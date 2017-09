Stand: 22.09.2017 14:06 Uhr

Marathon für einen Mörder von Heide Soltau

Der Schauspieler Rafael Stachowiak ist einer von zwölf Darstellern, die an dem Dreiteiler "Liebe - Geld - Hunger" am Hamburger Thalia Theater mitwirken. Beruhend auf dem Romanzyklus über die Familie Rougon-Macquart des französischen Schriftstellers Émile Zola. Der flämische Regisseur Luk Perceval hat das außergewöhnliches Theaterprojekt in Kooperation mit der Ruhrtriennale entwickelt und 2015 den ersten Teil "Liebe" auf die Bühne gebracht, 2016 "Geld" und 2017 "Hunger".

Für die zwölf Schauspieler bedeutete das eine besondere Herausforderung. Vertrauen und Geduld waren gefragt, allen voran für Rafael Stachowiak, der seinen großen Auftritt erst jetzt, im dritten Teil, "Hunger", hat: als Mörder. Er spielt Jacques Lantier, den Sohn der Wäscherin Gervaise, der im ersten Teil "Liebe" noch ein Kind ist und überwiegend stumm, "scheinbar passiv" auf der Bühne sitzt.

Anstrengend seien die Proben gewesen, erzählt der 36-Jährige. Immer dabei zu sein, ohne an den spielerischen Prozessen teilzunehmen. "Denn ich musste ja ausdrücken, wer da sitzt?" Er wusste, dass seine Figur, dieser Jacques, einmal eine Frau umbringen würde, aber das war abstrakt, war Zukunft. Konkrete Erfahrungen mit der Rolle würde er erst in zwei Jahren bei den Proben zu "Hunger" sammeln können. Bis dahin hieß es abwarten, zugucken und "ins Blaue hinein" Ausdrucksmöglichkeiten finden.

"Man spielt mal den König, mal den Knecht", sagt Regisseur Luk Perceval, jeder Schauspieler sei Teil eines Ensembles. Ein überzeugendes Konzept, für die beteiligten Akteure jedoch mit Opfern verbunden. Alle mussten sich für drei Jahre festlegen und andere Rollenangebote dafür ausschlagen. Und Rafael Stachowiak traf es besonders hart, er musste zwei Jahre als fast stummer Knecht auf seinen Königspart warten. Aber es hat sich gelohnt. Für ihn und für das Publikum, das jetzt in "Hunger" atemlos einem Darsteller zuschaut, der als Jacques Qualen leidet, wenn er wider Willen, weil er nicht anders kann, eine geliebte Frau ersticht und dabei lustvolle Erleichterung empfindet.

Die Magie des Theaters

"Mich hat diese Figur selber berührt. Die ist mir ans Herz gewachsen, über die Situation, in der sie sich da befindet". Rafael Stachowiak lacht kurz auf. Das zu spielen sei ganz einfach gewesen, viel einfacher als über zwei Stunden immer sichtbar, aber annähernd stumm zu bleiben wie in Teil 1 und Teil 2 der Zola-Trilogie. Es sei einfacher, weil die Realität auf der Bühne so stark sei. Sie nehme ihn völlig gefangen. "Ich stehe dort als Mensch, begegne dem Text, den anderen Schauspielern, dem Publikum und mir selbst." Das ist für ihn das Wichtigste. Nicht etwas zu spielen, sondern aus der Situation heraus zu reagieren, so beschreibt er es. Wenn der Text gelernt ist, mit offenen Augen und Ohren dazustehen und den Mitspielern in die Augen zu schauen. Alles andere ergebe sich dann wie von allein. Klingt nach Magie, und das ist es wohl auch, was Schauspieler wie er im Theater erleben und was sich im Idealfall dann auf das Publikum überträgt.

Wenn es mitdenkt und mitfiebert und die Spannung im Saal spürbar ist. Nicht immer gelingt das und längst nicht alle Schauspieler vermögen die Zuschauer so zu fesseln.

Rafael Stachowiak aber schafft es ganz ohne Brimborium. Der Mann mit dem kantigen Gesicht und dem weichem Mund muss einfach nur da sein und den Kopf zur Seite legen, dann heißt es: Achtung. Vielleicht besetzt man ihn deshalb gern als Bösewicht. Im Hamburger Thalia Theater hat er nicht Romeo, sondern den aggressiven, streitsüchtigen Tybalt gespielt, und im Fernsehen verkörpert er meist die dunklen, zwielichtigen Gestalten.

Der Geruch meiner Kindheit

Mit Regisseur Luk Perceval verbindet ihn eine langjährige Arbeitsbeziehung, die mit der Zola-Trilogie nun zu Ende geht. Perceval verlässt den deutschen Stadttheaterbetrieb und kehrt in sein Heimatland Belgien zurück. Auch für Rafael Stachowiak ist dieser Abschied mit einer Rückkehr verbunden, die ihn mit seiner eigenen Geschichte konfrontiert, "als würden sich gleich mehrere Kreise schließen".

Es ist in Bochum aufgewachsen nicht weit von Duisburg, wo die einzelnen Teile der Zola-Trilogie ihre Uraufführung erlebt haben und wo am 15. September 2017 auch der Marathon von "Liebe - Geld - Hunger" über die Bühne gegangen ist. In der stillgelegten Gießhalle, in der einst der heiße Stahl weiterverarbeitet worden ist. "Ich weiß wie es im Ruhrgebiet riecht, das ist der Geruch meiner Kindheit. Das spielt eine Rolle, wenn ich dort auf der Bühne stehe." Das hatte er als Schauspieler in Berlin und Hamburg zuvor nie erlebt.

Und dann war es der Stoff, der ihn besonders berührte. Der dritte Teil der Trilogie, "Hunger", erzählt parallel zu der Geschichte des Frauenmörders Jacques auch von Bergarbeitern und ihrem elenden Leben, von der Arbeit unter Tage, von Kranken und Verschütteten. Das kannte er, die Erzählungen rührten an alten Erinnerungen. Er wusste, sein Großvater war Bergmann gewesen, nicht in Bochum, sondern in Polen. Die Familie stammt aus dem oberschlesischen Industriegebiet bei Katowic. Dort war der Großvater verschüttet worden, als die Mutter vier Jahre alt war.

"Das Leben ist mein Material"

"Das alles ist da. Damit arbeite ich. Das habe ich immer mehr für mich entdeckt über die Jahre. Und in dieser Produktion mit Luk Perceval ist es sehr laut."

Der Anfang war schwierig. Geboren ist Rafael Stachowiak 1981 in Polen, als Kleinkind nach Deutschland gekommen, als die Eltern die Heimat aus politischen Gründen verlassen mussten, in die Zweisprachigkeit hineingewachsen, der Vater, krank durch die Haft in Polen, gestorben, als er 14 war. Der Deutschlehrer holte ihn in die Theater-AG des Gymnasiums in Bochum, doch nach zwei Jahren verlor er die Lust. Er habe beim Lesen immer so gestottert und keine Rollen bekommen, oder nur ganz kleine, erzählt er. Und die Miniauftritte ödeten ihn an. Erst ein Workshop für Improvisationstheater, den er auf Empfehlung des Lehrers besuchte, brachte die Wende. "Das war für mich wie eine Explosion. Das Gefühl der Freiheit - alles ist möglich in der nächsten Sekunde." Und plötzlich klappte es auch in der Theater-AG, er bekam eine große Rolle und "es funktionierte total gut". Damit war die Entscheidung gefallen, er würde Schauspieler werden.

Der Frust kam später nach dem Abitur. Alle Schauspielschulen, an denen er sich bewarb, lehnten ihn ab. Bis er es nach einem Jahr in Berlin an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch probierte und schließlich genommen wurde. Aber die Widerstände hörten nicht auf, "es ging nie leicht, war immer mit Anstrengung verbunden". Und dann - man hört die Verwunderung und die Freude, als er davon erzählt - "hatte ich das unglaubliche Glück, dass sich Thomas Ostermeier für mich interessierte". Er holte ihn direkt von der Schauspielschule an die Schaubühne in Berlin. Von ihm habe er viel gelernt und von Luk Perceval, dem er dort begegnete. Elf Jahre ist das her.

Im Theater sprechen Generationen

Er ist weitergekommen, viel weiter. Rafael Stachowiak glänzt in seinem Königspart als Mörder Jacques. Mit dem Zola-Marathon hat er einen Höhepunkt erreicht. "Ich will es wissen", sagt Jacques am Ende des ersten Teils "Liebe". Er, der Beobachter der Szene, der das Familiendrama gar nicht direkt miterlebt, als seine Mutter Gervaise alkoholkrank im Dreck landet und stirbt. Der Satz fällt noch einmal am Ende des zweiten Teils "Geld"und bildet die Überleitung zum dritten Teil "Hunger", der vom Drama der Bergarbeiter und dem Schicksal des unglücklichen Jacques erzählt.

Dieser will wissen, was mit ihm los ist, warum er die geliebte Frau umbringen muss. Es gibt keine einfachen Erklärungen. Der Naturalist Émile Zola glaubte noch an krude Vererbungstheorien. So einfach ist es bekanntlich nicht. Aber sicher ist, das jeder Mensch seine Familiengeschichte im Inneren mit sich herumträgt. "Wenn ich auf der Bühne stehe, benutze ich sie", sagt Rafael Stachowiak. "Im Theater haben wir die Möglichkeit, die Generationen durch uns hindurch zum Sprechen zu bringen". Er lacht, als wollte er dem Gedanken die Schwere nehmen. "Die Geister sind da", fügt er hinzu. "Man muss nur dafür offen sein". Offen für neue Erfahrungen und hoffentlich auch für neue "Königsrollen". Man darf gespannt sein. Da ist einer, der brennt.

