat Michael seine Verlobte Davidia dabei, eine naive Collegestudentin aus Colorado.

Wir reden viel darüber, wie die Welt sich verändert hat, seit die Zwillingstürme eingestürzt sind. Ich glaube, man kann ohne weiteres sagen, dass der Teil, der sich am meisten verändert hat, die Welt der Geheimdienste, der Sicherheit und der Verteidigung ist. Die Weltmächte öffnen ihre Kassen für eine erweiterte Version des alten 'großen Spiels'. Das Geld hat einfach keine Grenze, und viel davon wird fürs Verpfeifen und Bespitzeln ausgegeben. Auf dem Gebiet gibt es keine Rezession. Leseprobe

Von Soldaten verschleppt

Davidia versteht nicht wirklich, an wen sie hier geraten ist. Michael will sie heiraten. Dafür bittet er Roland, die beiden zu seiner Sippe zu begleiten, die am Fuße der Lachenden Ungeheuer im Kongo wohnt. Die abenteuerliche, alkoholgeschwängerte Reise gerät zu einer Tour ins Herz der Finsternis. Alles gerät aus den Fugen, schließlich wird das Trio von marodierenden Warlords gekidnappt.

Wir warteten vor der Disco, während sie die Plünderung zu Ende brachten. Die meisten Dorfbewohner waren entkommen - keine Schreie mehr, nur das Gejohle der Soldaten, ihr Keuchen und Brüllen und viel Gelächter. Leseprobe

Es gibt nicht Gut und Böse, es gibt keine ethischen Kategorien, nur elementare. Michael denkt in schwarz-weiß, arm-reich, lebendig-tot. Roland, der Erzähler der Geschichte, adressiert diese an seine Freundin Tina, hat aber ständig Sex mit minderjährigen Prostituierten und erlebt die Reise im Dauerrausch. Man hatte auch in seinen anderen Büchern schon das Gefühl, dass Denis Johnson dem Leser selten eine Chance gibt, auch nur irgendwen sympathisch zu finden.

Und während ihr, meine Vorgesetzten, vielleicht glaubt, ich wäre zu ihm nach Afrika gegangen, weil ihr mich hierher entsandt habt, dann täuscht ihr euch. Ich bin zurückgekommen, weil ich das Chaos liebe. Anarchie. Irrsinn. Allgemeinen Zerfall. Michael dient nur als Vorwand für meine Rückkehr. Und wenn er meint, ich hätte gern eine Armee und einen Harem, dann täuscht sich auch Michael in mir. Ich will nicht wie ein König leben - ich will nur leben. Leseprobe

"Die lachenden Ungeheuer" ist literarisch dicht, verstörend und vielleicht die einzig mögliche Form in diesem Genre, die unsere chaotische Gegenwart abzubilden vermag.

Die lachenden Ungeheuer von Denis Johnson, aus dem Englischen von Bettina Abarbanell Seitenzahl: 272 Seiten Genre: Roman Verlag: Rowohlt Bestellnummer: 978-3-498-03342-2 Preis: 22,95 €

