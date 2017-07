Stand: 24.07.2017 10:37 Uhr

Literaturtrend: Schrullige Männer auf Reisen von Susanne Birkner

Wie erfolgreich der schwedische Roman "Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand" werden würde - damit hat wohl selbst der Verlag nicht gerechnet. Allein in Deutschland wurde das Buch im ersten Jahr nach Erscheinen mehr als eine Million Mal verkauft. Und: Der Hundertjährige hat eine Nachahmungswelle ausgelöst, die bis heute anhält. Unter dem Label "Feelgood-Literatur" gehen in den Neuerscheinungen des Jahres immer noch auffallend viele schrullige Männer auf die Reise.

"Es ist natürlich eine gewisse Welle da, auf die viele Leute aufspringen. Da kommen dann Titel dazu, die sonst nicht erschienen wären", erklärt Sönke Schneider, Leiter der Taschenbuchabteilung in der Hamburger Buchhandlung Heymann: "Sowas hier: 'Drei Freunde, ein Taxi, kein Plan, aber einmal um die Welt' - Das ist ja schon im Titel an den 'Hundertjährigen' angelehnt: ein Stichwort und ein langer Titel."

Oder in Anlehnung an den Bestseller "Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry": Adjektiv + Reise + Person oder Gegenstand. Neuerscheinungen in diesem Jahr heißen etwa: "Signor Rinaldi kratzt die Kurve - Die verrückte Reise eines Großvaters mit seinem Enkel", "Mr. Gandys große Reise" oder "Die wundersame Reise eines verlorenen Gegenstands". Alles Bücher, in denen ein Außenseiter sich auf eine innere und äußere Reise begibt. Gerne der schrullige Alte, der seine Renaissance in der "Feelgood-Literatur" erlebt.

"Bei 'Die wundersamen Reise eines verlorenen Gegenstands',weiß man in der Regel, wohin das gehen soll. Man sieht zum Beispiel hier, wenn man das Buch in der Hand hält, einen Zug, der einen Bahnhof erreicht und da stehen ein paar Koffer. Alles ganz lieblich dargestellt. Das ist ein Buch für den Urlaub. Also, Unterhaltungsliteratur, gut gemacht."

Wiedererkennungswert als Marketingkonzept

Erschienen ist es im Blanvalet Verlag. Autor Salvatore Basile sagt im Interview auf der Internetseite selbst, dass sein Buch ihn an "Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry" erinnere, nicht nur aufgrund des Titels. Das Spiel mit dem Wiedererkennungswert gehöre zum Marketingkonzept der Verlage, sagt die Programmleiterin für den Bereich Hardcover bei Blanvalet, Nicole Geismann: "Ich weiß nicht, ob der Leser Halt sucht. Aber wenn ich mir mein Leseverhalten angucke: Wenn ich was gelesen habe, das mir gefällt, dann suche ich ja auch nach Büchern, die so ähnlich sind. Ich glaube, dem Leser geht das auch so. Wir vom Verlag nutzen das natürlich und wollen unsere Bücher so verpacken, dass der Leser das auch findet."

Ähnliche Titel und die optische Aufmachung in frischen Frühlingsfarben - gerne mal mit einem Koffer als Symbolbild - sollen sofort klarmachen: Das hier ist Feelgood-Reiseliteratur. Keine großen Probleme. Oder zumindest keine, die der immer sympathischer wirkende Außenseiter nicht am Ende lösen kann. Der Verlag muss dann allerdings erst mal Autoren finden, die den Trend befeuern.

Man bekäme alles Mögliche angeboten, erzählt Nicole Geismann. "Wir können uns ja nicht immer alles aussuchen, was wir gerne hätten. Aber natürlich ist es auch so, dass sich Autoren davon inspirieren lassen. Wenn es irgendetwas gibt, das sich gut verkauft, dann gibt es auch Autoren, die ein bisschen in diese Richtung schreiben."

Erfolgsliteratur auf Bestellung gibt es nicht

Und die Autoren selbst in die Richtung stupsen? Quasi Auftragsliteratur, weil das Thema gerade so gut läuft? Das wäre ein bisschen zu einfach, und meistens funktioniere es auch nicht, meint die Blanvalet-Programmleiterin. "Wir setzen eher darauf, dass die Autoren selber was zu erzählen haben. Ich glaube, nur so kann es funktionieren und die Leser ansprechen, wenn da ein wahrer Hintergrund ist und der Autor tatsächlich eine Geschichte zu erzählen hat."

Buchhändler Sönke Schneider kann das bestätigen. Er warnt sogar davor, sich zu nah an Bestseller anzulehnen: "Ich würde fast manchmal denken, dass es auch etwas abschreckt. Dass die Leute sagen: Hmm, das kommt mir bekannt vor, das hatten wir auch schon mal. "

Er hat kaum Kunden, die sagen: Ich möchte ein Buch, das genauso ist wie das, was ich neulich so super fand und sagt: Die Gefahr bestehe, dass man sich wiederholt. Das würde der Leser dann auch merken. "Da muss man als Verlag vorsichtig sein, wie man das angeht, denn das kann auch nach hinten losgehen".

