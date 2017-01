Stand: 10.01.2017 10:21 Uhr

"Volksverräter" ist "Unwort des Jahres"

Das "Unwort des Jahres 2016" heißt "Volksverräter". Das gab die Sprecherin der "Unwort"-Jury, Sprachwissenschaftlerin Nina Janich, in Darmstadt bekannt. Zur Begründung sagte sie, das Wort sei ein "Erbe von Diktaturen", unter anderem der Nationalsozialisten. Als Vorwurf gegenüber Politikern sei das Wort "in einer Weise undifferenziert und diffamierend, dass ein solcher Sprachgebrauch das ernsthafte Gespräch und damit die für Demokratie notwendigen Diskussionen in der Gesellschaft abwürgt".

1.064 Vorschläge wurden eingereicht

In diesem Jahr waren für die Wahl des "Unwortes des Jahres" 1.064 Einsendungen eingegangen, darunter Begriffe wie "Umvolkung" und "Flüchtlingskrise". Im vergangenen Jahr waren noch 1.644 Vorschläge eingereicht worden. Damals war der Begriff "Gutmensch" zum "Unwort des Jahres" gewählt worden. Weitere "Unworte" waren in der Vergangenheit "Lügenpresse", "Sozialtourismus" und "Opfer-Abo".

Die sprachkritische Aktion "Unwort des Jahres" gibt es seit 1991. Die Sprachwissenschaftler wollen damit auf Formen des Sprachgebrauchs hinweisen, die verschleiern, diskriminieren, irreführen oder gegen Prinzipien von Demokratie und Menschenwürde verstoßen.

Die Unwörter des Jahres

Unwort des Jahres 2015 Gutmensch

Unwort des Jahres 2014 Lügenpresse

Unwort des Jahres 2013 Sozialtourismus

Unwort des Jahres 2012 Opfer-Abo

Unwort des Jahres 2011 Döner-Morde

Unwort des Jahres 2010 alternativlos

Unwort des Jahres 2009 betriebsratsverseucht

Unwort des Jahres 2008 notleidende Banken

Unwort des Jahres 2007 Herdprämie

Unwort des Jahres 2006 Freiwillige Ausreise

Unwort des Jahres 2005 Entlassungsproduktivität

Unwort des Jahres 2004 Humankapital

Unwort des Jahres 2003 Tätervolk

Unwort des Jahres 2002 Ich-AG

Unwort des Jahres 2001 Gotteskrieger

Unwort des Jahres 2000 national befreite Zone

Unwort des Jahres 1999 Kollateralschaden

Unwort des Jahres 1998 sozialverträgliches Frühableben

Unwort des Jahres 1997 Wohlstandsmüll (arbeitsunfähige Kranke)

Unwort des Jahres 1996 Rentnerschwemme

Unwort des Jahres 1995 Diätenanpassung

Unwort des Jahres 1994 Peanuts

Unwort des Jahres 1993 Überfremdung

Unwort des Jahres 1992 ethnische Säuberung

Unwort des Jahres 1991 ausländerfrei zurück 1/4 vor

