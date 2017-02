Stand: 16.02.2017 10:22 Uhr

Detailreiche Chronik des Terrorjahres 1977 1977: RAF gegen Bundesrepublik von Butz Peters Vorgestellt von Sascha Hilpert

Am 7. April 1977 ermordete die Rote Armee Fraktion (RAF) Generalbundesanwalt Siegfried Buback und seine zwei Begleiter. Buback war der oberste "Terroristenjäger", Todfeind von Andreas Baader. Die erste Garde der RAF saß da schon drei Jahre in Stammheim ein. Es war der Auftakt des Terrorjahres 1977. Gefangenenbefreiung war das Projekt, Codewort "Big Raushole". Der Publizist, Rechtsanwalt und RAF-Experte Butz Peters beschreibt dieses Schicksalsjahr in seinem Buch "1977: RAF gegen Bundesrepublik" und erklärt, warum die Folgen 40 Jahre später immer noch zu spüren sind.

RAF wollten den Staat "weichklopfen"

"'Big Raushole' war der Schlüsselbegriff", sagt Peters. Das Ziel der RAF im Jahr 1977 sei gewesen, Andreas Baader und die anderen Häftlinge zu befreien. "Der Staat sollte weichgeklopft werden." Peters konzentriert sich in seinem neuen Buch ganz auf die sogenannte "Offensive 77". Der geballte Angriff. Zwei Jahre hat er recherchiert, über eine Million Seiten gesichtet - nie war die Erkenntnislage so gut. Es ist eine Art Abschlussbericht.

Die juristische Aufbereitung des RAF-Jahres 1977 sei bis heute nicht abgeschlossen, sagt Peters. In den vergangenen fünf Jahren habe es ein Dutzend Ermittlungs- und Gerichtsverfahren gegeben. "Zum Beispiel das Verfahren gegen Verena Becker 2012. Und das hat sehr wichtige Erkenntnisse gebracht über die Entstehung dieser 77er-Formation, die Vorgeschichte, die sich im Sommer 1976 in einem Palästinenserlager zugetragen hat."

Idee zur Gefangenenbefreiung im Jemen

So beginnt der "Deutsche Herbst" in einem Terrorcamp im Jemen. Dort entsteht die Idee zur Gefangenenbefreiung von Baader, Ensslin und Co. An der Spitze der zweiten Generation stehen Verena Becker und Siegfried Haag. Ein Jahr zuvor wurde Verena Becker mit sechs anderen Terroristen freigepresst und in den Jemen ausgeflogen. Es ist der spektakuläre Austausch für den von der "Bewegung 2. Juni" entführten Berliner CDU-Politiker Peter Lorenz. Im Jemen trifft Verena Becker auf den Anführer der neuen RAF-Generation, Siegfried Haag, ehemaliger Anwalt von Andreas Baader. Er war untergetaucht, weil er seine Verhaftung befürchtete.

Die Mär von der Folterung

Im Sommer 1976 wurde überlegt, wie man die "Stammheimer" freipressen könnte. Und im Hintergrund wirken an dem Projekt indirekt auch die Anwälte der in Stammheim Inhaftierten mit - wie Klaus Croissant und Hans-Christian Ströbele. "Der Punkt ist, dass die Anwälte die Folterkomitees brieften", sagt Peters. So hätten Baader und Ulrike Meinhof behauptet, gefoltert worden zu sein. Daraus hätten sich Folterkomitees in der Bundesrepublik gebildet. "Und da kamen dann die Anwälte und erzählten, wie schlimm die Häftlinge in den Haftanstalten gefoltert würden."

Reine Propagandalüge

Diese Behauptung - schlicht eine Propaganda-Lüge. Es kursiert eine Reihe von Verschwörungstheorien. Butz Peters empfindet die Mär von der "Isolationsfolter" als besonders bedrückend. Und tatsächlich war so mancher Anwalt damals schon Falschmeldungen streuend postfaktisch unterwegs. Am 30.07.1977 wird Jürgen Ponto, der Vorstandsprecher der Dresdner Bank, bei einem Entführungsversuch von Mitgliedern der RAF kurzerhand erschossen. Susanne Albrecht, Tochter eines Freundes, führt die Gruppe ins Haus. Auch sie stößt über die Anti-Folter-Komitees zur RAF. Und die RAF nimmt schon das nächste Opfer ins Visier.

Viele Anzeichen für Gefährdung Schleyers

Nach dem Tod Pontos habe man gewusst, dass Schleyer sehr gefährdet sei. "Es gab in den Haag-Mayer-Papieren die Formulierung 'HM auschecken', also 'Hans Martin Schleyer auschecken'. Und es gab noch andere Anhaltspunkte, die alle auf Schleyer hindeuteten", sagt Butz Peters. "Er war ja damals auch aus Sicht der RAF so etwas wie der Frankenstein des Spätkapitalismus."

Die Ereignisse überschlagen sich. Am 5. September 1977 wird der Arbeitgeberpräsident Hans Martin Schleyer entführt. Der Staat wird erpresst, die Entführer fordern die Freilassung von elf inhaftierten RAF-Mitgliedern. Die Devise von Bundeskanzler Helmut Schmidt: Es wird unter keinen Umständen ausgetauscht. Am 13.Oktober 1977 dann der Höhepunkt des "Deutschen Herbsts". Die Entführung der Lufthansa-Maschine "Landshut" nach Mogadischu. Der Druck auf Kanzler Schmidt sollte so stark werden, dass er nachgibt. Stattdessen befreite die GSG9 alle Geiseln und die RAF verspielte die letzten Sympathien in ihrem Umfeld. Es folgte die "Todesnacht" von Stammheim: Der Selbstmord von Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe.

Terror 1977 noch überschaubar

Im Vergleich zu heute sei der Terror 1977 noch überschaubar gewesen, sagt Peters. "Es gab eine bestimmte Gruppe, es waren nicht mal zwei Dutzend Personen im gesamten Jahr 1977. Heute weiß man gar nicht, wer alles hinter dem IS steckt." Etwas überspitzt könne man sagen, Baader und Ensslin hätten immer von dem geträumt, das der IS heute sei - "nämlich eine Massenbewegung". Und vielleicht ist dies nicht mal eine steile These. Butz Peters Chronik rekapituliert umfangreich und stark in den Details noch einmal den Terror, der das Land vor 40 Jahren in Atem hielt.

1977: RAF gegen Bundesrepublik von Butz Peters Seitenzahl: 576 Seiten Genre: Sachbuch Verlag: Droemer HC Bestellnummer: 978-3-426-27678-5 Preis: 26,99 €

