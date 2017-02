Stand: 10.02.2017 10:00 Uhr

Vergebliche Flucht Alma von Dagmar Fohl Vorgestellt von Jürgen Deppe

Es gibt Geschichten, die können gar nicht oft genug erzählt werden, um sie vor dem Vergessen, dem Verdrängen, der Bagatellisierung zu bewahren. Eine solche Geschichte ist jetzt im Gmeiner Verlag erschienen: "Alma" von der Hamburger Autorin Dagmar Fohl, angesiedelt im Deutschland des Nationalsozialismus.

Leidenschaft zum Cello

Aaron ist ein ganz normaler junger Mann, nicht anders als alle anderen um ihn herum in der gebildeten Oberschicht Hamburgs Anfang der 1930er-Jahre. Außergewöhnlich ist höchstens, dass er leidenschaftlich gern Cello spielt.

Nicht gut genug, um Profi-Cellist zu werden, aber doch so gut, dass er sich zum Musikalienhändler ausbilden lässt. Dadurch lernt er Leah kennen. Eine faszinierende Frau mit leicht rötlichem Haar und umwerfendem Lächeln: Die Frau seines Lebens! Er heiratet sie, ist auf dem besten Weg, ein Kind mit ihr in die Welt zu setzen, als diese - die Welt - sich ändert, radikal ändert, rasend schnell.

Plötzlich als Juden verfolgt

Plötzlich sind Aaron und Leah Juden - was sie bis dahin allenfalls am Rande waren, halbherzig, agnostisch. Doch jetzt sind sie unerwünscht, werden verfolgt, vertrieben. Ihr gerade geborenes Kind - sie nennen es Alma - ein Frühgeborenes, muss eine Weile beim Kinderarzt bleiben. Er verspricht, sich um Alma zu kümmern, während Aaron und Leah flüchten, um ihr Leben zu retten - ohne ihr Kind.

Wir kletterten die Gangway hinauf. Leah ging mir voran, sehr langsam und bleiernen Schrittes. Jedes Mal, wenn sie den Fuß vor den anderen setzte, spürte ich ihren Widerstand. Ich legte die rechte Hand in ihren Rücken und schob sie sanft voran. In der Linken hielt ich mein Cello, das in seinem stoßsicheren Instrumentenkoffer steckte. Das Cello war mein Trost, während Leah nichts mehr hatte, an dem sie sich festhalten konnte, außer mir. (...) Ich schwor mir, alles für unser Überleben zu tun und dafür zu sorgen, eines Tages Alma wieder in unseren Armen halten zu können. Leseprobe

Wochenlange Irrfahrt

Was folgt ist eine furchtbare Odyssee: Das Schiff voller aus Europa geflüchteter Juden darf nach tage- und wochenlanger Irrfahrt nicht in Kuba anlegen, dem avisierten Ziel. Es wird in die USA weitergeschickt. Auch da wochenlanges Warten auf hoher See. An Bord versucht man sich zu vergnügen, zu verständigen, gemeinsam Musik zu machen, auf die Zukunft zu vertrauen.

Wir kamen alle aus verschiedenen Ländern. Wir setzten uns im Sprachgebrauch der damaligen Zeit aus deutschjüdischen, französischjüdischen, belgischjüdischen, holländischjüdischen, ungarischjüdischen, griechischjüdischen, polnischjüdischen, polnischarischen und russischarischen Musikern zusammen. Die Noten waren unsere gemeinsame Sprache. Leseprobe

Rückkehr und Deportation

Das Schiff wird abgewiesen und nach Europa zurückgeschickt. Für Leah, die ihre Trennung von der neugeborenen Tochter nicht ertragen kann, ein kleiner Hoffnungsschimmer: Europa, Deutschland, Alma! Für Aaron das Wissen um ihre baldige Vernichtung. Und so kommt es. Aus einem Flüchtlingslager in den Niederlanden werden sie bald nach Auschwitz deportiert, separiert, interniert - in der Hölle auf Erden. Leah hält dem nicht stand und wirft sich freiwillig in den Elektrozaun, in den erlösenden Tod. Aaron macht Musik.

Die Musik, die wir im Lager spielten, half den zuhörenden Häftlingen nicht. Ich habe niemals einen Zwangsarbeiter getroffen, dem unsere Musik Mut gemacht oder zum Überleben ermuntert hätte, sie half nur uns Musikern, und auch nicht allen. Leseprobe

Aaron beginnt, um sein Leben zu spielen. Aber was ist das für ein Leben? Dies ist die stärkste Passage des Romans. Sie macht die Unmenschlichkeit dermaßen plastisch, dass es schmerzt. Beim Lesen möchte man schreien - oder weinen. Oder beides.

Neue Hoffnung in Hamburg

Später, viel später kehrt Aaron nach Hamburg zurück und gründet wieder einen Musikalienhandel. Und er schweigt, verdrängt, überspielt seine innere Leere. Bis eines Tages eine junge Cello-Spielerin in sein Geschäft kommt, die Alma sein könnte - obwohl er doch meinte, sie müsse beim Untergang der "Gustloff" auf der Ostsee ums Leben gekommen sein.

Man mag den Roman überladen finden, zu vollgestopft mit sämtlichen Stereotypen, die einem zum Nationalsozialismus einfallen, oder - um es musikalisch auszudrücken - für überinstrumentiert. In Zeiten wie diesen aber, in denen Intoleranz und Menschenverachtung salonfähig werden, bedarf es solcher eindrücklichen Schilderungen des vermeintlich längst Bekannten.

Alma von Dagmar Fohl Seitenzahl: 219 Seiten Genre: Roman Verlag: Gmeiner Verlag Bestellnummer: 978-3-8392-2072-6 Preis: 18,00 €

