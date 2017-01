Stand: 21.01.2017 17:46 Uhr

Wettstreit um den Titel als Kulturhauptstadt 2025

Hannover und Hildesheim wollen sich um den Titel "Europäische Kulturhauptstadt 2025" bewerben. Entsprechende Überlegungen haben Verantwortliche der beiden Städte gegenüber NDR 1 Niedersachsen bestätigt. Allerdings fehlt jeweils noch die Zustimmung der Stadträte. Die Einreichungsfrist bei der Europäischen Union (EU) endet 2019. Ihren Hut in den Ring geworfen haben bereits Nürnberg, Dresden, Magdeburg, Chemnitz und Leipzig.

Bewerbung mit unterschiedlichen Strategien

Eine gemeinsame Bewerbung von Hannover und Hildesheim kommt nicht infrage. Selbst wenn es den Willen zu einer Zusammenarbeit gäbe, würden die Statuten der EU einen solchen Schritt ausschließen, sagte Hannovers Kulturdezernent Harald Härke. Es könnten nur einzelne Städte am Wettstreit um den Titel teilnehmen. Die Bewerbungen der beiden Nachbarstädte würden dem jeweils anderen Kandidaten allerdings nicht schaden, so Härke. Dafür seien die mutmaßlichen Strategien Hannovers und Hildesheims zu unterschiedlich.

Hildesheim will auf Kreativität setzen

Hannover werde neben den kulturellen Angeboten in der Breite auch mit prominenten Institutionen wie dem Sprengel Museum oder den Kunstfestspielen Herrenhausen werben, sagte Härke. Hildesheim dagegen will bei der Bewerbung die Kreativität der Stadt in den Vordergrund stellen. Nicht die Einwohnerzahl oder wirtschaftliche Kraft eines Kandidaten seien entscheidend, am Ende zähle das Konzept, sagte Oberbürgermeister Ingo Meyer (parteilos). Und da sei Hildesheim dank seiner großen Kreativität gut aufgestellt.

