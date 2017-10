Stand: 26.10.2017 07:41 Uhr

Colson Whitehead begeistert seine Zuhörer von Danny Marques Marcalo

Die "Untergrund Eisenbahn", von der Colson Whitehead in seinem Roman "Underground Railroad" erzählt, gab es wirklich. Sie war ein Netzwerk, das Schwarze in den amerikanischen Südstaaten in den Norden schmuggelte, wo die Sklaverei abgeschafft war. In seinem Buch macht Colson Whitehead daraus einen echten Zug. Für seine bewegende Geschichte wurde er unter anderem mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet. NDR Kultur Hörer haben sie in den vergangenen Wochen in "Am Morgen vorgelesen" gehört. Auf Einladung von Literaturhaus Hamburg und NDR Kultur las Whitehead am Mittwoch im Rolf-Liebermann-Studio in Hamburg.

Video: Ein Abend mit Colson Whitehead Autor/in: Danny Marques Marcalo Der Pulitzer-Preisträger Colson Whitehead las im Rolf-Liebermann-Studio in Hamburg aus seinem Roman "Underground Railroad" und sprach mit NDR Kultur Moderator Jan Ehlert.







5 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Auf den ersten Blick wirkt Colson Whitehead eher wie ein Musiker oder vielleicht Schauspieler. Schlank, mit Rastalocken, eine elegante moderne Brille im Gesicht. Auf die Fragen von NDR Kultur Moderator Jan Ehlert antwortet er eloquent. Zum Beispiel auf die Frage, wie das barbarische System der Sklaverei überhaupt möglich war: "Es bedarf einer moralischen Erkrankung, um eine Gruppe Menschen zu versklaven. Sie für Geld zu vergewaltigen und zu foltern. Man braucht keine Metaphern, um die Monstrosität eines Sklavenhalters oder einer sklavenhaltenden Gesellschaft zu erkennen. Das spricht für sich."

Die Idee musste jahrelang reifen

Neunzig Minuten lang stellt sich Whitehead den Fragen von Moderator Jan Ehlert. Süffisant erzählt der Amerikaner, dass er sich 16 Jahre lang mit der Idee zu dem Roman rumgeschlagen habe. In einer Phase der Antriebslosigkeit erzählte er eines Tages seiner Frau von "Underground Railroad". Sie sagte zu ihm: "Schatz, ich will nicht sagen, dass das Buch über einen deprimierten Schriftsteller in Brooklyn, an dem gut gerade arbeitest, dumm ist, aber diese andere Idee klingt ziemlich gut."

Im Rahmen der Fiktion eine größere Geschichte erzählen

Für Aufsehen sorgte Whiteheads Idee, aus dem Netzwerk Underground Railroad eine echte Eisenbahn zu machen. Dafür wurde er nicht nur im Feuilleton, sondern auch von Science Fiction Fans gefeiert. Im Roman ist die Eisenbahn schließlich eine wissenschaftliche Fiktion. Allerdings nicht in der Zukunft, sondern in der Vergangenheit, erklärt er: "Ich denke, wenn sie eine Geschichte erzählen, dann sind Realität und Fantasie nur Werkzeuge. Ob sie es Science Fiction oder Allegorie oder Fantasy nennen. Das sind nur unterschiedliche Bezeichnungen. Mit der Struktur meines Romans habe ich viel mehr Freiheiten, amerikanische Geschichte zu diskutieren. Ich kann verschiedene Dinge gegeneinander ausspielen und so eine größere Geschichte erzählen."

Am Ende liest Whitehead selbst aus seinem Buch

Colson Whitehead liest in Hamburg NDR Kultur - 26.10.2017 09:20 Uhr Autor/in: Marques, Danny Für seinen Roman "Underground Railroad" bekam Colson Whitehead den Pulitzerpreis. Jetzt las er im Hamburger Rolf-Liebermann-Studio aus dem Buch.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Die deutsche Übersetzung des Buches liest die Schauspielerin Helene Grass. Am Ende des Abends liest der Autor noch einmal selbst. Und zwar den fiktiven Steckbrief, mit der er sich bei seiner Protagonistin Cora entschuldigen möchte. Versöhnlich heißt es, sie habe aufgehört wegzulaufen, die Belohnung für ihre Gefangennahme werde nicht ausgezahlt. Sie sei niemals nur ein Besitzstück gewesen.

Das Publikum ist an diesem Abend fasziniert: "Ich habe das Buch schon vorher gelesen und ich habe nochmal einen intensiveren Eindruck vom Autor gewonnen. Ich bin begeistert. Nicht erst seit Underground Railroad, sondern ich habe auch andere gelesen und seitdem bin ich Fan", sagt einer der Besucher. Eine weiterer Gast schwärmt: "Ich fand es wunderbar und was mich sehr beeindruckt hat, waren die sehr schönen Vorleserstimmen, sowohl von Colson Whitehead als auch von der Vorleserin."

Die Lesung mit Colson Whitehead sendet NDR Kultur am 14.Januar 2018 um 20:05 Uhr im Sonntagsstudio.

Weitere Informationen Eine unterirdische Eisenbahn in die Freiheit Cora fährt mit der "Underground Railroad" durch das Amerika der Sklaverei. An jeder Station, an der die ehemalige Sklavin aussteigt, trifft sie auf Formen des Zusammenlebens von Schwarz und Weiß. mehr 8 Bilder Die Bücher von Colson Whitehead Colson Whitehead hat sich für seinen Roman "Underground Railroad" von einer Organisation inspirieren lassen, die Sklaven bei der Flucht aus den Südstaaten in den Norden half. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 26.10.2017 | 09:20 Uhr