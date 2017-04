Stand: 24.04.2017 17:39 Uhr

Zeitreise durch 55 Jahre Bond-Geschichte

Vom Goldbarren aus "Goldfinger" über die Taucherausrüstung und den Düsenrucksack aus "Feuerball", die Yamaha XJ 650 Turbo aus "Sag niemals nie" und den Storyboards zu "Spectre" - im Harz ist James Bond derzeit zum Greifen nah. Denn das Museum Goslar zeigt die unterschiedlichsten Requisiten, Plakate und Fan-Artikel aus 55 Jahren Filmgeschichte.

James Bond sendet Liebesgrüße aus Goslar













Langjähriger Fan leiht Museum seine Sammlung

Seit 1962 begeistern die Geschichten um den smarten wie schlagfertigen Geheimagenten "007" Menschen in aller Welt. Sieben Jahre später packte auch den damals zwölfjährigen Siegfried Tesche eine Sammelleidenschaft, die nach wie vor anhält. Tesche ist inzwischen promovierter Film- und Fernsehjournalist mit Lehraufträgen an Hochschulen. Seine James-Bond-Kollektion umfasst rund 1.000 Original-Filmplakate, 7.000 Fotos und 180 Requisiten, dazu Drehbücher, Storyboards, Kostüme, Souvenirs, Merchandising-Produkte und und und. Es wäre genug Material, um das gesamte Goslarer Museum damit zu bestücken - also weit mehr als die aktuelle Sonderausstellung.

Bildergalerien 25 Bilder Lizenz zum Staunen: Die 24 James-Bond-Filme Mit Sean Connery fing alles an - und endet vorläufig mit der Mission "Spectre" und dem James-Bond-Darsteller Daniel Craig. Die filmischen Stationen des Agenten 007 seit 1962. Bildergalerie

Nippes unter dem Label "007"

Besonders amüsant sind die Verkaufsartikel, mit denen ihre Hersteller vom Erfolg der Filme profitieren wollten. So gibt es zum Beispiel Spielzeugausführungen des Aston Martin DB 5 zu bestaunen und das Modell von Bonds Lieblingswaffe, der Walther PPK, sowie Brettspiele und Herrenduftserien. Darüber hinaus gibt es auch Produkte, die den Zusammenhang mit dem berühmtesten Agenten aller Zeiten nicht so recht erkennen lassen: Haarspray und Klebstoff, Zigaretten und Streichhölzer. All das mit dem Label "007".

Gang durch die Filmgeschichte

Als "Zeitstrahl" durch die Geschichte der Filme werden die Objekte von den Filmplakaten aller James-Bond-Filme begleitet, ergänzt durch Fotos vom Set und den Aushangfotos aus den Schaukästen der "Lichtspielhäuser". Die Ausstellung "Top Secret - Liebesgrüße aus Goslar" ist bis zum 3. Oktober im Goslarer Museum zu sehen.

Zeitreise durch 55 Jahre Bond-Geschichte Als Filmkulisse hat die Stadt Goslar schon öfter gedient, nun wird sie mit "Top Secret" Anziehungspunkt für James-Bond-Fans. Eine Privatsammlung zeigt 55 Jahre Filmgeschichte. Öffnungszeiten: Dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr, montags geschlossen. In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 27.04.2017 | 19:30 Uhr