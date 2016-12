Stand: 23.12.2016 15:20 Uhr

Alle Jahre wieder: Weihnachtsklassiker weltweit

"Der kleine Lord", "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" - in Deutschland gehören diese Filme zu Weihnachten einfach dazu. Aber was guckt man in anderen Ländern? Ein Überblick.

Von Marc Dugge, ARD-Studio Madrid

Cortylandia: Madrilenisches Kaufhaus schmückt Fassade

Es ist nicht leicht, noch einen Stehplatz zu bekommen. Die Menschen drücken sich aneinander vor der großen Fassade des Corte Inglés in Madrid. Und alle starren sie nach oben. "Früher haben wir unsere Kinder hierher gebracht als sie noch klein waren, damit sie die Figuren sehen konnten, die sich da bewegen. Heute pflegen wir die Tradition und nehmen die Enkel mit. Das ist für uns Weihnachten", sagt eine Besucherin.

Tradition im Zentrum von Madrid seit 1979

Der Reiz von "Cortylandia" erschließt sich nicht jedem. Für einen Außenstehenden ist es kaum zu verstehen, warum ein paar grobmotorisch tanzende überlebensgroße Pappmaché-Mäuse an einer Kaufhausfassade so entzücken können. "Cortylandia" ist eher Jahrmarkt als Disneyland. Aber dann geht das Märchen los: Alles blinkt, die Musik ertönt - und nicht nur Kinderaugen glänzen.

Die erste Reise nach "Cortylandia" startete im Jahr 1979. Vor dem Kaufhaus war eine Lokomotive aufgebaut, die nur nach vorn und zurück fahren konnte. Den Kindern genügte es. Später fuhr der Corte Inglés immer größer auf: Einmal ging es nach Ägypten durch das Reich der Pharaonen. Ein anderes Mal führte ein 18 Meter großer Gulliver durch das Märchen. Und dann wurde alles ganz klein. Es ging ins Land von Liliput. Früher waren die Shows größer, meinen einige, aber die Faszination an "Cortylandia" hat das sichtlich nicht gebrochen. Dafür ist hier einfach zu viel los. Für Rosa geht es jedenfalls längst nicht mehr darum, welches Märchen in diesem Jahr erzählt wird und ob die Figuren noch spektakulärer sind als im vergangenen Jahr: "Wenn wir nicht herkommen würden, hätten wir Weihnachten in Madrid verpasst", sagt sie.

