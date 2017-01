Stand: 18.01.2017 09:44 Uhr

Wohin mit Nachlässen von Künstlern? von Lennart Seebald

Ein Rechenspiel: Bis zu 70.000 Künstler gibt es schätzungsweise in Deutschland. Gehen wir davon aus, dass jeder mindestens mehrere hundert Bilder, Skulpturen oder Zeichnungen geschaffen hat, dann kommen wir auf eine Gesamtzahl in einem hohen zweistelligen Millionenbereich. Eine unvorstellbare Menge an Kunstwerken.

Vieles landet auf dem Müll

Doch was passiert damit eigentlich, wenn die Künstler sterben? "Der klassische Fall ist natürlich die Mülldeponie", sagt Werner Schaub, der Vorsitzende des Bundesverbandes Bildender Künstlerinnen und Künstler in Deutschland. Er geht davon aus, dass viele Lebenswerke komplett auf dem Müll landen. Denn er kennt die Geschichten von verzweifelten Erben die nach Rat suchen.

"Wenn die Künstlerin oder der Künstler sich nicht zu Lebzeiten schon mit den Erben auseinandergesetzt hat, dann stellt sich schon die Frage: Was mache ich jetzt damit? Es ist für die erste Zeit natürlich gesichert. Da steht das Atelier vielleicht noch, wenn sie es bezahlen können, oder die Wohnung hängt voll. Aber es ist absehbar, dass es so nicht für ewig laufen wird."

Der Wunsch nach Öffentlichkeit

Also was tun? Verkaufen kommt in den wenigsten Fällen in Frage. Nur ein ganz kleiner Prozentsatz der Kunstwerke ist überhaupt für den Markt interessant. Verschenken? Bei einem kompletten Lebenswerk ist das so gut wie unmöglich. Und natürlich haben viele Erben den Wunsch, dass die Werke auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können.

Also das Lebenswerk einem Museum vermachen? "Es gibt Museen, die Nachlässe verwalten, aber die sagen das nicht gern so laut. Wenn das durchdringt, dann kriegen sie natürlich sofort entsprechende Anfragen. Und das können sie nicht machen." Deswegen ist die Antwort der Museen in so gut wie allen Fällen "nein".

Sie können es nicht leisten, wie auch Isabel Schulz vom Sprengel-Museum in Hannover sagt. Sie leitet dort das Kurt-Schwitters-Archiv, und die Verwaltung eines Nachlasses ist ein enormer Aufwand. "Es muss auf jeden Fall zunächst der Platz da sein, um die Werke lagern zu können und dann auch die personellen Ressourcen, dass man so einen Nachlass dann auch zeitnah sichtet, um zu sehen, was muss zum Beispiel restauratorisch betreut werden muss, dass es nicht zerfällt. Dass man es sichert und bewahrt. Was muss geschehen, dass das Werk dann auch eine Präsenz haben kann, zum Beispiel in Ausstellungen gezeigt werden kann oder in der eigenen Sammlung präsentiert werden kann. Das sind dann die nächsten Schritte."

Die Anfragen steigen

Für all das haben die meisten Museen nicht die Zeit, nicht den Platz, nicht die Mittel. Doch das Problem wächst, die Zahl der Anfragen steigt. Denn gerade jetzt stirbt eine Künstlergeneration, die nach dem Zweiten Weltkrieg gearbeitet hat und somit alle ihre Werke erhalten konnte. "Es ist ein in die Zukunft weisendes Problem. Wir leben auch in Frieden und Wohlstand, was auch Künstlern, die nicht große Markterfolge feiern konnten, ermöglicht hat kontinuierlich zu arbeiten und eben ein großes Konvolut an Werken zu schaffen und zu hinterlassen. Ich glaube, das ist einmalig in der Geschichte der modernen Kunst. Und das ist natürlich eine Herausforderung für viele Beteiligte."

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 18.01.2017 | 19:00 Uhr