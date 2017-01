Stand: 24.01.2017 12:40 Uhr

Ein gewagtes Naturkunde-Experiment Der Geschmack von Laub und Erde von Charles Foster, aus dem Englischen von Gerlinde Schermer-Rauwolf und Robert A. Weiß Vorgestellt von Juliane Bergmann

Der Brite Charles Foster ist Tierarzt und Anwalt, er unterrichtet Ethik und Rechtsmedizin in Oxford. Als Autor schreibt er über Reise- und Wissenschaftsthemen. Sein neuestes Buch - das auch als Hörbuch (Audio-Verlag) erscheint - ist ein sehr ungewöhnlicher Selbsterfahrungsbericht. "Der Geschmack von Laub und Erde. Wie ich versuchte, als Tier zu leben".

Interessante Regenwurm-Verkostung

Dies als Warnung vorweg: Charles Fosters Buch ist nichts für ekelanfällige Memmen.

"Regenwürmer schmecken nach Schleim und der Erde, aus der sie kommen. Sie sind der Inbegriff eines regionalen Nahrungsmittels und haben, wie Weinkenner sagen würden, ein sehr ausgeprägtes Terroir." Leseprobe

Hier geht es um den Ausbruch aus der komfortablen Zivilisation, um pure Natur und zuweilen - den Geschmack von wirbellosem Getier:

"Der Wurm aus Chablis hat einen langen, mineralischen Abgang. Sein Artgenosse aus der Picardie schmeckt muffig, nach Fäulnis und gesplittertem Holz. Würmer aus dem High Weald von Kent schmecken frisch und schnörkellos. Hingegen zeichnet den Wurm aus der Küstenebene von Somerset sein dumpfes, unzeitgemäßes Stout-Bier- und Lederaroma aus."

Essen und Schlafen wie die Tiere

Der Vollblut-Naturkundler Charles Foster wagt ein Experiment. Er will wissen, wie es ist, ein Tier zu sein. Und das so echt wie möglich, ohne Vorurteile, ohne subjektive Annahmen. Das heißt: Er hat über mehrere Jahre in Wäldern und Erdlöchern verbracht, sich von Insekten ernährt, Wasser aus Flussbetten getrunken, ist ohne Obdach durch London gestreunt, hat sich durch Mülltonnen gewühlt, sein Revier markiert.

Fosters Grundthese: Mensch und Tier ähneln einander physiologisch. Den Rest will er durch Erfahrungen im identischen Lebensraum ausgleichen. In einzelnen Kapiteln schreibt er über seine Erlebnisse - als Fuchs, als Rothirsch, als Mauersegler, als Otter und als Dachs.

"Als Erstes lernte ich, die Erdhöhle zu mögen. Gewohnheit ist etwas unglaublich Mächtiges. Damit bewältigt man fast alles. Allein dass ich regelmäßig unseren Bau aufsuchte und am hinteren Ende ein Plätzchen mit einer nach meinen Körpermaßen geformten Kuhle vorfand, genügte mir, um Geschmack am Leben im Untergrund zu finden. Ich lernte, die Umrisse des Fensters in die sonnenbeschienene Welt zu schätzen, die der Eingang unseres Baus darstellte; ich mochte das üppige Spektrum an Gerüchen, das mir in die Nase stieg, wenn ich keuchend vor Anstrengung von meinem staubigen Farnblätterbett durch eine Lage Heu und eine Zervix aus Erde und kompostiertem Laub nach oben kroch." Leseprobe

Aus einer seltsamen Idee wird eine spannende Reise

Lesung Am Mittwoch, den 8. Februar um 19.30 Uhr, stellt Charles Foster seinen Roman in stories! Die Buchhandlung im Frankenriedquartier, Straßenbahnring 17 , 20251 Hamburg vor. Der Schauspieler Wanja Mues liest aus dem Buch, moderiert wird der Abend von Daniel Haas, Die Zeit.

Was zunächst nach ziemlich abgefahrenem und unnötigem Nonsens klingt, entwickelt sich schnell zu einer herrlichen - und durchaus wertvollen - Reise. Die weniger Rückschlüsse auf die Tierwelt an sich zulässt, sondern vielmehr das Menschsein in Frage stellt. Den Menschen, der jeglichen Bezug zu seiner natürlichen Umgebung verloren hat. Verkopft und verwöhnt.

Im Fuchs-Kapitel kommen Charles Foster Erkenntnisse, die beispielweise keine wirklichen Fuchs-Gedanken zu sein scheinen:

"Mich faszinierte der Anblick der Ameisen, deren Leben sich direkt vor meinen Augen abspielte, während ich bäuchlings auf den Steinplatten lag. Unablässig kreisten meine Gedanken darum, welche Beziehungen sie untereinander unterhielten und wie sie wohl kommunizierten. Das tun Füchse vermutlich nicht. Ich fragte mich, ob ich Kurkuma aus dem indischen Kartoffel-Curry-Gericht herausroch, dessen Duft über den Zaun herüberwehte; ein Fuchs würde wohl einfach nur zur Kenntnis nehmen, dass es in diesem Haus Essen gab, und sich vornehmen, später vielleicht die Mülltonne zu durchsuchen. Außerdem langweilte ich mich - ich sehnte mich geradezu nach Zerstreuung, und dabei wäre mir fast alles willkommen gewesen: ein Buch, ein Gespräch, eine Intrige." Leseprobe

Der Roman macht dem Leser Lust auf Natur

Geschrieben ist das Buch sehr unterhaltsam, oft ein bisschen schelmisch, immer mit kritischem Blick auf menschliches, antibakterielles Spießertum und Paranoia. In der Hörbuch-Version passt die Stimme von Wanja Mues außerordentlich - trocken und selbstironisch.

Es entsteht eine sehr persönliche Geschichte, die vor allem von Fosters offenen Gefühlsbeschreibungen lebt. Und beim Lesen verliert sich sofort der Gedanke: Was für eine absurde Versuchsanordnung? Im Gegenteil, man bekommt Lust aufs Draußen, auf Regen, Wind, auf buchstäbliche Bodenhaftung. Was für eine originelle und kluge Lektüre, sinneserweiternd - auch für Stadtkinder:

"Also weg mit den Klamotten und her mit den Instinkten. Neoprenanzüge sind Kondome, die verhüten, dass unsere Fantasie durch Bergflüsse befruchtet wird. Setzen Sie sich in die Ecke eines Feldes, und lauschen Sie. Stopfen Sie sich Ohrstöpsel in die Ohren, schließen Sie die Augen, und schnuppern Sie. Schnuppern Sie an und nach allem, wo auch immer Sie sind; aktivieren Sie Ihre olfaktorischen Zentren. Sagen Sie wie der heilige Franziskus: 'Hallo, Bruder Ochse', und tun Sie es aus Überzeugung." Leseprobe

Der Geschmack von Laub und Erde von Charles Foster, aus dem Englischen von Gerlinde Schermer-Rauwolf und Robert A. Weiß Seitenzahl: 288 Seiten Genre: Roman Verlag: Malik / Piper Bestellnummer: 978-3-89029-262-5 Preis: 20,00 €

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Neue Bücher | 25.01.2017 | 12:40 Uhr