Carson McCullers wildes Leben Die Ballade vom Wunderkind Carson McCullers von Barbara Landes Vorgestellt von Ulrike Sárkány

2017 werden wir sowohl den hundertsten Geburtstag als auch den fünfzigsten Todestag einer Schriftstellerin begehen, die trotz ihrer kurzen Lebensspanne im Gedächtnis der Welt geblieben ist: Carson McCullers. Ihre Romane "Das Herz ist ein einsamer Jäger", "Spiegelbild im goldnen Auge" und "Frankie" sowie ihre Erzählung "Die Ballade vom traurigen Café" haben sie unsterblich gemacht. Die Münchner Schriftstellerin Barbara Landes hat in einer Romanbiografie das Leben der Autorin nacherzählt, unter dem Titel "Die Ballade vom Wunderkind Carson McCullers".

Biografie mit kleinen Ausschmückungen

Am Anfang hieß sie Lula, Lula Carson Smith. Ihre Eltern Lamar und Marguerite Smith hörten kurz vor ihrer Geburt ein Konzert, das Enrico Caruso in Atlanta gab. Daraufhin setzte sich die Mutter in den Kopf, ein Genie unter dem Herzen zu tragen. Jedenfalls schildert Barbara Landes das so.

Ihr Roman erzählt das Leben der Schriftstellerin Carson McCullers mit einigen Ausschmückungen nach. Den Rahmen schafft ein fiktiver junger Mann, Ben Jackson, der 1967 im Oktober an ihrem Schreibtisch sitzt und über die Grabrede nachdenkt, die er für sie halten muss. Ihm hat Carson McCullers mit deutlichen Worten geraten, seine Schriftstellerkarriere nicht weiter zu verfolgen, und er ist ihr für immer dankbar dafür.

"Carson ist tot. Mir hat sie zweimal das Leben gerettet. Denn ich glaube nicht, dass ich heute noch etwas hätte, was ich Leben nennen möchte, wenn sie mich nicht erst auf den Weg gebracht und mir dann, gerade rechtzeitig, die richtige Abzweigung gezeigt hätte." Leseprobe

Die Tochter des Uhrmachers aus Columbus, Georgia, sollte nach dem Willen ihrer Mutter Konzertpianistin werden. Als Siebzehnjährige zog sie nach New York, um an der Juilliard School of Music zu studieren. Daraus ist nie etwas geworden. Stattdessen fing sie an zu schreiben. Als sie zwanzig war, heiratete sie den wenig älteren Reeves McCullers. Beide wollten sie Schriftsteller sein. Aber Carson schrieb und Reeves wurde Versicherungsvertreter.

Ihr erster Roman ist der Beginn einer steilen Karriere

"Gemeinsam waren sie auf dieses Floß eines Schriftstellerlebens geklettert, ein Floß, das dem Seegang standhielt, weil Reeves ein guter Kapitän war. Doch dann war ein Dampfer vorbeigekommen. Reeves hatte seiner Seefahrerbraut die Räuberleiter gemacht, damit sie den Dampfer erklimmen konnte. Und bevor er auch nur überlegen konnte, wie er selbst denn nun an Bord kommen sollte, hatte der Dampfer Fahrt aufgenommen. Reeves sah sich in der Dünung davonschaukeln - allein."

"Ich wurde über Nacht berühmt, und ich war viel zu jung, um zu verstehen, was da mit mir geschah." Leseprobe

1940 erscheint "Das Herz ist ein einsamer Jäger" und wird ein phänomenaler Erfolg.

Während seine Frau sich in Annemarie Schwarzenbach, die Begleiterin von Erika Mann, verliebt und mit Leuten wie W.H. Auden, Christopher Isherwood und Salvador Dalí in einer wilden Künstler-WG in Brooklyn lebt, verliert Reeves seinen Job und fälscht ihre Schecks. Carson McCullers lässt sich von ihm scheiden. Sie heiratet ihn wieder, als er den Krieg überlebt hat. Doch ihr Erfolg steht zwischen ihnen. Reeves begeht Selbstmord, wohl auch, weil er als Schriftsteller gescheitert ist.

Nach einem exzessiven Leben stirbt McCullers mit 50 Jahren

Das kurze Leben der Carson McCullers ist von früher Krankheit bestimmt. Folgt man Barbara Landes' Darstellung, hat sie ihre Gesundheit mit manischen Exzessen ruiniert: mit dem Schreiben, mit Alkohol, mit Drogen. Sie erlitt ihren ersten Schlaganfall mit 24 Jahren. Mit fünfzig hatte sie ihre Lebenskraft aufgebraucht.

"Ein Kind von fünfzig Jahren.

Ein Wunderkind, ein wildes Kind. Freude, Angst, Schmerz und Liebe, immer maßlos, das Kind immer ausgeliefert.

Wenn Carson liebte, dann jedes Mal zum ersten Mal, mit der staunenden Wucht einer Zwölfjährigen. Sie legte ihr Herz zu Füßen, wo es Staub und Blessuren empfing, glühte, barst, in die Nacht versank - um sich beim nächsten Mal wieder genauso rein und frisch zu verschenken." Leseprobe

Wäre sie maßvoller, zurückhaltender, disziplinierter gewesen, dann wären diese Bücher nicht entstanden: Ein dem Leben abgerungenes Werk, das es im bevorstehenden Jubiläumsjahr neu zu entdecken gilt.

