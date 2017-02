Stand: 19.02.2017 12:10 Uhr

Welt aus den Fugen: "Hamlet" in Hannover von Agnes Bührig

Hamlets Welt ist aus den Fugen: Der Vater tot, die Mutter neu verheiratet, die Machtverhältnisse in seinem Heimatland nicht mehr wie sie einst waren. Der isländische Regisseur Thorleifur Örn Arnarsson inszeniert am Staatstheater Hannover das shakespearesche Trauerspiel um den Prinzen von Dänemark als düstere Metapher einer Zeitenwende. Ort der Handlung ist eine breite Röhre, die den gesamten Bühnenraum einnimmt. Ein gestrandetes Raumschiff gleichermaßen: die Seitenwände aufgeplatzt, eine verrostete Uhr am Boden, von der Decke baumeln nutzlos Kabel.

Unwirklicher Ort einer vergangenen Welt

Der litauische Bühnenbildner Vytautas Narbutas hat den unwirklichen Ort einer vergangenen Welt erschaffen. Wie als klammerten sie sich verzweifelt an das Gewesene, kauern hinten, im Gegenlicht, Gestalten auf einem Sarg. Mit einem gemeinsamen schrägen Trauergesang suchen sie Halt. Die Gesichter in bröckeligem Weiß geschminkt, die höfische Garderobe aus allerhand Fetzen abgewetzter Stoffe zusammengesetzt - kunstvoll erschaffen von der isländischen Performance-Künstlerin Sunneva Ása Weisshappel und ihrer Kollegin Katrína Mogensen - treffen sie auf Hamlet. Ganz in schwarz gewandet, das Haar des Vorderhauptes der Tonsur eines Mönches gleich zurückgestutzt, von Haupt und Händen trieft schwarze Farbe.

Protagonisten singen Liebessongs

Daniel Nerlich spielt Hamlet meisterlich als Entwurzelten, der mal in der Liebe zu Ophelia, mal in seinen Betrachtungen über das Sein oder Nichtsein neue Verankerung im Leben sucht. Dabei ist nicht die Sehnsucht nach Rache vorderste Triebkraft im Stück. Immer wieder ergreifen die Protagonisten das Mikrophon und singen - herrlich subversiv wie Johanna Bantzer als Hamlets Mutter - Liebessongs. Hamlets irrlichternde Suche nach einer emotionalen Normalität unterstreicht der französische Musiker Gabriel Cazes dabei mal mit hintergründigem Falsettgesang, dann wieder mit kratzenden Gitarrenlauten.

Balance zwischen ernsthaften und unterhaltsamen Passagen

Glücklicherweise ersäuft die bildgewaltige Szenerie nicht den shakespeareschen Text. Denn Thorleifur Örn Arnarsson gelingt es, die Handlung mal näher am Original, mal in freieren Improvisationen zu führen und schafft so eine wunderbare Balance zwischen ernsthaften und unterhaltsamen Passagen. Etwa wenn sich Daniel Nerlich mal als Undergroundsänger hinters Mikrophon klemmt, dann wieder in einem Monolog beeindruckend über das Sein oder Nichtsein philosophiert - bis er am Ende des knapp dreistündigen Stückes ganz allein auf der leeren Bühne steht und gar nichts mehr da ist, an dem er sich - und der Zuschauer sich an der Rolle - festhalten kann.

Dem gesamten Team ist ein wahrer Augen- und Ohrenschmaus gelungen, einen klassischen Stoff ganz modern und voller Überraschungen auf die Bühne zu bringen. Herrlich subversiv und unerschrocken lässt sich Hamlet hier neu entdecken.

Regie: Thorleifur Örn Arnarsson

Bühnenbild: Vytautas Narbutas

Kostümbild: Sunneva Ása Weisshappel / Katrína Mogensen

Musikalische Leitung: Gabriel Cazes

Dramaturgie: Judith Gerstenberg

