Kleine Biester mit genialen Strategien Strategien der Wirtsfindung von Brigitta Falkner Vorgestellt von Jürgen Deppe

Für den Österreichischen Buchpreis, der am kommenden 7. November verliehen wird, steht Brigitta Falkners "Strategien der Wirtsfindung" auf der Shortlist. Für das aufwendig gestaltete Gesamtkunstwerk wurde das Buch auf der Frankfurter Buchmesse mit dem "Preis der Hotlist" ausgezeichnet. Denn die Jury der unabhängigen Verlage, die den Preis vergeben, war sich einig, dass den Berlinern "ein ganz besonderes und eigenwillig gestaltetes Buch" gelungen ist.

Sie sind überall

Himmel hilf! Was für ein Gewimmel und Gewusel! Was für ein Geknabber und Geschlürfe! Was für ein Parasiten-Potpourri, Milben-Medley, Best-of-Beasts! Von der ersten bis zur 204. - und damit letzten - Seite wimmelt es (wörtlich wie bildlich) von allem, was wir als ekliges Getier lieber ignorieren, was sich als Klein- und Kleinstlebewesen aber munter durch sein Klein- und Kleinstleben schmarotzt - im Flor unserer Teppichböden, in den Tiefen unserer Kopfkissen, in den Folianten unserer Bibliotheken.

Wie der Parasit

aus einem Häufchen,

dem Wirtstier

injizierter Zellen reifend,

sein Unwesen,

sprich: Wurzeln treibt,

sich neu erschaffend

einschreibt

in den Wirtsleib,

erregt Bewunderung,

in die sich Abscheu mischt. Buchzitat

Die Faszination der kleinen Biester

"Bewunderung, in die sich Abscheu mischt" - treffender wäre Brigitta Falkners Antrieb gar nicht auf den Punkt zu bringen! Milben, Schaben, Läuse üben eine stille Faszination auf sie aus - all diesen kleinen Biester, die seit Urzeiten nichts anderes tun, als nach einem Wirt zu suchen, bei dem sie sich schmatzend, schlürfend, saugend schadlos halten können.

Vom Beutezug der gierigen

Riesenlarve zeugt bis heute

die einspurige Schneise,

Fress- und Weidepfade,

die vom Gewicht der fetten,

mit Knochensplittern gespickten

Schmetterlingslarve

geknickten Schachtelhalme

und zermalmten Urinsekten;

dorsoventral abgeflacht -

das Subareal im Pilzgeflecht

bewohnende Schaben,

Silberfische. Springschwänze.

Räuberische Schnabelkerfen. Buchzitat

Trubel im Mikrokosmos

Das alles wächst und gedeiht in diesem Buch, wuchert von Seite zu Seite, so dass es in seinem satten schwarzen Strich fast den spärlichen Text verdeckt. Es gab schon Kritiker, die gemahnte diese Ästhetik an eine Graphic novel - doch dann: die ernüchterte Feststellung, dass es ja gänzlich an der in diesem Genre sonst üblichen Handlung fehle und wohl ohnehin das Wort "Graphic poem" treffender wäre. Aber ist es etwa keine Handlung, keine Hochspannung, wenn das Leben in diesem unheimlichen Paralleluniversum plötzlich von einem vorbeischwebenden Staubsaugerrohr bedroht wird?

Es fehlt diesem bild- und wortgewaltigen Kompendium wahrlich nicht an Witz - und auch nicht an Weisheit. Denn die Texteinsprengsel in diesem fulminanten Bilderrausch bieten: Gedichtetes von Brigitta Falkner. Enzyklopädisches von Erforschern dieser Arten. Literarisch-Philosophisches von Denkern, die sich zu all dem assoziierende Gedanken gemacht haben. Wie Flaubert zum Beispiel. Gustave. In der "Versuchung des heiligen Antonius".

Ich habe noch in der ungestalteten Welt gelebt, als die Zwittertiere unter einer dumpfen Atmosphäre in der Tiefe dunkler Wasser dämmerten - als Finger, Flossen und Flügel noch ein einziges Gebilde waren, als Augen wie Mollusken zwischen Stieren mit Menschengesichtern und Schlangen mit Hundepfoten umherschwammen. Buchzitat

Mitreißend unappetitlich

Brigitta Falkner, die Wiener Schöpferin kongenialer Gesamtkunstwerke, sammelt und sortiert, strichelt und reimt ihr unappetitliches Material mit einer derart hingebungsvollen Freude, dass es einen einfach mitreißt! Nicht, dass man sich je für die Mimikry brauner Bäumchenfische oder Zipfelfrösche, Grunzbarsche und Schlangensterne interessiert hätte (und man wird es auch in Zukunft nie wieder tun). In diesen paar, mit Brigitta Falkners "Strategien der Wirtsfindung" lustvoll vergeudeten Stunden ist man aber mit genau diesen Kreaturen herzlich gern auf Du und Du.

Strategien der Wirtsfindung von Brigitta Falkner Seitenzahl: 204 Seiten Genre: Roman, Sachbuch Verlag: Matthes & Seitz Bestellnummer: 978-3-95757-402-2 Preis: 38,00 €

