Wo ein Menschenleben nicht viel zählt Die Dunkelheit zwischen den Sternen von Benjamin Lebert Vorgestellt von Stefan Maelck

Benjamin Lebert galt einst als das Wunderkind der deutschen Literatur. 16 Jahre war er alt, als er sein Debüt "Crazy" schrieb, ein Bestseller, bis heute über 1,2 Millionen Mal verkauft. Sechs weitere Romane folgten. Jetzt ist Leberts neuer Roman erschienen, der spielt in Kathmandu und heißt "Die Dunkelheit zwischen den Sternen".

Erfahrungen aus der Arbeit in einem Kinderhilfsprojekt

Was tun, wenn man 35 ist und seit knapp 20 Jahren Schriftsteller? Hat man da alles erzählt? Wenn ja, dann kann man sich ja Themen suchen, Abenteuer erleben, jenseits des Schreibtischs. Benjamin Lebert hat das getan, er hat bis kurz vor dem großen Erdbeben 2015 in einem Kinderhilfsprojekt in Kathmandu gearbeitet. Als Brother, wie er auch in seinem neuen Roman "Die Dunkelheit zwischen den Sternen" vorkommt.

Darin erzählt Lebert die Geschichte von drei Kindern, die, einst von ihren Familien verkauft, jetzt in einem Kinderheim, dem Recovery Home, leben. Der Roman schildert neun Tage vor dem Erdbeben, erzählt wird aus drei Perspektiven. Die älteste Figur ist Achanda, 15, ein Junge, der in Indien als Putzjunge gearbeitet hat, bevor er ins Recovery Home kam. Achandas größter Traum ist ein Motorrad.

Ich werde mein Gesicht mit einem Tuch verhüllen und einen Helm und eine dieser Brillen tragen, die meine Augen auslöscht. Dann werde ich davonfahren. Staub wirbelt auf, und nichts bleibt zurück. Auch nicht die Erinnerung. Ich werde Shakti mitnehmen. Sie wird kein albernes Kind mehr sein, das auf einem Bein hüpft und das Krokodil-Lied singt. Sie wird etwas anderes sein. Erwachsen. Und schön. Ja, sehr schön wird sie sein. Und glücklich, wenn ich sie mit mir nehme. Und die Bestie nur auf meine Befehle hört und uns fortträgt. Leseprobe

Fantasien traumatisierter Kinder

Shakti ist ein Jahr jünger, ähnlich traumatisiert wie Achanda, aber ihre Sehnsucht gilt nicht dem Schicksalsgenossen - Achanda geht ihr eher auf die Nerven, weil er sich als der Älteste gern aufspielt -, sondern einem fremden Mann mit hellen Augen.

In seinen Augen leuchtet das Blau. Ich stelle mir vor, dass sein Vater ihn auf einen Hügel hinaufgetragen hat, als er noch klein war, den Himmel zu sehen, damit das Blau in seine Augen fällt. Der Himmel ist weiter dort, wo der Brother herkommt. Und die Luft klar, nicht verschleiert von Dunst und Abgasen wie hier. Da kann das Blau leichter in die Augen fallen. Leseprobe

Und dann ist da noch Tarun, er ist zehn und hat seinen ganz eigenen Traum von sich als Superheld. Tarun hat sich in ein Mädchen verliebt, das von einer reichen Frau gefangen gehalten wird, zumindest empfindet Tarun es so.

Ich schaue das Mädchen an, und in meinem Kopf spricht es: Da ist eine gewaltig große grüne Ebene, weit weg von hier. Da kommt das Mädchen her. Es ist von ihrer Familie hergegeben worden. So wie ich. An einem Neujahrstag, der aus den Nebeln aufstieg. Ich sehe die weißen Nebel und wie sie über den Fluss ziehen. Den Fluss, wo die Menschen frühmorgens die rituellen Waschungen machen, am Neujahrstag. Das Mädchen hat sich dort reingewaschen. Aber es wusste nicht, wofür. Es wusste nicht, dass es sich reinwusch für die Augen der Männer, die auf es warteten. Jetzt gehört es der Frau in dem Haus. Leseprobe

Alle drei Erzähler sind Missbrauchsopfer, allen kann das Recovery Home das wahre Zuhause nicht ersetzen, alle sind sie nach dem, was sie schon erlebt haben, nicht wirklich mehr Kinder.

Sogar der Helfer wird bestohlen

Dann ist da noch der Brother, einer wie der Autor Benjamin Lebert selbst, der in dem Heim als Erzieher arbeitet. Belohnt wird er dafür nicht, die Armut schreibt ihre eigenen Gesetze. Achanda bestiehlt ihn, obwohl er ihn mag.

Der Brother mag viel besitzen und aus einem Land kommen, wo die Menschen gesund und die Wege keine Sackgassen sind. Aber das nützt ihm nichts. Hier nützt es ihm gar nichts. Ich habe den Brother besiegt. Leseprobe

Mit der Postkartenromantik von Nepal und dem Himalaya hat Leberts Buch nichts zu tun, die Realität ist Armut und Gefahr, Menschenleben zählen nichts. Schade nur, dass die Figuren alle irgendwie gleich klingen, man sie kaum an ihrer Sprache, ihrem Ton unterscheiden kann. Spricht aus jeder Figur am Ende doch der Autor? Theoretisch hätte der Text viel Potential zum Leuchten gehabt.

Die Dunkelheit zwischen den Sternen von Benjamin Lebert Seitenzahl: 304 Seiten Genre: Roman Verlag: Diogenes Bestellnummer: 978-3-10-397312-9 Preis: 20,00 €

