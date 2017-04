Stand: 10.04.2017 17:39 Uhr

Verborgene Bilder in St. Johannis Altona von Daniel Kaiser

Zwei Jahrzehnte lang waren diese Bilder hinter Wänden versteckt. In der Kulturkirche St. Johannis in Altona sind drei Wandgemälde des Hamburger Künstlers Fritz Husmann (1896-1982) aus den 50er-Jahren jetzt wieder zu sehen. Der Sohn des Malers, Matthias Husmann, ist zur Freilegung der Bilder extra nach Altona gekommen und ist ganz gerührt. Er war sieben Jahre alt, als sein Vater diese Bilder an der Kirchenwand schuf. "Als er hier in St. Johannis gemalt hat - sitzend, kniend oder auf einer Leiter stehend - bin ich immer mitgekommen und habe den Geruch der Farben genossen", lächelt Husmann.

Jesus in blau und rot

Man sieht hinter dem Altar der neogotischen Kirche drei farbige Bilder - fast vier Meter hoch. Links betet Jesus ganz in Blau im Garten Gethsemane kurz vor seiner Festnahme. In der Mitte sieht man eine Kreuzigungsszene. Das von Husmann modellierte Kreuz müsste noch in das Wandbild geschraubt werden. Die Löcher für die Verankerung sind in der Wand zu sehen. Zur Kreuz-Montage ist aber vorerst keine Zeit. Auf dem Bild rechts geht Jesus im Abendrot nach der Auferstehung mit zwei Jüngern, die ihn erst nicht erkennen, nach Emmaus. "Besonders dieses warme Rot des Emmaus-Bildes habe ich sehr geliebt", schwärmt Matthias Husmann.

Farbtupfer für die neue Schlichtheit

Der bedeutende Kirchenbaumeister Johannes Otzen hatte St. Johannis Ende des 19. Jahrhunderts geschaffen. Otzen hatte auch die Altonaer St. Petrikirche, die Christuskirche in Eimsbüttel und die St. Gertrudkirche am Kuhmühlenteich auf der Uhlenhorst gebaut. Nach dem Krieg wollte die Kirche einen neuen, schlichteren Stil für ihre Gotteshäuser entwickeln. Wie viele andere Kirchen hatte auch St. Johannis danach einen weiß getünchten Innenraum. "Die Bilder meines Vaters sollten damals farbliche Akzente setzen", erklärt der Sohn des Malers. Fritz Husmann war damals ein bekannter Künstler in Hamburg. Im selben Jahr, in dem er die Wandgemälde schuf, erhielt er den renommierten Edwin-Scharff-Preis.

"Es passte nicht mehr!"

Doch in den 1990er-Jahren, bei der Umwandlung von St. Johannis in eine Kulturkirche, wurde der ursprüngliche Zustand des Bauwerks von 1873 mit bunten Backsteinen und Ikonen wieder hergestellt. Danach sah man Husmanns Bilder völlig anders, erklärt Ilse Rüttgerodt-Riechmann, die damals Mitglied im Kirchenvorstand war: "Wir fanden, dass diese Malerei nicht mehr zu den alten Bildern passte."

Der Dornröschenschlaf geht weiter

Anderswo hatte man Husmanns Bilder daraufhin übermalt, also zerstört. In Altona verlangte das Denkmalschutzamt, dass sie erhalten bleiben. So verbarg man sie hinter großen Platten, wo sie 20 Jahre schlummerten. "Die Neugierde wuchs", sagt Pastor Michael Schirmer. "Man fragte sich, was da eigentlich hinter den Flächen ist. Man wusste von alten Fotos, dass es sich um österliche Motive handelt, deshalb haben wir uns entschlossen, die Bilder jetzt in der Osterzeit freizulegen." Nach Ostern werden die Malereien wieder verdeckt - vielleicht bis zu einem Gastspiel im nächsten Jahr. Oder vielleicht bis irgendwann eine andere Generation in der Kirche wieder einen völlig neuen Blick auf sie werfen und sich in sie verlieben wird.

