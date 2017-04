Stand: 05.04.2017 10:40 Uhr

Familienepos mit ungeheuerlichen Begebenheiten Das kalte Blut von Chris Kraus Vorgestellt von Katja Weise

Chris Kraus hat sich bisher vor allem als Filmregisseur einen Namen gemacht, viele Preise gab es für "Scherbentanz", "Vier Minuten" oder "Poll". Seine aktuelle Komödie über einen Holocaustforscher "Die Blumen von gestern" ist in diesem Jahr in gleich acht Kategorien für den Deutschen Filmpreis nominiert. Mit der Nazi-Zeit beschäftigt sich Kraus auch in seinem Roman: "Das kalte Blut". Darin erzählt er auf 1.200 Seiten die Geschichte zweier deutsch-baltischer Brüder - von 1905 bis 1974.

Angeregt durch die eigene Familiengeschichte

Inspiriert hat Chris Kraus zu diesem wirklich umfangreichen Epos die eigene Familiengeschichte. Vor etwa 15 Jahren erfuhr er, dass sein baltischer Großvater bei der SS war. Der Enkel fing an zu recherchieren und irgendwann entstand die Idee, eine fiktive Geschichte über einen Täter zu erzählen.

Chris Kraus erfand Konstantin Solm, genannt Koja, geboren 1909 in Lettland: sensibel, intelligent, künstlerisch begabt: "Das war mir wichtig, dass das jemand ist, zu dem man Empathie entwickelt, weil ich immer wollte - so ist es mir ja auch bei der tatsächlichen Auseinandersetzung mit meinem Großvater gegangen -, dass man sich fragt, wie jemand, der eigentlich all die Eigenschaften hat, die wir uns alle wünschen, der ein kluger, charismatischer Geist ist, in diese Taten verstrickt werden konnte. Das wollte ich verstehen. Es ist also eine Selbstbefragung gewesen."

Ganz anders Kojas vier Jahr älterer Bruder Hubert. Der begeistert sich früh für hierarchische Strukturen und macht in den 30er-Jahren Karriere bei der SS. Er reißt Koja mit, der zunächst nicht recht weiß, wie ihm geschieht, und sich vor den "schmutzigen" Aufgaben zu drücken sucht. Beinahe wider Willen wird er jedoch bald zu einem wichtigen Spion Heinrich Himmlers. An diese Laufbahn kann er nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges beinahe nahtlos anknüpfen. Beide Brüder arbeiten für den von dem ehemaligen Wehrmachtsoffizier Reinhard Gehlen in Pullach gegründeten Bundesnachrichtendienst.

Erstaunliches über den Bundesnachrichtendienst

"Ich war völlig erstaunt, obwohl das jeder wissen kann, dass der Bundesnachrichtendienst erst seit 1990 überhaupt eine gesetzliche Grundlage hat und auch erst seit dem 6. April 1956 eine Behörde der Bundesrepublik Deutschland ist. Vorher war das einfach ein privater Spionageverein, der erst von den Amerikanern und später dann von der Bundesrepublik finanziert wurde. Dem bin ich eben auf die Spur gekommen", erzählt der Autor.

Spätestens jetzt wird der Roman zu einer Posse, einer wilden Persiflage auf den klassischen Spionagethriller: Denn Koja arbeitet nicht nur für den BND, sondern auch für den KGB, die CIA und später sogar für den Mossad, den israelischen Geheimdienst. Lustvoll spielt Chris Kraus mit Fakten und Fiktion: So schildert er beispielsweise einen weihnachtlichen Blitzbesuch des Mossad bei Franz-Josef Strauß, absurd aber wahr, denn die Israelis brauchten Waffen: "Also haben sich die Todfeinde wieder zusammengetan und 1956 ist wegen illegaler Waffengeschäfte tatsächlich der Mossad zu Strauß gefahren und hat ihn überrascht in Rott am Inn. Das war so absurd und passte andererseits so gut in die Geschichte, dass ich das einfach so übernommen habe."

Persiflage eines Entwicklungsromans

Kraus schreibt süffig, der Roman hat "Pageturner"-Qualitäten. Vor allem in der ersten Hälfte. Denn natürlich gibt es auch eine Liebesgeschichte, die schon in der behüteten Kindheit ihren Anfang nimmt: Beide Brüder sind lebenslänglich verliebt in die jüngere Adoptivschwester Ev, die mal mit dem einen, mal mit dem anderen das Bett teilt. Das führt zu vielen Konflikten, aus denen peu à peu Koja als der Stärkere hervorgeht. Denn er kennt letztlich keine Skrupel und weist Schuld immer nur anderen zu.

Über viele Hundert Seiten hofft der Leser auf eine Wende - nach der Erschießung einer jungen Jüdin und ihres Babys, nach dem grausamen Scheitern einer zweiten großen Liebe, nach dem Verrat von Freunden, allein: "Das ist eine Persiflage des Entwicklungsromans, weil der Entwicklungsroman ja vorgibt, dass man durch viele Begegnungen mit der Welt, der inneren und der äußeren, zu sich findet, und er verliert sich", sagt Kraus. "Das ist eigentlich eine Travestie, und ich glaube, auch das ist ebenso verstörend."

Das macht es nicht ganz leicht, Chris Kraus bis zum bitteren Ende zu folgen. Obwohl sich die Ereignisse weiter überschlagen, tritt irgendwann eine gewisse Ermüdung ein. Eine ungeheuerliche Begebenheit folgt auf die nächste. Und die Rahmenhandlung - der alte Koja erzählt einem Hippie in einer Klinik sein Leben - wirkt zunehmend künstlich, ja störend. Vielleicht hätte es die gar nicht gebraucht.

Das kalte Blut von Chris Kraus Seitenzahl: 1200 Seiten Genre: Roman Verlag: Diogenes Bestellnummer: 978-3-257-06973-0 Preis: 32,00 €

